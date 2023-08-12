Весело и дружно разгадать тайны древней крепости и Красной площади
Мальчишки и девчонки, а также их родители, историю Кремля узнать вы не хотите ли? Наш квест — настоящий рай для «почемучек».
Мы собрали в одном месте столько ответов на самые важные вопросы о кремлёвских стенах и башнях, Александровском саду и Красной площади! Будет интересно и детям, и взрослым, и жителям Москвы, и гостям города. Ждём всех!
Мы собрали в одном месте столько ответов на самые важные вопросы о кремлёвских стенах и башнях, Александровском саду и Красной площади! Будет интересно и детям, и взрослым, и жителям Москвы, и гостям города. Ждём всех!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Квест проходит по Александровскому саду, Красной площади, Никольской улице.
- На Красной площади ребята узнают, где «стены имеют уши», почему Спасскую башню раньше называли голой, из какого окна площадь Красная видна, где появилась первая «банковская ячейка» и многое другое.
- Мы найдём башни «Великан» и «Малыш» и выясним, почему между ними находится мост.
- В сундуке-помогаторе обнаружим древние монеты времён Ивана Грозного, волшебное противоядие, мешочек-калиту и пионерский значок и галстук. С их помощью ребята представят, как жили древние горожане и дети советской страны, а ещё поймут, кто такие тимуровцы.
- Также нас ждёт история захоронения Неизвестного Солдата и почётный караул. Дети попробуют сами шагать «павловским шагом» и стоять неподвижно. Вычислим размер главных курантов, а также поиграем в самую известную детскую дореволюционную игру.
- Полюбуемся древней площадью, которая, как и ближайшие улицы, относится к территории Китай-города. Выясним, при какой княгине были построены эти стены и при чём здесь китайцы.
- Закончим квест в Ветошном переулке, где в процессе игры дети узнают, что такое ветошь и цирюльня.
Организационные детали
- Квест проведу я или другой гид из нашей команды
- Игра будет интересна как детям, так и взрослым. Рассчитана на возраст от 6 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Красной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1591 туриста
Представляю нашу команду гидов: вместе мы создаем персонализированные прогулки на любой вкус, каждый из нас аккредитован и с опытом проведения экскурсий более 5 лет. Мы подарим вам Москву — город, в который влюбляются с первого взгляда, и покажем ее с разных ракурсов, ведь наша столица многогранна. Итак, кто мы? Я, Елена — лучший гид Москвы, победительница конкурса «Московские Мастера — лучший по профессии», в пандемию выиграла грант и получила диплом «Специалист в области детского туризма»; провожу экскурсии для взрослых и детей на русс. и англ. языках. Светлана — познавательно и интересно расскажет вам об искусстве и архитектуре Москвы; не мыслит жизни без любимого дела, а ее особой страстью является балет; проводит экскурсии на русс. и англ. языках. Надежда — убеждена, что гид должен быть ещё и немного актером, который даёт возможность своим гостям погрузиться в волшебный мир искусства; считает Москву лучшим городом Земли! Элина — гид, переводчик, экскурсовод, десять лет в профессии. Финалист конкурса «Московские Мастера» 2023. Участвует в записи подкастов для радио «Маяк» — «Место действия: Россия». Экскурсовод-аниматор для детей и взрослых Юлия Вадимовна. Учимся играя! Это про неё. Космическая передача на Детском радио, прогулки в Кремле и квесты в Третьяковке и музее Космонавтики, и, конечно, незабываемая и удивительная Москва — эти программы не оставят равнодушными и не дадут скучать никому).
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
12 авг 2023
Отличная, динамичная и познавательная экскурсия! С первой минуты дети, да и мы- взрослые включились в процесс! Узнали много интересных и необычных фактов о Москве! Спасибо Елене! Очень рекомендую!
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