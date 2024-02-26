Пройти по следам культового романа Булгакова и открыть Москву с новой стороны
В знаменитом романе Булгакова прямо или косвенно упоминается множество реальных мест в Москве: квартира, где жил писатель, дома его друзей и крупные организации тех лет.
Вы увидите главные из них! А также узнаете, почему у особняка Маргариты несколько прообразов, какой театр стал прототипом Варьете, где находилась резиденция Воланда и где впервые встретились главные герои романа.
Вы увидите главные из них! А также узнаете, почему у особняка Маргариты несколько прообразов, какой театр стал прототипом Варьете, где находилась резиденция Воланда и где впервые встретились главные герои романа.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
За 2 часа вы:
- Проследите за «полётом Маргариты» в Арбатских переулках
- Выясните, где мог находиться подвал Мастера
- Рассмотрите особняк миллиардера Второва и узнаете, как он связан с балом Сатаны
- Зайдёте в универмаг, где устроили пожар Коровьев и Бегемот
- Увидите дом Пашкова, на террасе которого развернулась одна из финальных сцен романа
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Парк культуры»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 92 туристов
Меня зовут Ирина, я профессиональный экскурсовод и фотограф. С детства мечтала стать гидом, и моя мечта сбылась! Я коренная москвичка, филолог и человек, который горячо любит свой город! Мне хочется, чтобы из экскурсий гости выносили не просто даты, цифры и исторические факты, а незабываемые истории о людях и о Москве… Ведь самое ценное в нашей профессии — это люди! Приходите на мои фотопрогулки, ведь время летит, а фотографии остаются. Москва — это любовь навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
26 фев 2024
Все прошло на 5 баллов. Экскурсовод Ирина молодчина просто, спасибо огромное ей! Остались в восторге.
А
Анастасия
5 фев 2024
Замечательная прогулка👍🏻 гид Ирина рассказала много интересных фактов, слушать было приятно и увлекательно. Однозначно порекомендовала бы к посещению
Дарья
4 фев 2024
Это одна из самых потрясающих экскурсий, которые я когда-то посещала. Удивительное погружение в роман и историю города.
Я в полном восторге, и бесконечно благодарна Ирине, за эти потрясающие 2 часа зимней прогулке по старинным улочкам Москвы.
Я в полном восторге, и бесконечно благодарна Ирине, за эти потрясающие 2 часа зимней прогулке по старинным улочкам Москвы.
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