Д Дина День города 2023 на теплоходе «Прага» с ужином, дискотекой и салютом На день города выбрались на кораблике - было очень круто! Виды Москвы с воды просто сказочные. Ужин был вкусный, персонал дружелюбный, а в конце еще и салют устроили. Впечетления огонь, спасибо за классную экскурсию!

Л Лариса День города 2023 на теплоходе «Прага» с ужином, дискотекой и салютом День прошел круто, спасибо!

Т Татьяна Праздничная прогулка на теплоходе с просмотром салюта на День города Хорошая организация процесса. Посадка точно по расписанию. Не опаздывайте! Количество человек многовато, на такое судно лучше поменьше. Стулья были для всех, однако немного тесно. Посмотрели Воробьёвы горы, салют

А Александра Праздничная прогулка на теплоходе с просмотром салюта на День города Впечатления огонь, рекомендую!

Е Елена Круиз с ужином и живой музыкой в День города на теплоходе «Соболь» Очень понравилось! Красивая поездка по ночной Москве, с ужином и зажигательными танцами под живую музыку и как бонус Салют. Дочка тоже в восторге!

Е Евгения Праздничная прогулка на теплоходе с просмотром салюта на День города Отличные виды на вечерний город, хороший ракурс на салют. Маловато перекусов, учитывая, что нельзя приносить с собой.