«Мечтал я о домике на берегу Оки, о том, как мы его устроим, как мы там заживём, сделаем большую комнату, где будет музей, галерея и библиотека. Рядом будет столярная мастерская, адмиралтейство, рыболовство и терраса, а над этим будет моя живописная мастерская и твой маленький кабинет…». (В. Д. Поленов) Путешествие в сказочные места, вдохновлявшие своей тонкой красотой великих русских живописцев Мы направимся в гости к Рыцарю красоты, художнику Поленову, с увлекательным путевым рассказом нашего гида. Подмоклово, храм с картины Рафаэля и шедевр итальянского барокко — церковь Рождества Богородицы:

Экскурсия с гидом в единственную в России церковь в виде итальянской ротонды со скульптурами апостолов в полный человеческий рост.

• Здесь можно купить сувениры, шоколад и «итальянские» сладости из орехов и мёда. Поленово, музей-усадьба В. Д. Поленова:

Экскурсия в Большой дом с эффектом присутствия хозяина, с картинами Репина, Коровина и Поленова.

«Адмиралтейство» — бывший лодочный сарай, построенный по проекту Поленова, с осмотром «Диорамы» о кругосветных путешествиях кисти Поленова.

Прогулка на теплоходе по Оке, за красоту Окских пейзажей Поленову так полюбились здешние места. Деревня Бёхово, победитель конкурса Всемирной туристской организации ООН «Лучшие туристические деревни UNWTO»:.

Прогулка на теплоходе по Оке, за красоту Окских пейзажей Поленову так полюбились здешние места. Деревня Бёхово, победитель конкурса Всемирной туристской организации ООН «Лучшие туристические деревни UNWTO»:.

Посещение Троицкой церкви, возведенной в 1906 году по проекту Поленова в стиле модерн.

• Видовые площадки, обрыв Любви. Важная информация: