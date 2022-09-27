«12 стульев» — одно из моих любимейших произведений. Я много раз его перечитывала, часто вспоминаю и цитирую. Это привело меня к созданию экскурсии, связанной с этой удивительной книгой. Мы пройдем от Казанского вокзала до Арбатской площади, рассматривая знаковые для романа здания. Вспомним смешные эпизоды, поразмышляем на вечные темы и найдем ключ «от квартиры, где деньги лежат».

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Описание

Что вас ожидает

Книга на все времена

Вы узнаете, где и как всё начиналось, как появилась идея создания романа и кто послужил прообразами героев. Погрузиться в те времена помогут старые фотографии с видами 1927 года. Расскажу я и том, как «12 стульев» повлияли на советскую культуру и юмор, в чем актуальность книги в наши дни и за что ее так любят люди. Вся прогулка будет проходить в легком и непринужденном формате, с интересными историями и нескучными культурными отсылками.

«Ожившие» места

Я покажу вокзал, куда главные герои приехали в погоне за сокровищами. А также «Старсобес», где милые старушки обитали под руководством застенчивого воришки Альхена. А еще вы узнаете, где снимали общежитие студентов-химиков, где жили авторы книги и где устраивали аукцион мебели. Посмотрите на знаменитый ресторан «Прага», Моссельпром и театр, ставший в романе театром Колумба.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.