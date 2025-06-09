Вы увидите архитектурные контрасты старой Москвы, услышите о её жителях, известных фамилиях и бытовых деталях прошлого. Вам откроется панорама Кремля из воспоминаний Лермонтова.
А в старинном особняке вы встретите подлинный декор и сохранившиеся инженерные решения и погрузитесь в атмосферу тайн.
Описание экскурсии
Экскурсия включает пешеходную прогулку и осмотр исторического особняка — бывшей городской усадьбы Каминской — Пономарёва — Арафелова. Это здание сейчас принадлежит РАН, и попасть туда непросто.
Вы увидите:
- Памятник Ф. М. Достоевскому у здания Российской государственной библиотеки
- Панораму Кремля, которую описывал юный Лермонтов
- Улицы Волхонка и Знаменка — квартал с архитектурными контрастами разных эпох
- Бывшую городскую усадьбу Каминской — Пономарёва — Арафелова конца 19 века с оригинальной отделкой и инженерными элементами
Вы узнаете:
- Как художник Тропинин, написавший знаменитый портрет Пушкина, связан с Кремлём
- Что произошло с Москвой после пожара 1812 года и как планировалась её застройка
- Истории семей Голицыных и Трубецких
- Как сложилась судьба таинственного фонтана во дворе усадьбы
Организационные детали
- Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 5 лет
- Уличная часть программы занимает около получаса (одевайтесь по погоде), в особняке мы находимся около часа
- Экскурсию на улице и в особняке для вас проведёт один из гидов нашей команды
в будние дни в 19:00, в субботу в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|6000 ₽
|Дети 13-18 лет
|3000 ₽
|Дети до 12 лет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У библиотеки им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 19:00, в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — Организатор в Москве
Москва многогранна: от древних храмов до современных арт-пространств, от боярских палат до сталинских высоток. Мы хотим, чтобы вы прочувствовали её характер и полюбили так же, как любим её мы. Сухие даты и факты — это скучно. Мы рассказываем истории так, будто вы сами стали их участниками: с интригами, юмором и погружением в эпоху.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
9 июн 2025
Мы с детьми (8 и 12 лет) остались в полном восторге от экскурсии! Гид смогла сделать историю по-настоящему увлекательной – даже младшая дочка, которая обычно быстро устает, слушала с интересом
А
Алевтина
8 июн 2025
Брала билет для своей мамы, когда она была студенткой часто бывала еще во времена СССР в БЕН тогда еще АН СССР. Когда увидела возможность вновь побывать в особняке и узнать
