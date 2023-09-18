Классический круговой часовой маршрут на катамаране по акватории Химкинского водохранилища от Северного Речного Вокзала.

Сам Северный речной вокзал — теперь новая и главная

достопримечательность столицы. Именно от Северного Речного отправляется

наш круговой часовой маршрут по Химкинскому водохранилищу. Прогулка

пройдет по акватории водохранилища. С борта теплохода вам откроются

незабываемые виды великолепно отреставрированного Северного Речного

вокзала с пришвартованными круизными лайнерами,вы увидите панорамы

столичного грузового порта и живописных прибрежных парков.

Теплоход пройдет рядом с подводной лодкой — это экспонат музея

Военно-морского флота и другими необычными военными объектами —

гидросамолетом и экранопланом.

Речная прогулка на теплоходе — классный способ интересно провести время

на Северном речном вокзале и сделать прикольные фотографии на просторах

водохранилища.

Внимание: Кассир при посадке вправе потребовать свидетельство о рождении для установления возраста ребёнка.

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