А Анна Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом Хочу выразить благодарность Александре за чудесные памятные снимки и полученную информацию! Экскурсия с нашим фотогидом (очаровательной и внимательной Алексендрой) прошла легко, непренужденно, тепло и в позитивном настроении! Рекомендую!

О Ольга Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом читать дальше не быть голословной) Все, кто переживает в том, что он(а) не модель - не волнуйтесь, Александр помимо исторических очерков расскажет как применить ту или иную позу для «шик/блеск» фотографий 😎 Потрясающая прогулка по не менее потрясающему месту - Речной вокзал! Александру, фотографу, отдельное огромное спасибо! Волшебство проделанной работы прикрепляю, дабы

И Ирина Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку Огромное спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию,интересные факты, новые знания, душевную и лёгкую атмосферу. Отлично и с пользой провели время! Рекомендую от души!

Н Наталия Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку Спасибо за замечательную экскурсию. Екатерина очень приятная и харизматичная, интересно преподносит информацию, много нового узнала о речном вокзале. Однозначно рекомендую данный тур!

Е Елена Экскурсия по Северному речному вокзалу Замечательная экскурсия! Маршрут, содержание, подача информации, все отлично. Познавательно и комфортно. Дмитрий- великолепный гид, умеет увлекательно изложить материал, заинтересовать и вовлечь в диалог всех участников группы. Была на экскурсии с сыном (11 лет), папой и братом. Всем понравилось! Дмитрию большая благодарность за интересный день.

О Ольга Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку Очень интересная экскурсия, никогда не была на Речном вокзале, и не знала что там такая красота! Рассказ очень понравился, много интересных историй о памятниках и здании вокзала

Н Надежда Экскурсия по Северному речному вокзалу Экскурсия с Дмитрием была очень увлекательной и интерактивной. Время пролетело незаметно, несмотря на то, что погода не способствовала прогулкам. Большое спасибо!

Е Екатерина Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом Нам понравилось. Ненавязчивая экскурсия, немного информации, но мы на большой рассказ и не рассчитывали. Фотки получились отличные - мы довольны

Ю Юлия Экскурсия по Северному речному вокзалу Экскурсия понравилась Очень! Участники Старшего возраста вспомнили детство и юность, младшие послушали много интересного об СССР. Последнее время много путешествуем. Спасибо огромное Дмитрию! Это была самая запоминающаяся и интересная экскурсия!