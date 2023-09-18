Уникальная прогулка на теплоходе в Москве: встреча с Химкинским водохранилищем
Приглашаем на борт нашего колесного теплохода. За один час мы совершим прогулку по Химкинскому водохранилищу. Вы увидите Северный Речной вокзал, круизные лайнеры и экспонаты музея Военно-морского флота.
Ближайшие даты:
27
сен
сен
28
сен
сен
29
сен
сен
30
сен
сен
1
окт
окт
Что вас ожидает:
- Здание Северного вокзала
- Химкинские мосты
- Музейный комплекс Северное Тушино
- Химкинское водохранилище
- Канал им. Москвы
- Клязьминское водохранилище
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Классический круговой часовой маршрут на катамаране по акватории Химкинского водохранилища от Северного Речного Вокзала.
Сам Северный речной вокзал — теперь новая и главная
достопримечательность столицы. Именно от Северного Речного отправляется
наш круговой часовой маршрут по Химкинскому водохранилищу. Прогулка
пройдет по акватории водохранилища. С борта теплохода вам откроются
незабываемые виды великолепно отреставрированного Северного Речного
вокзала с пришвартованными круизными лайнерами,вы увидите панорамы
столичного грузового порта и живописных прибрежных парков.
Теплоход пройдет рядом с подводной лодкой — это экспонат музея
Военно-морского флота и другими необычными военными объектами —
гидросамолетом и экранопланом.
Речная прогулка на теплоходе — классный способ интересно провести время
на Северном речном вокзале и сделать прикольные фотографии на просторах
водохранилища.
Внимание: Кассир при посадке вправе потребовать свидетельство о рождении для установления возраста ребёнка.
На одного взрослого сопровождающего не более двух детей по акции Дети до 12 бесплатно в будни!
Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 35 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка по реке
- Что не входит
- Напитки и закуски
- Место начала и завершения?
- Северный речной вокзал (м. «Речной вокзал»)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30Экскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) — билеты вернуть нельзя.
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik.com, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 165 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Влад
18 сен 2023
Прогулка — супер. Женщина белитер — ужас. Хамло быдлядское.
H
Happyuli
18 сен 2023
Здравствуйте, спасибо! Отличная прогулка! Особенная благодарность сервису, что решили вопрос с переносом времени поездки
О
Ольга
18 сен 2023
Б
Борис
17 сен 2023
Виды хорошие, на этом всё…
Судно по размеру больше предполагает открытую палубу, в случае ухудшения погоды возникла бы толпа во внутренней части.
Чуть не опоздали на экскурсию, теплоход стоял у совершенно другого причала, а в билете ещё и вариантов теплохода аж целых 3… никаких обозначительных знаков о переносе места посадки.
Текст экскурсии включили слишком рано… рассказ гида минут на 5 опережал перемещение…
Судно по размеру больше предполагает открытую палубу, в случае ухудшения погоды возникла бы толпа во внутренней части.
Чуть не опоздали на экскурсию, теплоход стоял у совершенно другого причала, а в билете ещё и вариантов теплохода аж целых 3… никаких обозначительных знаков о переносе места посадки.
Текст экскурсии включили слишком рано… рассказ гида минут на 5 опережал перемещение…
A
Annb2004
17 сен 2023
Не попали на экскурсию, возврата нет
Э
Элеонора
16 сен 2023
Была роскошная погода и все в целом понравилось! Экскурсия хорошая, только рассказ гида, записанный заранее плохо слышен. Можно было бы усилить динамик. Мы сидели не в первом ряду, наверху на палубе и очень плохо слышно, о чем говорит гид.
И
Игорь
12 сен 2023
Л
Лена
11 сен 2023
Кораблик замечательный, персонал вежливый. Были в день города
К
Кристина
11 сен 2023
А
Андрей
10 сен 2023
Н
Наталья
8 сен 2023
Всё супер!
S
Sofiko19
7 сен 2023
А
Андрей
7 сен 2023
A
Andreytm
6 сен 2023
Д
Дина
6 сен 2023
Короткая прогулка с приятной глазу картинкой. В хорошую погоду прекрасно совместить прогулку по парку и по зданию Речного вокзала. Понравилось и взрослым и детям. Теплоход в приличном состоянии, народу не очень много помещается, что тоже приятно
Ещё 150 отзывов
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Групповые
Водные развлечения
Семейные
Речные прогулки
На теплоходе
Речной Вокзал
Популярные места
Северный речной вокзал
Похожие туры из Москвы
Индивидуальная
1.5 часа
Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля
Прокатиться по Водоотводному каналу и центральной акватории Москва-реки за рулём катера
на ул. Коломенская, 2
Сегодня
Завтра
29 сен
30 сен
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Прогулка на колесном теплоходе по Химкинскому водохранилищу
Посмотреть на Северный речной вокзал с воды и устроить часовую перезагрузку
на Северном речном вокзале
Завтра
29 сен
30 сен
1 окт
800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Сам себе капитан: аренда катера для самостоятельной прогулки по Москве-реке
Вдоль основных достопримечательностей - на лёгком моторном судне
в районе Нагатинский затон
Сегодня
Завтра
29 сен
30 сен
23 000₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании