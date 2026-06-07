Вы опробуете экологичный и тихий способ передвижения по шумному мегаполису — отправляемся на электросудне к центру «Москва-Сити» и пройдёмся по набережной с красивыми видами. Конечно, с историями: как зародилась идея строительства делового квартала с небоскрёбами и почему её считали провальной, а ещё — какие планы у правительства касательно речного транспорта.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Стартуем от Киевского причала. Здесь прощаемся с прошлым и на электросудне устремляемся в будущее — к деловому центру «Москва-Сити», сердцу современной российской столицы.

Во время путешествия по Москве-реке вы полюбуетесь инновационной архитектурой города, а я расскажу:

Сколько лет понадобилось, чтобы вывезти мусор с территории, где сегодня стоят небоскрёбы

Почему проект «Москва-Сити» считали градостроительной ошибкой

Куда вёл мост «Багратион»

С чем столкнулись Орджоникидзе, Травуш, Кузнецов и другие создатели бизнес-квартала на разных стадиях его строительства

Электросудно причалит у «Москва-Сити», где вас ждут потрясающие виды и возможность сделать сногсшибательные фотографии. Вы рассмотрите башни поближе и даже увидите некоторые изнутри — те, что будут доступны для посещения. А ещё спуститесь в настоящий подземный город и узнаете, как живут местные.

Организационные детали

Для вашего удобства на экскурсии я использую радиогиды

Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке

Дополнительные расходы

Билеты на электросудно: от 100 до 150 ₽ (по карте «Тройка», по биометрии, банковской картой) за чел.