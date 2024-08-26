Приглашаем вас на романтический ночной круиз по сердцу столицы на комфортабельном теплоходе «Москва» отправляющемся с одного из самых популярных причалов — Киевского вокзала.
Во время речной прогулки у вас будет возможность насладиться потрясающими панорамами на все главные достопримечательности города, утопающие в вечернем свете.
Во время речной прогулки у вас будет возможность насладиться потрясающими панорамами на все главные достопримечательности города, утопающие в вечернем свете.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:07, 20:22, 22:15
Описание водной прогулки
Достопримечательности столицы Мы совершим путешествие от Киевского вокзала в одну сторону до причалов «Китай-город» или «Кленовый Бульвар». Именно на этом отрезке сосредоточенны самые важные достопримечательности столицы. Вы сможете насладиться их видами с открытой верхней палубы теплохода. На борту функционирует кафе-бар, где гости могут выбрать из разнообразия закусок и напитков, что сделает ваше путешествие еще более приятным. Позвольте себе расслабиться и насладиться уникальной атмосферой вечернего круиза по реке. Меню ланча:
Напиток: Чай черный или зеленый 0.4 мл.
• Горячий ланч: Аппетитный горячий кусочек (1/4 пиццы) Пепперони или Маргариты. Важная информация:
- Теплоход идет в одну сторону до причала «Китай-город» или «Кленовый Бульвар» (в зависимости от выбранного маршрута).
- Посадка на борт открывается за 15 минут до начала рейса.
- Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков), приносить свои продукты питания на борт не разрешается.
Ежедневно в 19:25, 20:25.
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+) в одну сторону
|от 690 ₽
|Билет с ланчем
|от 990 ₽
|Детский (без ланча)
|490 ₽
|Детский (до 6 лет) посадочный
|1 ₽
|Детский (с 6 до 12 лет) в одну сторону
|590 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом правительства
- Гостиница Украина
- Киевская площадь
- Новодевичий монастырь
- МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
- Стадион «Лужники»
- Воробьевы горы
- Парк Горького
- Крымский мост
- Парк искусств «Музеон»
- Памятник Петру Первому
- Храм Христа Спасителя
- Московский театр эстрады
- Московский Кремль
- Собор Василия Блаженного
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Парящий мост
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Ланч (при выборе билета соответствующей категории)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
Завершение: Причал «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 19:25, 20:25.
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 69 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
26 авг 2024
Все вроде не плохо, но есть несколько вопросов!!!
О каком аудиогиде идет речь, если:
На борту теплохода проводятся экскурсии (аудиогид до 18:30). А начало прогулки в 19.07 и 20.22!!!!
На пути большое
О каком аудиогиде идет речь, если:
На борту теплохода проводятся экскурсии (аудиогид до 18:30). А начало прогулки в 19.07 и 20.22!!!!
На пути большое
И
Илья
24 авг 2024
А
Анна
23 авг 2024
Увидели все, кроме Кремля, так как он был закрыт. Но это не страшно. Понравился гид, с юмором, чувствовал группу, рассказывал много. Знает все!!!
Н
Надежда
22 авг 2024
Отличное времяпровождение и отдых,персонал и обслуживание на высшем уровне,спасибо большое 🌹
В
Валерия
22 авг 2024
Е
Елена
21 авг 2024
А
Александр
21 авг 2024
Ш
Шаблова
20 авг 2024
Поездка отличная, все понравилось.
А
Алёна
19 авг 2024
В
Валуева
16 авг 2024
Е
Елена
11 авг 2024
Увлекательно путешествие по Москве-реке, рекомендую, на верхней палубе сопровождал голосовой гид.
Т
Татьяна
11 авг 2024
В целом понравилось. Наверху было шумно: много людей, все разговаривают, параллельно играет музыка. Сам маршрут понравился.
Д
Дарья
7 авг 2024
Маршрут красивый и интересный. Но вокруг все пьют, веселятся и матерятся!
В том числе и организаторы этого плавания. Жесть короче, но за 750 рублей видимо считается люкс!
В том числе и организаторы этого плавания. Жесть короче, но за 750 рублей видимо считается люкс!
Г
Григорий
6 авг 2024
Москва ночью очень красивая. По сути интересна часть маршрута до Кремля, там можно посмотреть много исторических мест, дальше идет в основном стройка, на набережных высятся недостроенные дома и последнюю треть
А
Амина
5 авг 2024
Входит в следующие категории Москвы
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