На живописных холмах над Окой мы посетим усадьбу Поленово с большим Белым домом, собственным Аббатством и Адмиралтейством.
Неподалёку мы полюбуемся волшебными видами в окрестностях деревни Бёхово, которая в 2021 году получила официальный статус «самой красивой деревни России». Известность ей принесла «венчальная» церковь Троицы, которая спроектирована Поленовым. Экскурсия с прогулкой на теплоходе по Оке.
Описание экскурсии
«Мечтал я о домике на берегу Оки, о том, как мы его устроим, как мы там заживём, сделаем большую комнату, где будет музей, галерея и библиотека. Рядом будет столярная мастерская, адмиралтейство, рыболовство и терраса, а над этим будет моя живописная мастерская и твой маленький кабинет…». (В. Д. Поленов) Путешествие в сказочные места, вдохновлявшие своей тонкой красотой великих русских живописцев Мы направимся в гости к Рыцарю красоты, художнику Поленову, с увлекательным путевым рассказом нашего гида. Подмоклово, храм с картины Рафаэля и шедевр итальянского барокко — церковь Рождества Богородицы:
Экскурсия с гидом в единственную в России церковь в виде итальянской ротонды со скульптурами апостолов в полный человеческий рост.
• Здесь можно купить сувениры, шоколад и «итальянские» сладости из орехов и мёда. Поленово, музей-усадьба В. Д. Поленова:
- Экскурсия в Большой дом с эффектом присутствия хозяина, с картинами Репина, Коровина и Поленова.
- «Адмиралтейство» — бывший лодочный сарай, построенный по проекту Поленова, с осмотром «Диорамы» о кругосветных путешествиях кисти Поленова.
Прогулка на теплоходе по Оке, за красоту Окских пейзажей Поленову так полюбились здешние места. Деревня Бёхово, победитель конкурса Всемирной туристской организации ООН «Лучшие туристические деревни UNWTO»:.
Посещение Троицкой церкви, возведенной в 1906 году по проекту Поленова в стиле модерн.
• Видовые площадки, обрыв Любви. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей-усадьба В.Д. Поленова: "Большой дом", "Адмиралтейство" (бывший лодочный сарай, построенный по проекту Поленова), "Диорама"
- Река Ока
- Троицкая церковь в деревне Бёхово
- Подмоклово
- Обрыв любви
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Прогулка на теплоходе
- Услуги гида-сопровождающего
- Входной билет в дом-музей Поленова
- «Радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости экскурсовода
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро Аннино, выход №4
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в 07:15.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения
- Рекомендуем взять с собой питание (перекус) и воду. Обед в туре не предусмотрен
- Также рекомендуем иметь наличные деньги, не везде принимают к оплате карты
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
19 окт 2025
11 октября были на экскурсии Бехово-Поленово- Подмоклово с дочерью-подростком, получили огромное удовольствие! Очень повезло с экскурсоводами на всех локациях, отдельная благодарность нашему гиду Ольге и водителю автобуса - все четко,
Надежда
12 окт 2025
Замечательная поездка. Прекрасные виды. Спасибо грамотным гидам.
Татьяна
5 окт 2025
Добрый день! Всё было великолепно! Все по расписанию, прекрасно всё организовано. Огромная благодарность гиду Ольге, к сожалению, её фамилия как то у меня забылась! Великолепный гид, эрудирована, очень доброжелательная!
Елена
16 сен 2025
Поездка насыщенная. Организация хорошая. Автобус удобный. Поленово и его окрестности очаровательны. Речная прогулка - вишенка на торте. Всё замечательно. С погодой повезло. Спасибо
Надежда
8 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Хорошая организация поездки. Респект гиду, водителю и экскурсоводам за доставленное удовольствие
София
31 авг 2025
Не были свободного времени вообще. Не было времени на полноценный обед, хотя экскурсия была весь день. Экскурсовод в основном рассказывал общие факты про никоновскую реформу и так далее, а не интересные факты про самого Поленова.
Коровяковская
8 июл 2025
Экскурсия понравилась, особенно сам дом Поленова и то как работники музея относятся к дому и истории самого художника и его семьи. Экскурсовод очень грамотная знает абсолютно все о доме, на
Оксана
8 июл 2025
Hi+79154
8 июн 2025
Все прекрасно организованно! Хорошие гиды!
