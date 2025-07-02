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Ночные прогулки на теплоходе – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные прогулки на теплоходе» в Москве, цены от 1100 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы от парка Зарядье
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
3 часа
340 отзывов
Круиз
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы от парка Зарядье
Начало: Причал "Китай-город/Устьинский" (сектор "B")
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
10 июл в 20:45
11 июл в 19:15
1390 ₽ за человека
Маршрут Северный от причала «Киевский» (круговой)
На теплоходе
3 часа
12 отзывов
Водная прогулка
Маршрут Северный от причала «Киевский» (круговой)
Расписание: Ежедневно в 11:55, 14:55, 17:55
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1100 ₽ за человека
«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
3 часа
50 отзывов
Круиз
«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 20:30
10 июл в 20:45
11 июл в 20:45
1990 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 июля 2025
    Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы от парка Зарядье
    Играла громко музыка невозможно было разговаривать, и корпоративы должны быть отдельно от желающих прокатиться, насладиться с музыкой по Москве реке,
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    корпоратив сел на нижней палубе потому, что они заказывали, а остальных согнали в дождь на вторую. Замёрзла, как предполагалось наслаждаться с бокалом вина под музыку с видом Москвы реки не получила, сидела на второй палубе жалась к окну и слушала топот ног, и танцы целого откуда взявшего восточного народа.

  • З
    Зыль
    30 июня 2025
    Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы от парка Зарядье
    Прекрасно провели время! Дискотека отличная!
  • Т
    Татьяна
    30 июня 2025
    Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы от парка Зарядье
    Прогулка очень понравилась, отмечали день рождение, музыка свежий воздух, отличный вид с теплохода на Москву. Рекомендую
  • О
    Ольга
    30 июня 2025
    «Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль
    Всё очень понравилось. Прекрасные виды Москвы. Чудесная атмосфера и вкусно приготовленная еда. 3 часа пролетели незаметно.
  • Н
    Наталья
    30 июня 2025
    Маршрут Северный от причала «Киевский» (круговой)
    Здравствуйте. Вначале хотели отменить экскурсию из за плохой погоды. Даже позвонили насчет отмены и нам сказали, что деньги не вернут
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    и экскурсия состоится. В итоге мы решились и не пожалели ни разу. Спасибо огромное, получили просто кайф даже при сильном ливне. Прекрасный кораблик. Катались на разных. Здесь же настолько было все лаконично и ничего лишнего, что всю поездку прекрасно провели время. Даже при небольшом буфете. Есть все, что нужно. Голодными не останетесь. Очень приятная девушка, которая работала в буфете 29 июня в нашу поездку. Ей большое спасибо. Все быстро и организованно. Время пролетело незаметно. Собираемся прокатиться также в солнечную погоду, как только она появится. Рекомендую 100%!!!!!!

  • Н
    Надежда
    28 июня 2025
    Маршрут Северный от причала «Киевский» (круговой)
    Прекрасная прогулка. Атмосфенрно, уютно, интересная экскурсия. Все очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Ночные прогулки на теплоходе»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы от парка Зарядье
  2. Маршрут Северный от причала «Киевский» (круговой)
  3. «Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Зарядье
  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Александровский сад
  10. Патриаршие пруды
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2025
Сейчас в Москве в категории "Ночные прогулки на теплоходе" можно забронировать 3 экскурсии от 1100 до 1990. Туристы уже оставили гидам 402 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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