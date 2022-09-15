2 часа 18 минут
Водная прогулка
День города на панорамном теплоходе «Москва Ривер» с просмотром салюта
Начало: Причал «Красный Октябрь»
Расписание: 9 сентября в 20:40
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
2 000₽ за человека
2 часа 18 минут
Водная прогулка
День города с просмотром салюта с борта теплохода «Столица-1»
Начало: Причал «Красный Октябрь»
Расписание: 9 сентября в 21:20.
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
1 900₽ за человека
1 час 15 минут 36 секунд
Водная прогулка
Праздничный рейс в День города Москвы на речном ретро-трамвайчике Мария
Начало: Причал «ЦПКиО им. Горького»
Расписание: 9 сентября в 20:09
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
1 600₽ за человека
1 час 12 минут
Водная прогулка
Праздничный рейс в День города Москвы на ретро-трамвайчике Лагуна
Начало: Причал «Зарядье»
Расписание: 9 сентября в 20:24
1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина15 сентября 2022День города 2023 на теплоходе «Прага» с ужином, дискотекой и салютомНа день города выбрались на кораблике - было очень круто! Виды Москвы с воды просто сказочные. Ужин был вкусный, персонал дружелюбный, а в конце еще и салют устроили. Впечетления огонь, спасибо за классную экскурсию!
- ЛЛариса13 сентября 2022День города 2023 на теплоходе «Прага» с ужином, дискотекой и салютомДень прошел круто, спасибо!
- ТТатьяна13 сентября 2022Праздничная прогулка на теплоходе с просмотром салюта на День городаХорошая организация процесса. Посадка точно по расписанию. Не опаздывайте! Количество человек многовато, на такое судно лучше поменьше. Стулья были для всех, однако немного тесно. Посмотрели Воробьёвы горы, салют
- ААлександра13 сентября 2022Праздничная прогулка на теплоходе с просмотром салюта на День городаВпечатления огонь, рекомендую!
- ЕЕлена13 сентября 2022Круиз с ужином и живой музыкой в День города на теплоходе «Соболь»Очень понравилось! Красивая поездка по ночной Москве, с ужином и зажигательными танцами под живую музыку и как бонус Салют. Дочка тоже в восторге!
- ЕЕвгения12 сентября 2022Праздничная прогулка на теплоходе с просмотром салюта на День городаОтличные виды на вечерний город, хороший ракурс на салют. Маловато перекусов, учитывая, что нельзя приносить с собой.
- ККостенко14 июня 2021Круиз с ужином и живой музыкой в День города на теплоходе «Соболь»Прогулка прошла замечательно,, вкусный ужин, чудесный саксафон, но салют на день России мы так и не увидели.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Просмотр салюта с борта теплохода на день города»
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