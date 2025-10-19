Прогулка на теплоходе по Оке: посещение Бёхово и Поленово

На живописных холмах над Окой мы посетим усадьбу Поленово с большим Белым домом, собственным Аббатством и Адмиралтейством.

Неподалёку мы полюбуемся волшебными видами в окрестностях деревни Бёхово, которая в 2021 году получила официальный статус «самой красивой деревни России». Известность ей принесла «венчальная» церковь Троицы, которая спроектирована Поленовым. Экскурсия с прогулкой на теплоходе по Оке.
Описание экскурсии

«Мечтал я о домике на берегу Оки, о том, как мы его устроим, как мы там заживём, сделаем большую комнату, где будет музей, галерея и библиотека. Рядом будет столярная мастерская, адмиралтейство, рыболовство и терраса, а над этим будет моя живописная мастерская и твой маленький кабинет…». (В. Д. Поленов) Путешествие в сказочные места, вдохновлявшие своей тонкой красотой великих русских живописцев Мы направимся в гости к Рыцарю красоты, художнику Поленову, с увлекательным путевым рассказом нашего гида. Подмоклово, храм с картины Рафаэля и шедевр итальянского барокко — церковь Рождества Богородицы:
Экскурсия с гидом в единственную в России церковь в виде итальянской ротонды со скульптурами апостолов в полный человеческий рост.

• Здесь можно купить сувениры, шоколад и «итальянские» сладости из орехов и мёда. Поленово, музей-усадьба В. Д. Поленова:

  • Экскурсия в Большой дом с эффектом присутствия хозяина, с картинами Репина, Коровина и Поленова.
  • «Адмиралтейство» — бывший лодочный сарай, построенный по проекту Поленова, с осмотром «Диорамы» о кругосветных путешествиях кисти Поленова.
Прогулка на теплоходе по Оке, за красоту Окских пейзажей Поленову так полюбились здешние места. Деревня Бёхово, победитель конкурса Всемирной туристской организации ООН «Лучшие туристические деревни UNWTO»:.
Посещение Троицкой церкви, возведенной в 1906 году по проекту Поленова в стиле модерн.

• Видовые площадки, обрыв Любви. Важная информация:

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей-усадьба В.Д. Поленова: "Большой дом", "Адмиралтейство" (бывший лодочный сарай, построенный по проекту Поленова), "Диорама"
  • Река Ока
  • Троицкая церковь в деревне Бёхово
  • Подмоклово
  • Обрыв любви
Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Прогулка на теплоходе
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Входной билет в дом-музей Поленова
  • «Радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости экскурсовода
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро Аннино, выход №4
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в 07:15.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения
  • Рекомендуем взять с собой питание (перекус) и воду. Обед в туре не предусмотрен
  • Также рекомендуем иметь наличные деньги, не везде принимают к оплате карты
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга
19 окт 2025
11 октября были на экскурсии Бехово-Поленово- Подмоклово с дочерью-подростком, получили огромное удовольствие! Очень повезло с экскурсоводами на всех локациях, отдельная благодарность нашему гиду Ольге и водителю автобуса - все четко,
ясно, великолепная организация и подача информации. Очень понравилось, что в автобусе уже затронули тему Поленова и приехали в усадьбу уже подготовленными) Вообще, тур очень сбалансированный - после насыщенной экскурсионной программы было время на отдых и перекус на теплоходе, да и на всех площадках, при желании, можно было найти время на то, чтобы спокойно пофотографировать или посмотреть то, что не вошло в программу. С удовольствием поедем еще, уже намечен следующий маршрут.

Надежда
12 окт 2025
Замечательная поездка. Прекрасные виды. Спасибо грамотным гидам.
Татьяна
5 окт 2025
Добрый день! Всё было великолепно! Все по расписанию, прекрасно всё организовано. Огромная благодарность гиду Ольге, к сожалению, её фамилия как то у меня забылась! Великолепный гид, эрудирована, очень доброжелательная!
Елена
16 сен 2025
Поездка насыщенная. Организация хорошая. Автобус удобный. Поленово и его окрестности очаровательны. Речная прогулка - вишенка на торте. Всё замечательно. С погодой повезло. Спасибо
Надежда
8 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Хорошая организация поездки. Респект гиду, водителю и экскурсоводам за доставленное удовольствие
София
31 авг 2025
Не были свободного времени вообще. Не было времени на полноценный обед, хотя экскурсия была весь день. Экскурсовод в основном рассказывал общие факты про никоновскую реформу и так далее, а не интересные факты про самого Поленова.
Коровяковская
8 июл 2025
Экскурсия понравилась, особенно сам дом Поленова и то как работники музея относятся к дому и истории самого художника и его семьи. Экскурсовод очень грамотная знает абсолютно все о доме, на
все вопросы ответила, очень приятная) хочется возвращаться в этот музей снова и снова. Места глухие связи нет телефон только для фото)))А компания организатор меня огорчила - вечером накануне прислали мне письмо об аннуляции якобы я не оплатила, прочла только утром и чуть не опоздала но решила поехать чтоб разобраться на месте ведь чек об оплате у меня есть поэтому им минус вайб.

Оксана
8 июл 2025
Hi+79154
8 июн 2025
Все прекрасно организованно! Хорошие гиды!

Похожие экскурсии на «Прогулка на теплоходе по Оке: посещение Бёхово и Поленово»

Круиз на теплоходе-ресторане «Эрвин» от Рэдиссон
На яхте
На теплоходе
Круизы
2.5 часа
1000 отзывов
Групповая
Круиз на теплоходе-ресторане «Эрвин» от Рэдиссон
Начало: Причал «Гостиница Украина»
Расписание: По будням в 15:30 и 20:00, по выходным в 12:00, 15:30 и 20:30
3000 ₽ за человека
Ужин, музыка и танцы на премиум-теплоходе в центре Москвы
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
3.5 часа
735 отзывов
Групповая
Ужин, музыка и танцы на премиум-теплоходе в центре Москвы
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00, 19:00
1650 ₽ за человека
Круиз на теплоходе «Подмосковная сказка в Заозерье»
На теплоходе
Круизы
8.5 часов
43 отзыва
Групповая
Круиз на теплоходе «Подмосковная сказка в Заозерье»
Начало: Причал «Кленовый бульвар»
Расписание: 17 сентября в 09:30, 8 октября в 10:00
3390 ₽ за человека
9 Мая на теплоходе «Легенда» с ужином, живой музыкой и дискотекой
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
Теплоход на 9 мая
Майские на теплоходе
3 часа
16 отзывов
Групповая
9 Мая на теплоходе «Легенда» с ужином, живой музыкой и дискотекой
Начало: Причал Крымский мост
Расписание: 9 мая 20:45
4590 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве