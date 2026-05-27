Я уверена — любой район столицы достоин того, чтобы знакомить с ним гостей и жителей.
А «Москва-Сити» заслуживает этого вдвойне, ведь это не просто город в городе, а город мечты! Мечты одного человека — благодаря которому возник комплекс. А также мечты тысяч людей — кто хочет здесь жить и работать.
А «Москва-Сити» заслуживает этого вдвойне, ведь это не просто город в городе, а город мечты! Мечты одного человека — благодаря которому возник комплекс. А также мечты тысяч людей — кто хочет здесь жить и работать.
Описание экскурсии
Мы погуляем по кварталам и поговорим о строительстве, инженерных решениях, высоте небоскрёбов и других деталях. Обсудим нереализованный проект Нормана Фостера и почти готовый БЦ «Империя II». А также посетим:
- башни 2000, «Эволюция», «Империя», «Запад», «Меркурий»
- комплексы «Город столиц», «Око», Neva Towers, City Time Plaza
- главную площадь «Москва-Сити»
На территории увидим произведения современного искусства и арт-объекты, побеседуем о каждом и сделаем памятные кадры. А также поднимемся на 90 этаж, чтобы полюбоваться видами.
Организационные детали
- Я использую беспроводной аудиогид Retekess
- Посещение смотровой возможно только в ясную и безоблачную погоду
- На территории ММДЦ всегда ветренно, одевайтесь, учитывая этот фактор
- Дополнительные расходы: подъём на смотровую площадку — 800 ₽. Дети до 7 лет и люди с ограниченными возможностями здоровья бесплатно
- В стоимость посещения смотровой входит: мороженое, одно профессиональное фото и услуги гида
- Проведение возможно в индивидуальном формате, подробности в переписке
в понедельник и пятницу в 11:00, 15:00 и 19:00, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00 и 19:00, в среду в 11:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Деловой центр»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 11:00, 15:00 и 19:00, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00 и 19:00, в среду в 11:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 438 туристов
Я аккредитованный гид по Москве. Люблю свой город, его шумные площади и тихие переулочки. Люблю наблюдать, как меняется город, как растёт и развивается, как многовековая история уживается в гармонии с современностью и прогрессом. Обо всём этом и многом другом я обязательно вам расскажу!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Выше только небо: башни «Москва-Сити» и смотровая на 90 этаже»
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе
Увидеть весенний город с четырёх ракурсов: с воды, земли, из-под земли и с высоты
Начало: У метро «Киевская»
29 мая в 09:30
1 июн в 09:30
1112 ₽ за человека
Билеты
Экскурсия от инсайдера Москва-Сити
Увидеть небоскрёбы с неожиданного ракурса и разглядеть их индивидуальность
Начало: У станции метро «Деловой центр»
Завтра в 11:00
29 мая в 10:00
1200 ₽ за билет
Мини-группа
до 12 чел.
К небоскрёбам Москвы-Сити на речном трамвае и кофе на уровне облаков
Начало: Киевский вокзал, у выхода 4 со станции метро «Киев...
Расписание: См. расписание
Завтра в 09:30
29 мая в 09:30
1100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва-Сити - история столичных небоскрёбов
Узнайте, как Москва-Сити превратился из промзоны в современный комплекс с высочайшими небоскребами Европы и уникальными видами на столицу
Начало: Метро Деловой центр Филёвской линии
4 июн в 10:00
5 июн в 10:00
6950 ₽ за всё до 6 чел.
2000 ₽ за человека