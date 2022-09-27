Вы узнаете, где и как всё начиналось, как появилась идея создания романа и кто послужил прообразами героев. Погрузиться в те времена помогут старые фотографии с видами 1927 года. Расскажу я и том, как «12 стульев» повлияли на советскую культуру и юмор, в чем актуальность книги в наши дни и за что ее так любят люди. Вся прогулка будет проходить в легком и непринужденном формате, с интересными историями и нескучными культурными отсылками.
Я покажу вокзал, куда главные герои приехали в погоне за сокровищами. А также «Старсобес», где милые старушки обитали под руководством застенчивого воришки Альхена. А еще вы узнаете, где снимали общежитие студентов-химиков, где жили авторы книги и где устраивали аукцион мебели. Посмотрите на знаменитый ресторан «Прага», Моссельпром и театр, ставший в романе театром Колумба.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.