Предпочитаете уровень обслуживания бизнес-класса? К вашим услугам — концептуальный теплоход-ресторан.
Статус задаёт эксклюзивная лаундж-зона и обновлённый интерьер в стиле «современная классика» с утончёнными элементами декора и коллекцией картин. А по желанию впечатления дополнят авторские блюда и изысканные коктейли.
Статус задаёт эксклюзивная лаундж-зона и обновлённый интерьер в стиле «современная классика» с утончёнными элементами декора и коллекцией картин. А по желанию впечатления дополнят авторские блюда и изысканные коктейли.
Описание экскурсии
В этой поездке вы не только насладитесь видами на главные достопримечательности исторического и делового центра столицы, но и сможете получить уникальный опыт — эстетический и гастрономический.
- Нижняя палуба воссоздаёт антураж круизного лайнера благодаря изысканной мебели и коллекции картин
- Верхняя палуба — это летняя терраса под навесами, с баром и гирляндами
Достопримечательности по маршруту
Начало прогулки — от причала «Национальный центр „Россия“» в Москва-Сити (Сити-Экспоцентр).
По пути — знаменитые места Москвы: Парящий мост — Парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Кремль — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру 1 — Новая Третьяковка — Парк Культуры и отдыха им. Горького — Академия наук РФ — стадион Лужники — МГУ им. М. В. Ломоносова — Новодевичий монастырь — Киевский вокзал — Дом Правительства Москвы — Гостиница «Украина» — Москва-Сити.
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Морис»
- На борту есть ресторан-бар с авторской кухней (оплачивается отдельно по меню), столики, туалет, кондиционер, тёплые пледы
- Можно с детской коляской
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый, ПН, ВТ, СР, ЧТ
|3690 ₽
|Детский, с 4 до 12 лет, ПН, ВТ, СР, ЧТ
|1990 ₽
|Взрослый, СБ
|3990 ₽
|Детский, с 4 до 12 лет, СБ
|2490 ₽
|Взрослый, ПТ, ВС
|3890 ₽
|Детский, С 4 до 12 лет, ПТ, ВС
|2290 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала "Национальный центр"Россия " " (Сити-Экспоцентр)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 16087 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Красивый и эстетичный теплоход, все новое и приятное
Единственное замечание - долгое обслуживание
Нас было от силы человек 15-20 на теплоходе, но официантов нужно было прям ждать
Единственное замечание - долгое обслуживание
Нас было от силы человек 15-20 на теплоходе, но официантов нужно было прям ждать
Вам был полезен этот отзыв?
В целом все понравилось, единственное если хотите столик в определенном месте, его нужно бронировать.
Здесь в чате, мне не сообщили об этом, хотя я интересовалась размещением на верхней палубе.
Здесь в чате, мне не сообщили об этом, хотя я интересовалась размещением на верхней палубе.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Все было прекрасно
Вам был полезен этот отзыв?
О
Было отличное путешествие, чистый, после ремонта теплоход… Еда хорошая, официанты очень стараются, Москва красивая ночью. Так что можно смело рекомендовать.
Вам был полезен этот отзыв?
Хорошая музыка, великолепное обслуживание и вкусная еда 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Отличная прогулка! Сервис и кухня на высоте!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «От причала в Москва-Сити - на дизайнерском теплоходе»
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе
Увидеть весенний город с четырёх ракурсов: с воды, земли, из-под земли и с высоты
Начало: У метро «Киевская»
29 мая в 09:30
1 июн в 09:30
1112 ₽ за человека
Групповая
Круиз на теплоходе «Ривер Палас» по центру от Москва-сити
Начало: Причал "Национальный центр"Россия "
Расписание: Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
К небоскрёбам Москвы-Сити на речном трамвае и кофе на уровне облаков
Начало: Киевский вокзал, у выхода 4 со станции метро «Киев...
Расписание: См. расписание
Завтра в 09:30
29 мая в 09:30
1100 ₽ за человека
Групповая
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2590 ₽ за человека
3690 ₽ за человека