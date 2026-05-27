Вы рассмотрите архитектурные шедевры от шотландского замка и готического храма до модерна и брутализма. Увидите дом, где рождался словарь Даля. Исследуете места, связанные с жизнью грузинских царей и московских купцов. Узнаете, как фабричный район стал точкой притяжения художников и писателей. И выясните, какие события повлияли на облик Пресни.
- Начнём у памятника героям революции 1905-1907 гг., который напоминает о временах декабрьского восстания и событиях на Пресне
- Свернём в Столярный переулок. В начале 20 века Пресня была промышленным районом. Увидим здание бывшей мебельной фабрики «Мюр и Мерлиз», похожее на шотландский замок. Поговорим о знаменитом торговом доме и о том, как в бывших корпусах предприятия разместился деловой квартал
- Выйдем на Малую Грузинскую улицу. Увидим Музей Тимирязева и дом-теремок, который построил известный купец для коллекции русских древностей
- Посетим крупнейший в России католический собор (по желанию). Обсудим его готическую архитектуру, строительство, упадок и возрождение. Напротив увидим дом, где последние годы жизни провёл В. Высоцкий
- По улице Климашкина выйдем к Георгиевскому скверу. Вы узнаете, почему в 18 веке здесь сформировался самобытный район «Грузины». Посмотрите и на духовный центр района — Георгиевскую церковь, где богослужения ведутся на грузинском языке. У музея-мастерской З. Церетели вспомним о знаменитых грузинах Москвы и их вкладе в историю и облик города
- Пройдём по Большой Грузинской улице. Осмотрим здание дореволюционного благотворительного учреждения. Вспомним о создании одного из старейших зоопарков Европы
- Заглянем во двор, где находился дом В. И. Даля. Здесь писатель и лексикограф составлял знаменитый словарь и встречался с художниками, писателями и профессорами московского университета
Закончим около метро «Баррикадная».
в четверг и воскресенье в 15:30
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Улица 1905 года»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 267 туристов
Добрый день! Меня зовут Диана. По образованию я учитель истории и краеведения, провожу экскурсии по Петербургу и Москве, разрабатываю авторские маршруты. Большой город — это целая планета, на которой всегда можно найти что-то новое, интересное и необычное. Наиболее интересен для меня период конца 19 — начала 20 веков, эпоха модерна, Серебряный век. С радостью поделюсь с вами своими открытиями!
