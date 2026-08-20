Приглашаем прокатиться по Москве-реке на скоростном катере и увидеть главные достопримечательности столицы с воды.
Вы проведёте 1,5 часа только своей компанией: сможете устроить свидание, отметить день рождения, встретиться с друзьями или просто отдохнуть под любимую музыку. Тент защитит от солнца, а мягкие прозрачные окна — от дождя и ветра.
Вы проведёте 1,5 часа только своей компанией: сможете устроить свидание, отметить день рождения, встретиться с друзьями или просто отдохнуть под любимую музыку. Тент защитит от солнца, а мягкие прозрачные окна — от дождя и ветра.
Описание экскурсии
Отправление и окончание прогулки — на причале «Западный залив».
Достопримечательности по маршруту
Высотка на Котельнической набережной — парк Зарядье с нависающим мостом над Москва-рекой — храм Христа Спасителя — кремлёвская стена со сторожевыми башнями — памятник Петру I — Дом музыки.
Комфорт на борту
На белом катере Crownline E4 есть мягкие диваны и удобные сиденья, столик, просторная кормовая платформа, холодильник, бокалы и туалетная комната. А также — пледы, дождевые пончо, тент и мягкие прозрачные окна, защищающие от ветра и воды. Берите с собой еду и напитки, подключайте телефон к аудиосистеме по Bluetooth и выбирайте музыку под настроение.
Организационные детали
- Катер рассчитан на 11 пассажиров
- Перед отправлением капитан проводит обязательный инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
- Дети могут принять участие в программе только в сопровождении взрослых На каждого ребёнка до 12 лет обязательно должен быть сопровождающий взрослый
- На борт можно взять еду и напитки
- Если начнётся дождь, катер можно закрыть тентом с мягкими прозрачными окнами. В жаркие дни на борту остается верхняя часть тента, чтобы пассажиры находились в тени от солнца
- Если погода окажется совсем неподходящей для прогулки, мы перенесём на другое удобное время или день
- За штурвалом будет опытный капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Нагатинском затоне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Предлагаем прогулки по самому центру Москвы на катерах. Катер Stingray вмещает 9 гостей. 2023 года выпуска, 300 лс. Катер Crownline готов принять на борт 11 гостей. Он повышенной комфортности, с туалетом, также 300 лс. Оба катера стартуют с причала в Нагатинском затоне и идут в центр. Прогулки могут быть разные по времени, от 1,5 ч и более.
Входит в следующие категории Москвы
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