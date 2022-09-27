По следам романа «12 стульев»

Авторская экскурсия по местам легендарной книги Ильфа и Петрова

«12 стульев» — одно из моих любимейших произведений. Я много раз его перечитывала, часто вспоминаю и цитирую. Это привело меня к созданию экскурсии, связанной с этой удивительной книгой. Мы пройдем от Казанского вокзала до Арбатской площади, рассматривая знаковые для романа здания.

Вспомним смешные эпизоды, поразмышляем на вечные темы и найдем ключ «от квартиры, где деньги лежат».
По следам романа «12 стульев»
По следам романа «12 стульев»
По следам романа «12 стульев»
По следам романа «12 стульев»
По следам романа «12 стульев»
По следам романа «12 стульев»
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Описание

Что вас ожидает

Книга на все времена

Вы узнаете, где и как всё начиналось, как появилась идея создания романа и кто послужил прообразами героев. Погрузиться в те времена помогут старые фотографии с видами 1927 года. Расскажу я и том, как «12 стульев» повлияли на советскую культуру и юмор, в чем актуальность книги в наши дни и за что ее так любят люди. Вся прогулка будет проходить в легком и непринужденном формате, с интересными историями и нескучными культурными отсылками.

«Ожившие» места

Я покажу вокзал, куда главные герои приехали в погоне за сокровищами. А также «Старсобес», где милые старушки обитали под руководством застенчивого воришки Альхена. А еще вы узнаете, где снимали общежитие студентов-химиков, где жили авторы книги и где устраивали аукцион мебели. Посмотрите на знаменитый ресторан «Прага», Моссельпром и театр, ставший в романе театром Колумба.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. Комсомольская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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