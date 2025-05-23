Современная застройка Москвы поражает выразительными фасадами, которые резко контрастируют с классическими силуэтами и декором старинных особняков. Этот архитектурный диалог вызывает горячие споры жителей.
На экскурсии мы обсудим философскую и эстетическую составляющие стеклянных зданий, узнаем, как они отражают потребности, интересы и вкусы общества 21 века.
На экскурсии мы обсудим философскую и эстетическую составляющие стеклянных зданий, узнаем, как они отражают потребности, интересы и вкусы общества 21 века.
Описание экскурсии
Мы рассмотрим самые яркие образцы типичных объектов современной архитектуры: БЦ, ЖК, МФК.
- Афимолл Тверская — между вестибюлем метро и вокзалом
- БЦ «AFI2B» — доминанта Тверской Заставы, выходящая торцами на разные улицы
- БЦ «Белая площадь» — комплекс высотных зданий вокруг храма
- БЦ «Белые сады» с террасами настоящих садов
- 5 очередей Slava — огромного проекта, который преобразовывает промзону и наполняет жизнью места, которые были выключены из городской ткани
- БЦ «Stone Towers» — архитектурный проект, который меняет городскую среду вокруг себя
Вы узнаете:
- Как удаётся встроить современную архитектуру в историческую застройку
- Какие приёмы и декор используются в стеклянных многоэтажках
- Какие идеи и концепции закладываются в современную архитектуру
- Как здание-кристалл оказалось на месте старого часового завода
- Как современный комплекс может иметь разницу в 15 этажей
- Как Триумфальная арка благодаря расположению сделала популярным здание 18 века
- Как при строительстве подземного ТЦ откопали телефонную станцию и бункер
Организационные детали
- Дополнительно (по желанию) оплачивается перекус в кафе «Хлеб насущный» (средний чек — около 300 ₽)
- Возможно проведение экскурсии для большего числа участников (по согласованию)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Белорусская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 31 туриста
Я инженер, историк искусств и гид, влюблённый в Москву и в архитектуру. Регулярно путешествую по России. В экскурсиях считаю самым главным живость и огонёк гида, простоту и понятность рассказа, открытость и заинтересованность путешественников.Задать вопрос
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