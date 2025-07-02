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и экскурсия состоится. В итоге мы решились и не пожалели ни разу. Спасибо огромное, получили просто кайф даже при сильном ливне. Прекрасный кораблик. Катались на разных. Здесь же настолько было все лаконично и ничего лишнего, что всю поездку прекрасно провели время. Даже при небольшом буфете. Есть все, что нужно. Голодными не останетесь. Очень приятная девушка, которая работала в буфете 29 июня в нашу поездку. Ей большое спасибо. Все быстро и организованно. Время пролетело незаметно. Собираемся прокатиться также в солнечную погоду, как только она появится. Рекомендую 100%!!!!!!