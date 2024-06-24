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части кухни претензий нет, все вкусно. Если бы не еда, делать там больше нечего. Маршрут проходит по направлению "из Москвы", в окрестностях только картина из отдыхающих на берегу местных жителей, больше смотреть нечего. Официанты не очень расторопные, в итоге перебили кучу посуды, складируя её в одном месте, что также подпортил впечатление. Так что просто поужинать на борту кораблик норм, а так маршрут с началом от Северного вокзала не рекомендую.