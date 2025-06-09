Мои заказы

Прогулка по Знаменке и посещение столетнего особняка Пономарёва

Попасть в закрытую историческую усадьбу и погрузиться историю Москвы конца 18 - начала 20 веков
Вы увидите архитектурные контрасты старой Москвы, услышите о её жителях, известных фамилиях и бытовых деталях прошлого. Вам откроется панорама Кремля из воспоминаний Лермонтова.

А в старинном особняке вы встретите подлинный декор и сохранившиеся инженерные решения и погрузитесь в атмосферу тайн.
Время начала: 14:00, 19:00

Описание экскурсии

Экскурсия включает пешеходную прогулку и осмотр исторического особняка — бывшей городской усадьбы Каминской — Пономарёва — Арафелова. Это здание сейчас принадлежит РАН, и попасть туда непросто.

Вы увидите:

  • Памятник Ф. М. Достоевскому у здания Российской государственной библиотеки
  • Панораму Кремля, которую описывал юный Лермонтов
  • Улицы Волхонка и Знаменка — квартал с архитектурными контрастами разных эпох
  • Бывшую городскую усадьбу Каминской — Пономарёва — Арафелова конца 19 века с оригинальной отделкой и инженерными элементами

Вы узнаете:

  • Как художник Тропинин, написавший знаменитый портрет Пушкина, связан с Кремлём
  • Что произошло с Москвой после пожара 1812 года и как планировалась её застройка
  • Истории семей Голицыных и Трубецких
  • Как сложилась судьба таинственного фонтана во дворе усадьбы

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 5 лет
  • Уличная часть программы занимает около получаса (одевайтесь по погоде), в особняке мы находимся около часа
  • Экскурсию на улице и в особняке для вас проведёт один из гидов нашей команды

в будние дни в 19:00, в субботу в 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный6000 ₽
Дети 13-18 лет3000 ₽
Дети до 12 лет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У библиотеки им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 19:00, в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — Организатор в Москве
Москва многогранна: от древних храмов до современных арт-пространств, от боярских палат до сталинских высоток. Мы хотим, чтобы вы прочувствовали её характер и полюбили так же, как любим её мы. Сухие даты и факты — это скучно. Мы рассказываем истории так, будто вы сами стали их участниками: с интригами, юмором и погружением в эпоху.
Отзывы и рейтинг

М
Марина
9 июн 2025
Мы с детьми (8 и 12 лет) остались в полном восторге от экскурсии! Гид смогла сделать историю по-настоящему увлекательной – даже младшая дочка, которая обычно быстро устает, слушала с интересом
и участвовала в интерактивах. Маршрут продуман отлично: красивые места, интересные рассказы по пути и живые истории вместо сухих фактов. Дети потом весь день вспоминали самые запоминающиеся моменты и даже захотели узнать больше о городе. Особенно им понравилась возможность попасть в подвалы особняка, куда по словам сотрудников РАН, ранее никого не водили. Приятным бонусом в конце стало посещение выставки, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. От себя хочется отметить, что мне очень понравился стиль повествования Людмилы, видно, что человек горит своим делом и безупречно владеет материалом. Однозначно рекомендую! 5/5

А
Алевтина
8 июн 2025
Брала билет для своей мамы, когда она была студенткой часто бывала еще во времена СССР в БЕН тогда еще АН СССР. Когда увидела возможность вновь побывать в особняке и узнать
о его истории, ни разу не задумалась и купила билет. Мама была в восторге, благодаря экскурсоводу Людмиле она узнала столько нового и интересного о том месте, где бывала много раз. Возможности попасть в теперь закрытый особняк, который принадлежит РАН, теперь захотелось сходить всей семьей: в реальности, по словам мамы, особняк еще более красивый! Пешеходная часть, которая шла около получаса, погрузила в контекст повествования и того места, где находишься.

