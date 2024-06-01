От Крымского моста - на дизайнерском теплоходе

Насладиться видами и изысканной кухней на борту теплохода-ресторана бизнес-класса
Предпочитаете уровень обслуживания бизнес-класса? К вашим услугам — концептуальный теплоход-ресторан.

Статус задаёт эксклюзивная лаундж-зона и обновлённый интерьер в стиле «современная классика» с утончёнными элементами декора и коллекцией картин. А по желанию впечатления дополнят авторские блюда и изысканные коктейли.
5
1 отзыв
От Крымского моста - на дизайнерском теплоходе
От Крымского моста - на дизайнерском теплоходе
От Крымского моста - на дизайнерском теплоходе
Ближайшие даты:
Время начала: 12:10, 15:10, 18:10, 21:10

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В этой поездке вы не только насладитесь видами на главные достопримечательности исторического и делового центра столицы, но и сможете получить уникальный опыт — эстетический и гастрономический.

  • Нижняя палуба воссоздаёт антураж круизного лайнера благодаря изысканной мебели и коллекции картин
  • Верхняя палуба — это летняя терраса под навесами, с баром и гирляндами

Достопримечательности по маршруту

Начало прогулки — причал «Крымский Мост».

По пути — знаменитые места Москвы: Парящий мост — Парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Кремль — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — Новая Третьяковка — Парк Культуры и отдыха им. Горького — Академия наук РФ — стадион Лужники — МГУ им. М. В. Ломоносова — Новодевичий монастырь — Киевский вокзал — Дом Правительства Москвы — Гостиница «Украина» — Москва-Сити и др.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «Морис»
  • На борту есть ресторан-бар с авторской кухней (оплачивается отдельно по меню), столики, туалет, кондиционер, тёплые пледы
  • Можно с детской коляской
  • Дети до 6 лет — бесплатно

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый Морис ПН-ПТ2 290 ₽
Детский Морис ПН-ПТ1 490 ₽
Взрослый Морис ВС2 990 ₽
Детский Морис СБ-ВС1 890 ₽
Взрослый Морис СБ3 190 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Парка Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Юлия
1 июня 2024
Прогулка очень понравилась. Красивый кораблик, уютно, удобно.
Очень понравилось обслуживание, порадовала кухня. Обязательно повторим.

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