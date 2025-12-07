Вы опробуете экологичный и тихий способ передвижения по шумному мегаполису — отправляемся на электросудне к центру «Москва-Сити» и пройдёмся по набережной с красивыми видами.
Конечно, с историями: как зародилась идея строительства делового квартала с небоскрёбами и почему её считали провальной, а ещё — какие планы у правительства касательно речного транспорта.
Описание водной прогулки
Стартуем от Киевского причала. Здесь прощаемся с прошлым и на электросудне устремляемся в будущее — к деловому центру «Москва-Сити», сердцу современной российской столицы.
Во время путешествия по Москве-реке вы полюбуетесь инновационной архитектурой города, а я расскажу:
- Сколько лет понадобилось, чтобы вывезти мусор с территории, где сегодня стоят небоскрёбы
- Почему проект «Москва-Сити» считали градостроительной ошибкой
- Куда вёл мост «Багратион»
- С чем столкнулись Орджоникидзе, Травуш, Кузнецов и другие создатели бизнес-квартала на разных стадиях его строительства
Электросудно причалит у «Москва-Сити», где вас ждут потрясающие виды и возможность сделать сногсшибательные фотографии. Вы рассмотрите башни поближе и даже увидите некоторые изнутри — те, что будут доступны для посещения. А ещё спуститесь в настоящий подземный город и узнаете, как живут местные.
Организационные детали
- Для вашего удобства на экскурсии я использую радиогиды
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке
Дополнительные расходы
Билеты на электросудно: от 100 до 150 ₽ (по карте «Тройка», по биометрии, банковской картой) за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Киевская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 373 туристов
Я родилась и выросла в Москве. Люблю, обожаю свой город, хочу влюбить в него всех моих гостей. Умею заряжать позитивом даже в самый дождливый день и показываю те места, от которых сама без ума. Со мной будет нескучно и комфортно. А ещё я много училась и много чего знаю. Более 10 лет успешно организовываю прогулки.
