Мы отправляемся на ВДНХ — воплощение советской мечты с аккредитованным гидом, подробно изучавшим историю выставки. Прогуляемся по Главной аллее и поговорим о создании знаменитых памятников. Осмотрим павильоны Площади Дружбы народов и фонтан «Каменный цветок».
Послушаем интерактивный рассказ о столице в павильоне "Макет Москвы", а после познакомимся с достижениями отечественной космонавтики.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииАрхитектурный калейдоскоп Мы начинаем у главной арки 1954-го года, где я расскажу вам о Памятнике рабочему и колхознице и других скульптурах. Через Главную аллею мы попадем на Площадь Дружбы народов и осмотрим тематические павильоны с уникальной архитектурой разных республик. Сделаем остановку у фонтана «Каменный цветок», а после отправимся к макету Москвы. Здесь можно послушать интерактивный рассказ об истории столицы. О достижениях науки и промышленности Продолжая нашу прогулку по павильонам, мы выйдем к Площади промышленности. На ней особенно впечатляет павильон «Космос»: вы познакомитесь с историей корабля «Восток», рассмотрите космический корабль «Буран» и другие достижения авиакосмической отрасли. В конце экскурсии заглянем в павильоны «Беларусь»,"Азербайджан","Казахстан" и "Кыргызстан".
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Арка главного входа
- Площадь Дружбы народов
- Макет Москвы
- Павильоны
- Площадь промышленности
Что включено
- Услуги гида-историка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Просп. Мира, 119, стр. 228, Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
