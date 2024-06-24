Речной Вокзал – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Речной Вокзал» в Москве, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» от Северного речного вокзала
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
32 отзыва
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» от Северного речного вокзала
Начало: Причал «Северный речной вокзал»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 15:00
от 1 200 за человека
Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
184 отзыва
Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
Начало: Северный речной вокзал (м. «Речной вокзал»)
Расписание: Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 11:30
от 600 за человека
Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдых
⛴ На теплоходе
Круиз
8 часов
10 отзывов
Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдых
Начало: Причал «Северный речной вокзал»
Расписание: В 10:00 и 14:30
7 июля в 10:00
28 июля в 10:00
от 1 890 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    24 июня 2024
    Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» от Северного речного вокзала
    Спасибо. Все хорошо.
  • Н
    Наталья
    24 июня 2024
    Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» от Северного речного вокзала
    Мы купили билеты на теплоход в первый раз, нам всё понравилось, будем брать билеты не другие маршруты, спасибо, что вы есть
  • D
    Dobychin
    24 июня 2024
    Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдых
    Отдохнуть от повседневных забот самое то. позагорать насладиться видами и речной прогулкой что может быть лучше Всем рекомендую приятного вам отдыха
  • Е
    Елена
    23 июня 2024
    Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» от Северного речного вокзала
    Были на прогулке вчера. Отправление от Северного речного вокзала. Брали билет с ужином. Кораблик хороший, места много, все чисто. В
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    части кухни претензий нет, все вкусно. Если бы не еда, делать там больше нечего. Маршрут проходит по направлению "из Москвы", в окрестностях только картина из отдыхающих на берегу местных жителей, больше смотреть нечего. Официанты не очень расторопные, в итоге перебили кучу посуды, складируя её в одном месте, что также подпортил впечатление. Так что просто поужинать на борту кораблик норм, а так маршрут с началом от Северного вокзала не рекомендую.

  • K
    Kusum
    22 июня 2024
    Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
    The journey was good. Only need to cater for more options of good snacks in the cruise
  • А
    Александра
    22 июня 2024
    Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
    Очень здорово и интересно! Все машут, когда мимо проплываешь:) Ощущение праздника и курорта. Было бы ещё приятней, конечно, если бы контроллер была чуть приветливее, но всякое бывает, может просто так попали
  • S
    Svetlana
    26 сентября 2023
    Речная прогулка по Клязьминскому водохранилищу на теплоходе
    Отлично провели время в этой замечательной прогулке! Благодарим!
  • В
    Владимир
    21 августа 2023
    Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдых
    Народа нет. Все есть. Проносить свой алкоголь можно.
  • Е
    Елена
    17 июля 2023
    Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
    Мы были вдвоем с дочкой 4 лет! Очень понравилась прогулка! Красивые пейзажи! В баре вкусная пицца! Один минус -время очень быстро летит.
  • И
    Ирина
    16 июля 2023
    Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
    Нам не позор с погодой, шёл дождь. Но мы всё-таки были на открытой палубе, укрылись пледами и любовались красотами. Увидели
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    подводную лодку, что в наших краях невозможно. Красивые берега, покрытие лесом. Сам теплоход "Анна Каренина" большой, красивый продуманный. Команда молодые ребята, вежливые, приветливые. В общем всё отлично. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Речной Вокзал»

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  3. Однодневный круиз в «Бухту Радости» - пляжный отдых
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Патриаршие пруды
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2024
Сейчас в Москве в категории "Речной Вокзал" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 1 890. Туристы уже оставили гидам 226 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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