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пути смотреть особо нечего. Из плюсов то что можно взять с собой еду и напитки. Минусов много: все напихиваются на верхнюю палубу как в маршрутку, вокруг столов по 2-3 ряда стульев, все сидят очень близко друг другу и можно сказать дышат в затылок. Никто не проверяет д откуда ты едешь, возможно проехать дальше чем у тебя куплен маршрут, никто не модерирует посадку и высадку. Половину пути был сомнительный музыкальный репертуар вместо обеденного аудиогида, вторую половину пути стоит признать, что стали музыку поприличнее ставить.



Итог: если бы стоило раза 2-3 дешевле то с хорошей компанией придти заранее занять место было бы еще более менее. А так переоцененная речная маршрутка. Удивлен что так много хороших отзывов.