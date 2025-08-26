От причала в Москва-Сити - на дизайнерском теплоходе

Полюбоваться небоскрёбами и центром города с борта уютного теплохода-ресторана бизнес-класса
Предпочитаете уровень обслуживания бизнес-класса? К вашим услугам — концептуальный теплоход-ресторан.

Статус задаёт эксклюзивная лаундж-зона и обновлённый интерьер в стиле «современная классика» с утончёнными элементами декора и коллекцией картин. А по желанию впечатления дополнят авторские блюда и изысканные коктейли.
4.7
13 отзывов
Описание экскурсии

В этой поездке вы не только насладитесь видами на главные достопримечательности исторического и делового центра столицы, но и сможете получить уникальный опыт — эстетический и гастрономический.

  • Нижняя палуба воссоздаёт антураж круизного лайнера благодаря изысканной мебели и коллекции картин
  • Верхняя палуба — это летняя терраса под навесами, с баром и гирляндами

Достопримечательности по маршруту

Начало прогулки — от причала «Национальный центр „Россия“» в Москва-Сити (Сити-Экспоцентр).

По пути — знаменитые места Москвы: Парящий мост — Парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Кремль — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру 1 — Новая Третьяковка — Парк Культуры и отдыха им. Горького — Академия наук РФ — стадион Лужники — МГУ им. М. В. Ломоносова — Новодевичий монастырь — Киевский вокзал — Дом Правительства Москвы — Гостиница «Украина» — Москва-Сити.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «Морис»
  • На борту есть ресторан-бар с авторской кухней (оплачивается отдельно по меню), столики, туалет, кондиционер, тёплые пледы
  • Можно с детской коляской

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый, ПН, ВТ, СР, ЧТ3690 ₽
Детский, с 4 до 12 лет, ПН, ВТ, СР, ЧТ1990 ₽
Взрослый, СБ3990 ₽
Детский, с 4 до 12 лет, СБ2490 ₽
Взрослый, ПТ, ВС3890 ₽
Детский, С 4 до 12 лет, ПТ, ВС2290 ₽
Необходима полная оплата.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала "Национальный центр"Россия " " (Сити-Экспоцентр)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 16087 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
2
3
2
1
1
Майя
Красивый и эстетичный теплоход, все новое и приятное
Единственное замечание - долгое обслуживание
Нас было от силы человек 15-20 на теплоходе, но официантов нужно было прям ждать
Олеся
В целом все понравилось, единственное если хотите столик в определенном месте, его нужно бронировать.
Здесь в чате, мне не сообщили об этом, хотя я интересовалась размещением на верхней палубе.
Г
Все было прекрасно
О
Было отличное путешествие, чистый, после ремонта теплоход… Еда хорошая, официанты очень стараются, Москва красивая ночью. Так что можно смело рекомендовать.
Иван
Хорошая музыка, великолепное обслуживание и вкусная еда 👍
Ю
Отличная прогулка! Сервис и кухня на высоте!
