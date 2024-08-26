«Большое речное путешествие по Москве-реке» от Киевского вокзала

Приглашаем вас на романтический ночной круиз по сердцу столицы на комфортабельном теплоходе «Москва» отправляющемся с одного из самых популярных причалов — Киевского вокзала.

Во время речной прогулки у вас будет возможность насладиться потрясающими панорамами на все главные достопримечательности города, утопающие в вечернем свете.
4.43
69 отзывов
«Большое речное путешествие по Москве-реке» от Киевского вокзала
Ближайшие даты:
Время начала: 19:07, 20:22, 22:15

Описание водной прогулки

Достопримечательности столицы Мы совершим путешествие от Киевского вокзала в одну сторону до причалов «Китай-город» или «Кленовый Бульвар». Именно на этом отрезке сосредоточенны самые важные достопримечательности столицы. Вы сможете насладиться их видами с открытой верхней палубы теплохода. На борту функционирует кафе-бар, где гости могут выбрать из разнообразия закусок и напитков, что сделает ваше путешествие еще более приятным. Позвольте себе расслабиться и насладиться уникальной атмосферой вечернего круиза по реке. Меню ланча:
Напиток: Чай черный или зеленый 0.4 мл.

• Горячий ланч: Аппетитный горячий кусочек (1/4 пиццы) Пепперони или Маргариты. Важная информация:

  • Теплоход идет в одну сторону до причала «Китай-город» или «Кленовый Бульвар» (в зависимости от выбранного маршрута).
  • Посадка на борт открывается за 15 минут до начала рейса.
  • Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков), приносить свои продукты питания на борт не разрешается.

Ежедневно в 19:25, 20:25.

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+) в одну сторонуот 690 ₽
Билет с ланчемот 990 ₽
Детский (без ланча)490 ₽
Детский (до 6 лет) посадочный1 ₽
Детский (с 6 до 12 лет) в одну сторону590 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дом правительства
  • Гостиница Украина
  • Киевская площадь
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
  • Стадион «Лужники»
  • Воробьевы горы
  • Парк Горького
  • Крымский мост
  • Парк искусств «Музеон»
  • Памятник Петру Первому
  • Храм Христа Спасителя
  • Московский театр эстрады
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Ландшафтный парк «Зарядье»
  • Парящий мост
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
  • Ланч (при выборе билета соответствующей категории)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
Завершение: Причал «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 19:25, 20:25.
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 69 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
20
3
8
2
1
1
Л
26 авг 2024
Все вроде не плохо, но есть несколько вопросов!!!
О каком аудиогиде идет речь, если:
На борту теплохода проводятся экскурсии (аудиогид до 18:30). А начало прогулки в 19.07 и 20.22!!!!
На пути большое
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количество остановок, кто-то выходит, кто-то заходит, что создает вокруг суету и сбивает с настроя!!
Изначально верхняя палуба перегружена столиками и стульями, сесть комфортно просто не возможно! Все сидят друг на друге!
Но если учесть сколько стоит данное мероприятие, то удовольствие от вечерней Москвы мы все же получили. Само судно чистенькое, 2 туалета довольно комфортные и чистые.
По маршруту, смотреть после парка Зарядье смотреть фактически не чего! Да и от конечной остановки до ближайшего метро порядочно идти! (1,3 км), а на улице почти 23.00
Но в целом советую!!!

И
24 авг 2024
А
23 авг 2024
Увидели все, кроме Кремля, так как он был закрыт. Но это не страшно. Понравился гид, с юмором, чувствовал группу, рассказывал много. Знает все!!!
Н
22 авг 2024
Отличное времяпровождение и отдых,персонал и обслуживание на высшем уровне,спасибо большое 🌹
В
22 авг 2024
Е
21 авг 2024
А
21 авг 2024
Ш
20 авг 2024
Поездка отличная, все понравилось.
А
19 авг 2024
В
16 авг 2024
Е
11 авг 2024
Увлекательно путешествие по Москве-реке, рекомендую, на верхней палубе сопровождал голосовой гид.
Т
11 авг 2024
В целом понравилось. Наверху было шумно: много людей, все разговаривают, параллельно играет музыка. Сам маршрут понравился.
Д
7 авг 2024
Маршрут красивый и интересный. Но вокруг все пьют, веселятся и матерятся!
В том числе и организаторы этого плавания. Жесть короче, но за 750 рублей видимо считается люкс!
Г
6 авг 2024
Москва ночью очень красивая. По сути интересна часть маршрута до Кремля, там можно посмотреть много исторических мест, дальше идет в основном стройка, на набережных высятся недостроенные дома и последнюю треть
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пути смотреть особо нечего. Из плюсов то что можно взять с собой еду и напитки. Минусов много: все напихиваются на верхнюю палубу как в маршрутку, вокруг столов по 2-3 ряда стульев, все сидят очень близко друг другу и можно сказать дышат в затылок. Никто не проверяет д откуда ты едешь, возможно проехать дальше чем у тебя куплен маршрут, никто не модерирует посадку и высадку. Половину пути был сомнительный музыкальный репертуар вместо обеденного аудиогида, вторую половину пути стоит признать, что стали музыку поприличнее ставить.

Итог: если бы стоило раза 2-3 дешевле то с хорошей компанией придти заранее занять место было бы еще более менее. А так переоцененная речная маршрутка. Удивлен что так много хороших отзывов.

А
5 авг 2024

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