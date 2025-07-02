Круиз
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы от парка Зарядье
Начало: Причал "Китай-город/Устьинский" (сектор "B")
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
10 июл в 20:45
11 июл в 19:15
1390 ₽ за человека
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно в 11:55, 14:55, 17:55
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1100 ₽ за человека
Круиз
«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 20:30
10 июл в 20:45
11 июл в 20:45
1990 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 июля 2025Играла громко музыка невозможно было разговаривать, и корпоративы должны быть отдельно от желающих прокатиться, насладиться с музыкой по Москве реке,
- ЗЗыль30 июня 2025Прекрасно провели время! Дискотека отличная!
- ТТатьяна30 июня 2025Прогулка очень понравилась, отмечали день рождение, музыка свежий воздух, отличный вид с теплохода на Москву. Рекомендую
- ООльга30 июня 2025Всё очень понравилось. Прекрасные виды Москвы. Чудесная атмосфера и вкусно приготовленная еда. 3 часа пролетели незаметно.
- ННаталья30 июня 2025Здравствуйте. Вначале хотели отменить экскурсию из за плохой погоды. Даже позвонили насчет отмены и нам сказали, что деньги не вернут
- ННадежда28 июня 2025Прекрасная прогулка. Атмосфенрно, уютно, интересная экскурсия. Все очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Ночные прогулки на теплоходе»
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