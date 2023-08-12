Елена — ваша команда гидов в Москве

Провели экскурсии для 1591 туриста

Представляю нашу команду гидов: вместе мы создаем персонализированные прогулки на любой вкус, каждый из нас аккредитован и с опытом проведения экскурсий более 5 лет. Мы подарим вам Москву — город, в который влюбляются с первого взгляда, и покажем ее с разных ракурсов, ведь наша столица многогранна. Итак, кто мы? Я, Елена — лучший гид Москвы, победительница конкурса «Московские Мастера — лучший по профессии», в пандемию выиграла грант и получила диплом «Специалист в области детского туризма»; провожу экскурсии для взрослых и детей на русс. и англ. языках. Светлана — познавательно и интересно расскажет вам об искусстве и архитектуре Москвы; не мыслит жизни без любимого дела, а ее особой страстью является балет; проводит экскурсии на русс. и англ. языках. Надежда — убеждена, что гид должен быть ещё и немного актером, который даёт возможность своим гостям погрузиться в волшебный мир искусства; считает Москву лучшим городом Земли! Элина — гид, переводчик, экскурсовод, десять лет в профессии. Финалист конкурса «Московские Мастера» 2023. Участвует в записи подкастов для радио «Маяк» — «Место действия: Россия». Экскурсовод-аниматор для детей и взрослых Юлия Вадимовна. Учимся играя! Это про неё. Космическая передача на Детском радио, прогулки в Кремле и квесты в Третьяковке и музее Космонавтики, и, конечно, незабываемая и удивительная Москва — эти программы не оставят равнодушными и не дадут скучать никому).

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