1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» от Северного речного вокзала
Начало: Причал «Северный речной вокзал»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 15:00
от 1 200₽ за человека
Групповая
1 час
Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
Начало: Северный речной вокзал (м. «Речной вокзал»)
Расписание: Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 11:30
от 600₽ за человека
Круиз
8 часов
Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдых
Начало: Причал «Северный речной вокзал»
Расписание: В 10:00 и 14:30
7 июля в 10:00
28 июля в 10:00
от 1 890₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор24 июня 2024Спасибо. Все хорошо.
- ННаталья24 июня 2024Мы купили билеты на теплоход в первый раз, нам всё понравилось, будем брать билеты не другие маршруты, спасибо, что вы есть
- DDobychin24 июня 2024Отдохнуть от повседневных забот самое то. позагорать насладиться видами и речной прогулкой что может быть лучше Всем рекомендую приятного вам отдыха
- ЕЕлена23 июня 2024Были на прогулке вчера. Отправление от Северного речного вокзала. Брали билет с ужином. Кораблик хороший, места много, все чисто. В
- KKusum22 июня 2024The journey was good. Only need to cater for more options of good snacks in the cruise
- ААлександра22 июня 2024Очень здорово и интересно! Все машут, когда мимо проплываешь:) Ощущение праздника и курорта. Было бы ещё приятней, конечно, если бы контроллер была чуть приветливее, но всякое бывает, может просто так попали
- SSvetlana26 сентября 2023Речная прогулка по Клязьминскому водохранилищу на теплоходеОтлично провели время в этой замечательной прогулке! Благодарим!
- ВВладимир21 августа 2023Народа нет. Все есть. Проносить свой алкоголь можно.
- ЕЕлена17 июля 2023Прогулка по акватории Химкинского водохранилищаМы были вдвоем с дочкой 4 лет! Очень понравилась прогулка! Красивые пейзажи! В баре вкусная пицца! Один минус -время очень быстро летит.
- ИИрина16 июля 2023Прогулка по акватории Химкинского водохранилищаНам не позор с погодой, шёл дождь. Но мы всё-таки были на открытой палубе, укрылись пледами и любовались красотами. Увидели
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