Мальчишки и девчонки, а также их родители, историю Кремля узнать вы не хотите ли? Наш квест — настоящий рай для «почемучек».
Мы собрали в одном месте столько ответов на самые важные вопросы о кремлёвских стенах и башнях, Александровском саду и Красной площади! Будет интересно и детям, и взрослым, и жителям Москвы, и гостям города. Ждём всех!
Мы собрали в одном месте столько ответов на самые важные вопросы о кремлёвских стенах и башнях, Александровском саду и Красной площади! Будет интересно и детям, и взрослым, и жителям Москвы, и гостям города. Ждём всех!
Описание квеста
Квест проходит по Александровскому саду, Красной площади, Никольской улице.
- На Красной площади ребята узнают, где «стены имеют уши», почему Спасскую башню раньше называли голой, из какого окна площадь Красная видна, где появилась первая «банковская ячейка» и многое другое.
- Мы найдём башни «Великан» и «Малыш» и выясним, почему между ними находится мост.
- В сундуке-помогаторе обнаружим древние монеты времён Ивана Грозного, волшебное противоядие, мешочек-калиту и пионерский значок и галстук. С их помощью ребята представят, как жили древние горожане и дети советской страны, а ещё поймут, кто такие тимуровцы.
- Также нас ждёт история захоронения Неизвестного Солдата и почётный караул. Дети попробуют сами шагать «павловским шагом» и стоять неподвижно. Вычислим размер главных курантов, а также поиграем в самую известную детскую дореволюционную игру.
- Полюбуемся древней площадью, которая, как и ближайшие улицы, относится к территории Китай-города. Выясним, при какой княгине были построены эти стены и при чём здесь китайцы.
- Закончим квест в Ветошном переулке, где в процессе игры дети узнают, что такое ветошь и цирюльня.
Организационные детали
- Квест проведу я или другой гид из нашей команды
- Игра будет интересна как детям, так и взрослым. Рассчитана на возраст от 6 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5865 туристов
Представляю нашу команду гидов: вместе мы создаём персонализированные прогулки на любой вкус, каждый из нас аккредитован и с опытом проведения экскурсий более 5 лет. Мы подарим вам Москву — город,
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Если вы как и я (до экскурсии) сомневаетесь подойдет ли данный квест детям 4ех и 6ти лет, то не сомневайтесь ни секунды, БЕРИТЕ!!! Оба ребенка были заинтересованы и увлечены экскурсией!
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Была с внуками, немного подвела погода, поэтому хорошо, что экскурсия достаточно компактная, без больших переходов. Дети не устали и не замерзли, большое спасибо Елене!
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Посчастливилось побывать на экскурсии с Еленой! Это уникальный гид, экскурсовод, историк! На сборной экскурсии (дети и взрослые) было интересно всем! С первой минуты дети-подростки (а их очень не просто увлечь) были заинтересованы. Елена «чувствует» экскурсантов и подстраивается! Рекомендую всем)
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Д
Были с компанией первоклассников и парой младших братьев и сестер.
Елена провела интереснейшую экскурсию!
Дети и мамы в огромном восторге.
Динамично, увлекательно, время пролетело мгновенно.
Было очень приятно участвовать, тоже узнали немало.
Дети устали только к самому концу, но не были выданы, как лимоны, а вполне бодро разошлись.
Рекомендую 100% как Елену, так и формат экскурсии.
Полный восторг!
Елена провела интереснейшую экскурсию!
Дети и мамы в огромном восторге.
Динамично, увлекательно, время пролетело мгновенно.
Было очень приятно участвовать, тоже узнали немало.
Дети устали только к самому концу, но не были выданы, как лимоны, а вполне бодро разошлись.
Рекомендую 100% как Елену, так и формат экскурсии.
Полный восторг!
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Интересный маршрут, адаптированный для младших школьников, с элементами игры, загадками. Оптимально по времени проведения (1,5 ч). Очень хорош для первого знакомства с Красной Площадью.
Елена отлично «держала» группу (ученики 3 класса, 27 чел), детям понравилось (особенно мороженное, которое мы, по совету экскурсовода, продегустировали в ГУМе после экскурсии) 🤣. Большое спасибо!
Елена отлично «держала» группу (ученики 3 класса, 27 чел), детям понравилось (особенно мороженное, которое мы, по совету экскурсовода, продегустировали в ГУМе после экскурсии) 🤣. Большое спасибо!
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Ю
Отличная, динамичная и познавательная экскурсия! С первой минуты дети, да и мы- взрослые включились в процесс! Узнали много интересных и необычных фактов о Москве! Спасибо Елене! Очень рекомендую!
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