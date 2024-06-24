В Виктор Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» от Северного речного вокзала Спасибо. Все хорошо.

Н Наталья Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» от Северного речного вокзала Мы купили билеты на теплоход в первый раз, нам всё понравилось, будем брать билеты не другие маршруты, спасибо, что вы есть

D Dobychin Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдых Отдохнуть от повседневных забот самое то. позагорать насладиться видами и речной прогулкой что может быть лучше Всем рекомендую приятного вам отдыха

Е Елена Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» от Северного речного вокзала читать дальше части кухни претензий нет, все вкусно. Если бы не еда, делать там больше нечего. Маршрут проходит по направлению "из Москвы", в окрестностях только картина из отдыхающих на берегу местных жителей, больше смотреть нечего. Официанты не очень расторопные, в итоге перебили кучу посуды, складируя её в одном месте, что также подпортил впечатление. Так что просто поужинать на борту кораблик норм, а так маршрут с началом от Северного вокзала не рекомендую. Были на прогулке вчера. Отправление от Северного речного вокзала. Брали билет с ужином. Кораблик хороший, места много, все чисто. В

K Kusum Прогулка по акватории Химкинского водохранилища The journey was good. Only need to cater for more options of good snacks in the cruise

А Александра Прогулка по акватории Химкинского водохранилища Очень здорово и интересно! Все машут, когда мимо проплываешь:) Ощущение праздника и курорта. Было бы ещё приятней, конечно, если бы контроллер была чуть приветливее, но всякое бывает, может просто так попали

S Svetlana Речная прогулка по Клязьминскому водохранилищу на теплоходе Отлично провели время в этой замечательной прогулке! Благодарим!

В Владимир Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдых Народа нет. Все есть. Проносить свой алкоголь можно.

Е Елена Прогулка по акватории Химкинского водохранилища Мы были вдвоем с дочкой 4 лет! Очень понравилась прогулка! Красивые пейзажи! В баре вкусная пицца! Один минус -время очень быстро летит.