Предпочитаете уровень обслуживания бизнес-класса? К вашим услугам — концептуальный теплоход-ресторан.
Статус задаёт эксклюзивная лаундж-зона и обновлённый интерьер в стиле «современная классика» с утончёнными элементами декора и коллекцией картин. А по желанию впечатления дополнят авторские блюда и изысканные коктейли.
Статус задаёт эксклюзивная лаундж-зона и обновлённый интерьер в стиле «современная классика» с утончёнными элементами декора и коллекцией картин. А по желанию впечатления дополнят авторские блюда и изысканные коктейли.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:10, 15:10, 18:10, 21:10
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В этой поездке вы не только насладитесь видами на главные достопримечательности исторического и делового центра столицы, но и сможете получить уникальный опыт — эстетический и гастрономический.
- Нижняя палуба воссоздаёт антураж круизного лайнера благодаря изысканной мебели и коллекции картин
- Верхняя палуба — это летняя терраса под навесами, с баром и гирляндами
Достопримечательности по маршруту
Начало прогулки — причал «Крымский Мост».
По пути — знаменитые места Москвы: Парящий мост — Парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Кремль — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — Новая Третьяковка — Парк Культуры и отдыха им. Горького — Академия наук РФ — стадион Лужники — МГУ им. М. В. Ломоносова — Новодевичий монастырь — Киевский вокзал — Дом Правительства Москвы — Гостиница «Украина» — Москва-Сити и др.
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Морис»
- На борту есть ресторан-бар с авторской кухней (оплачивается отдельно по меню), столики, туалет, кондиционер, тёплые пледы
- Можно с детской коляской
- Дети до 6 лет — бесплатно
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый Морис ПН-ПТ
|2 290 ₽
|Детский Морис ПН-ПТ
|1 490 ₽
|Взрослый Морис ВС
|2 990 ₽
|Детский Морис СБ-ВС
|1 890 ₽
|Взрослый Морис СБ
|3 190 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Парка Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходе — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 5298 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве и Санкт-Петербурге. Экскурсии по Москве-реке, рекам и каналам Петербурга — отличная возможность увидеть с воды главные символы города. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов. Наши причалы расположены в центре города, в самых удобных местах для жителей и гостей обеих столиц.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
1 июня 2024
Прогулка очень понравилась. Красивый кораблик, уютно, удобно.
Очень понравилось обслуживание, порадовала кухня. Обязательно повторим.
Очень понравилось обслуживание, порадовала кухня. Обязательно повторим.
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