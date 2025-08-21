Где находилась библиотека Ивана Грозного? Почему звезды Кремля отличаются по размеру? Все это и немного больше я расскажу на своей прогулке.
Мы пройдемся по Александровскому саду и Красной площади, посмотрим смену караула и спустимся на Кремлевскую набережную.
Со мной вы поймете, почему Китайгородская стена получила такое название, узнаете о Ведьминой горе и откроете тайны крепостных стен.
Мы пройдемся по Александровскому саду и Красной площади, посмотрим смену караула и спустимся на Кремлевскую набережную.
Со мной вы поймете, почему Китайгородская стена получила такое название, узнаете о Ведьминой горе и откроете тайны крепостных стен.
Описание экскурсииПриглашаю на индивидуальную экскурсию "Прогулка вокруг Кремля". Мы с вами неспешно прогуляемся по Александровскому саду, Красной площади, Кремлевской набережной, обязательно полюбуемся Софийской набережной. Во время экскурсии узнаете много нового и интересного про самый центр Москвы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Александровский сад
- Красная площадь
- Исторический музей
- ГУМ
- Казанский Собор
- Васильевский спуск
- Собор Василия Блаженного
- Кремлевская набережная
- Софийская набережная
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Воздвиженка, 3/5с3
Завершение: Александровский сад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия достаточно информативная, узнали много интересных фактов.
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А
Отличная экскурсия! Прогулка вокруг Кремля и по Красной площади прошла увлекательно и познавательно. Елена рассказала много интересных фактов, все было понятно и с душой. Мини-группа — большой плюс: комфортно, без суеты. Остались только приятные впечатления!
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И
Спасибо большое! Очень интересная и познавательная экскурсия! Обязательно придем к Вам ещё!
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