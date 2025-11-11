Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы отправляемся на ВДНХ — воплощение советской мечты с аккредитованным гидом, подробно изучавшим историю выставки. Прогуляемся по Главной аллее и поговорим о создании знаменитых памятников. Осмотрим павильоны Площади Дружбы народов и фонтан «Каменный цветок».



Послушаем интерактивный рассказ о столице в павильоне "Макет Москвы", а после познакомимся с достижениями отечественной космонавтики.

Александр Ваш гид в Москве

Описание экскурсии Архитектурный калейдоскоп Мы начинаем у главной арки 1954-го года, где я расскажу вам о Памятнике рабочему и колхознице и других скульптурах. Через Главную аллею мы попадем на Площадь Дружбы народов и осмотрим тематические павильоны с уникальной архитектурой разных республик. Сделаем остановку у фонтана «Каменный цветок», а после отправимся к макету Москвы. Здесь можно послушать интерактивный рассказ об истории столицы. О достижениях науки и промышленности Продолжая нашу прогулку по павильонам, мы выйдем к Площади промышленности. На ней особенно впечатляет павильон «Космос»: вы познакомитесь с историей корабля «Восток», рассмотрите космический корабль «Буран» и другие достижения авиакосмической отрасли. В конце экскурсии заглянем в павильоны «Беларусь»,"Азербайджан","Казахстан" и "Кыргызстан".

