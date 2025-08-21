Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Где находилась библиотека Ивана Грозного? Почему звезды Кремля отличаются по размеру? Все это и немного больше я расскажу на своей прогулке.



Мы пройдемся по Александровскому саду и Красной площади, посмотрим смену караула и спустимся на Кремлевскую набережную.



Со мной вы поймете, почему Китайгородская стена получила такое название, узнаете о Ведьминой горе и откроете тайны крепостных стен. 5 3 отзыва

Елена Ваш гид в Москве Задать вопрос Групповая экскурсия 1500 ₽ за человека 5 3 отзыва 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Приглашаю на индивидуальную экскурсию "Прогулка вокруг Кремля". Мы с вами неспешно прогуляемся по Александровскому саду, Красной площади, Кремлевской набережной, обязательно полюбуемся Софийской набережной. Во время экскурсии узнаете много нового и интересного про самый центр Москвы.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Александровский сад

Красная площадь

Исторический музей

ГУМ

Казанский Собор

Васильевский спуск

Собор Василия Блаженного

Кремлевская набережная

Софийская набережная Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Воздвиженка, 3/5с3 Завершение: Александровский сад Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.