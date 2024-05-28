1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по Северному речному вокзалу
Изучить здание и парк - символы сталинской Москвы и новое любимое пространство
Начало: У входа в парк возле Ленинградского шоссе
«Северный речной вокзал в деталях»
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 650₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Эксклюзивная фото-прогулка у Северного речного вокзала в Москве
Откройте для себя тайны Северного речного вокзала и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На Северном речном вокзале
«История и легенды Речного вокзала»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Нескучная экскурсия в мини-группе по паркам и набережной через великолепное здание 20 века
Начало: Около метро Речной вокзал
«Мы встретимся у метро и отправимся к главному объекту экскурсии через парк «Дружба» и парк Северного речного вокзала»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 12:00
14 июня в 12:00
16 июня в 12:00
900₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Южный речной вокзал - образ времени
Об истории, архитектуре, прошлом и будущем вокзала - понятно и интересно
Начало: У Южного речного вокзала
«отреставрированное здание Южного речного вокзала»
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Северный речной вокзал - архитектурное чудо столицы
Исследовать место, столь полюбившееся москвичам после реставрации, и узнать его историю
Начало: У метро Речной вокзал
«Самый красивый речной вокзал Москвы и мира»
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
5 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна28 мая 2024Хочу выразить благодарность Александре за чудесные памятные снимки и полученную информацию! Экскурсия с нашим фотогидом (очаровательной и внимательной Алексендрой) прошла легко, непренужденно, тепло и в позитивном настроении! Рекомендую!
- ООльга27 мая 2024Потрясающая прогулка по не менее потрясающему месту - Речной вокзал! Александру, фотографу, отдельное огромное спасибо! Волшебство проделанной работы прикрепляю, дабы
- ИИрина27 апреля 2024Огромное спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию,интересные факты, новые знания, душевную и лёгкую атмосферу. Отлично и с пользой провели время! Рекомендую от души!
- ННаталия22 апреля 2024Спасибо за замечательную экскурсию. Екатерина очень приятная и харизматичная, интересно преподносит информацию, много нового узнала о речном вокзале. Однозначно рекомендую данный тур!
- ЕЕлена10 апреля 2024Замечательная экскурсия! Маршрут, содержание, подача информации, все отлично. Познавательно и комфортно. Дмитрий- великолепный гид, умеет увлекательно изложить материал, заинтересовать и вовлечь в диалог всех участников группы. Была на экскурсии с сыном (11 лет), папой и братом. Всем понравилось! Дмитрию большая благодарность за интересный день.
- ООльга4 марта 2024Очень интересная экскурсия, никогда не была на Речном вокзале, и не знала что там такая красота! Рассказ очень понравился, много интересных историй о памятниках и здании вокзала
- ННадежда29 октября 2023Экскурсия с Дмитрием была очень увлекательной и интерактивной. Время пролетело незаметно, несмотря на то, что погода не способствовала прогулкам. Большое спасибо!
- ЕЕкатерина19 октября 2023Нам понравилось. Ненавязчивая экскурсия, немного информации, но мы на большой рассказ и не рассчитывали. Фотки получились отличные - мы довольны
- ЮЮлия25 сентября 2023Экскурсия понравилась Очень! Участники Старшего возраста вспомнили детство и юность, младшие послушали много интересного об СССР. Последнее время много путешествуем. Спасибо огромное Дмитрию! Это была самая запоминающаяся и интересная экскурсия!
- ГГалина9 июля 2023Северный речной вокзал: дворец и порт пяти морейПознавательная, интересная экскурсия в сопровождении Александры. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Речной порт»
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