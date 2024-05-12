Праздничный рейс 9 мая от Северного речного вокзала с просмотром салюта

Организуйте празднование так, чтобы оно запомнилось вам, вашим родным и друзьям на долгие годы.

Вас ожидает вечерняя речная прогулка на теплоходе с легким речным ветром и шумом волн и, конечно, финальный аккорд торжества — просмотр салюта на День Победы!
5
2 отзыва
Праздничный рейс 9 мая от Северного речного вокзала с просмотром салюта
Праздничный рейс 9 мая от Северного речного вокзала с просмотром салюта
Праздничный рейс 9 мая от Северного речного вокзала с просмотром салюта
Ближайшие даты:
9
мая
Время начала: 19:30, 21:00

Описание водной прогулки

Приглашение на речное путешествие

Мы рады пригласить вас в незабываемое речное путешествие, где вы сможете насладиться великолепными видами на праздничный салют 9 мая! Это уникальная возможность провести время с близкими и создать яркие воспоминания.

Начало прогулки

Прогулка стартует от Северного речного вокзала. Мы выбрали для вас лучшее место для просмотра салюта — центр реки, откуда открывается потрясающий вид на праздничное зрелище.

Незабываемые впечатления

Подарите себе и своим родным этот удивительный опыт на борту уютного теплохода. Вы сможете насладиться атмосферой праздника и зарядиться положительными эмоциями.

Ограниченное количество билетов

Обратите внимание, что количество билетов ограничено, поэтому мы рекомендуем вам приобретать их заранее, чтобы не упустить возможность стать частью этого события.

Уют и комфорт на борту

На протяжении всей прогулки вам будет доступен кафе-бар с разнообразным ассортиментом напитков и закусок. Это сделает ваше путешествие еще более комфортным и приятным.

Не упустите шанс провести этот праздничный день в компании близких и насладиться волшебной атмосферой!

Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Северный речной вокзал
  • Левобережный парк
  • Химки
  • Парк «Северное Тушино»
  • Музей истории Военно-морского флота России
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
  • Просмотр салюта
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Северный речной вокзал (м. «Речной вокзал»)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
12 мая 2024
Смотрели салют с химкинского водохранилища. Всё отлично, на теплоходе комфортно. Но хотелось бы чтоб маршрут был подлиннее, в сторону центра.
T
12 мая 2023

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