Прогулка по местам из «Мастера и Маргариты»
Индивидуальная экскурсия в Москве

Пройти по следам культового романа Булгакова и открыть Москву с новой стороны

5
3 отзыва
В знаменитом романе Булгакова прямо или косвенно упоминается множество реальных мест в Москве: квартира, где жил писатель, дома его друзей и крупные организации тех лет.

Вы увидите главные из них! А также узнаете, почему у особняка Маргариты несколько прообразов, какой театр стал прототипом Варьете, где находилась резиденция Воланда и где впервые встретились главные герои романа.
Прогулка по местам из «Мастера и Маргариты»
Прогулка по местам из «Мастера и Маргариты»
Прогулка по местам из «Мастера и Маргариты»
Ближайшие даты:
27
фев
28
фев
29
фев
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мар
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даты

Описание

Что вас ожидает

За 2 часа вы:

  • Проследите за «полётом Маргариты» в Арбатских переулках
  • Выясните, где мог находиться подвал Мастера
  • Рассмотрите особняк миллиардера Второва и узнаете, как он связан с балом Сатаны
  • Зайдёте в универмаг, где устроили пожар Коровьев и Бегемот
  • Увидите дом Пашкова, на террасе которого развернулась одна из финальных сцен романа

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Парк культуры»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
26 фев 2024
Все прошло на 5 баллов. Экскурсовод Ирина молодчина просто, спасибо огромное ей! Остались в восторге.
А
5 фев 2024
Замечательная прогулка👍🏻 гид Ирина рассказала много интересных фактов, слушать было приятно и увлекательно. Однозначно порекомендовала бы к посещению
Дарья
4 фев 2024
Это одна из самых потрясающих экскурсий, которые я когда-то посещала. Удивительное погружение в роман и историю города.
Я в полном восторге, и бесконечно благодарна Ирине, за эти потрясающие 2 часа зимней прогулке по старинным улочкам Москвы.
Это одна из самых потрясающих экскурсий, которые я когда-то посещала. Удивительное погружение в роман и историю города.Это одна из самых потрясающих экскурсий, которые я когда-то посещала. Удивительное погружение в роман и историю города.Это одна из самых потрясающих экскурсий, которые я когда-то посещала. Удивительное погружение в роман и историю города.Это одна из самых потрясающих экскурсий, которые я когда-то посещала. Удивительное погружение в роман и историю города.Это одна из самых потрясающих экскурсий, которые я когда-то посещала. Удивительное погружение в роман и историю города.

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