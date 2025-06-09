читать дальше

о его истории, ни разу не задумалась и купила билет. Мама была в восторге, благодаря экскурсоводу Людмиле она узнала столько нового и интересного о том месте, где бывала много раз. Возможности попасть в теперь закрытый особняк, который принадлежит РАН, теперь захотелось сходить всей семьей: в реальности, по словам мамы, особняк еще более красивый! Пешеходная часть, которая шла около получаса, погрузила в контекст повествования и того места, где находишься.