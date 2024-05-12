Вас ожидает вечерняя речная прогулка на теплоходе с легким речным ветром и шумом волн и, конечно, финальный аккорд торжества — просмотр салюта на День Победы!
мая
Описание водной прогулки
Приглашение на речное путешествие
Мы рады пригласить вас в незабываемое речное путешествие, где вы сможете насладиться великолепными видами на праздничный салют 9 мая! Это уникальная возможность провести время с близкими и создать яркие воспоминания.
Начало прогулки
Прогулка стартует от Северного речного вокзала. Мы выбрали для вас лучшее место для просмотра салюта — центр реки, откуда открывается потрясающий вид на праздничное зрелище.
Незабываемые впечатления
Подарите себе и своим родным этот удивительный опыт на борту уютного теплохода. Вы сможете насладиться атмосферой праздника и зарядиться положительными эмоциями.
Ограниченное количество билетов
Обратите внимание, что количество билетов ограничено, поэтому мы рекомендуем вам приобретать их заранее, чтобы не упустить возможность стать частью этого события.
Уют и комфорт на борту
На протяжении всей прогулки вам будет доступен кафе-бар с разнообразным ассортиментом напитков и закусок. Это сделает ваше путешествие еще более комфортным и приятным.
Не упустите шанс провести этот праздничный день в компании близких и насладиться волшебной атмосферой!
Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Северный речной вокзал
- Левобережный парк
- Химки
- Парк «Северное Тушино»
- Музей истории Военно-морского флота России
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Просмотр салюта
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата