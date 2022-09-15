Просмотр салюта с борта теплохода на день города – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Просмотр салюта с борта теплохода на день города» в Москве, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
День города на панорамном теплоходе «Москва Ривер» с просмотром салюта
На теплоходе
2 часа 18 минут
Водная прогулка
День города на панорамном теплоходе «Москва Ривер» с просмотром салюта
Начало: Причал «Красный Октябрь»
Расписание: 9 сентября в 20:40
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
2 000 за человека
День города с просмотром салюта с борта теплохода «Столица-1»
На теплоходе
2 часа 18 минут
Водная прогулка
День города с просмотром салюта с борта теплохода «Столица-1»
Начало: Причал «Красный Октябрь»
Расписание: 9 сентября в 21:20.
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
1 900 за человека
Праздничный рейс в День города Москвы на речном ретро-трамвайчике Мария
На теплоходе
1 час 15 минут 36 секунд
Водная прогулка
Праздничный рейс в День города Москвы на речном ретро-трамвайчике Мария
Начало: Причал «ЦПКиО им. Горького»
Расписание: 9 сентября в 20:09
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
1 600 за человека
Праздничный рейс в День города Москвы на ретро-трамвайчике Лагуна
На теплоходе
1 час 12 минут
Водная прогулка
Праздничный рейс в День города Москвы на ретро-трамвайчике Лагуна
Начало: Причал «Зарядье»
Расписание: 9 сентября в 20:24
1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дина
    15 сентября 2022
    День города 2023 на теплоходе «Прага» с ужином, дискотекой и салютом
    На день города выбрались на кораблике - было очень круто! Виды Москвы с воды просто сказочные. Ужин был вкусный, персонал дружелюбный, а в конце еще и салют устроили. Впечетления огонь, спасибо за классную экскурсию!
  • Л
    Лариса
    13 сентября 2022
    День города 2023 на теплоходе «Прага» с ужином, дискотекой и салютом
    День прошел круто, спасибо!
  • Т
    Татьяна
    13 сентября 2022
    Праздничная прогулка на теплоходе с просмотром салюта на День города
    Хорошая организация процесса. Посадка точно по расписанию. Не опаздывайте! Количество человек многовато, на такое судно лучше поменьше. Стулья были для всех, однако немного тесно. Посмотрели Воробьёвы горы, салют
  • А
    Александра
    13 сентября 2022
    Праздничная прогулка на теплоходе с просмотром салюта на День города
    Впечатления огонь, рекомендую!
  • Е
    Елена
    13 сентября 2022
    Круиз с ужином и живой музыкой в День города на теплоходе «Соболь»
    Очень понравилось! Красивая поездка по ночной Москве, с ужином и зажигательными танцами под живую музыку и как бонус Салют. Дочка тоже в восторге!
  • Е
    Евгения
    12 сентября 2022
    Праздничная прогулка на теплоходе с просмотром салюта на День города
    Отличные виды на вечерний город, хороший ракурс на салют. Маловато перекусов, учитывая, что нельзя приносить с собой.
  • К
    Костенко
    14 июня 2021
    Круиз с ужином и живой музыкой в День города на теплоходе «Соболь»
    Прогулка прошла замечательно,, вкусный ужин, чудесный саксафон, но салют на день России мы так и не увидели.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Просмотр салюта с борта теплохода на день города»

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  1. День города на панорамном теплоходе «Москва Ривер» с просмотром салюта
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  3. Праздничный рейс в День города Москвы на речном ретро-трамвайчике Мария
  4. Праздничный рейс в День города Москвы на ретро-трамвайчике Лагуна
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
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  5. Никольская улица
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Патриаршие пруды
  8. Александровский сад
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  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2024
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