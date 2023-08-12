Детский квест «Вокруг Кремля»

Весело и дружно разгадать тайны древней крепости и Красной площади

5
1 отзыв
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Мальчишки и девчонки, а также их родители, историю Кремля узнать вы не хотите ли? Наш квест — настоящий рай для «почемучек».

Мы собрали в одном месте столько ответов на самые важные вопросы о кремлёвских стенах и башнях, Александровском саду и Красной площади! Будет интересно и детям, и взрослым, и жителям Москвы, и гостям города. Ждём всех!
Детский квест «Вокруг Кремля»
Детский квест «Вокруг Кремля»
Детский квест «Вокруг Кремля»
Детский квест «Вокруг Кремля»
Детский квест «Вокруг Кремля»
Детский квест «Вокруг Кремля»
Детский квест «Вокруг Кремля»
Ближайшие даты:
26
авг
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Описание

Что вас ожидает

Квест проходит по Александровскому саду, Красной площади, Никольской улице.

  • На Красной площади ребята узнают, где «стены имеют уши», почему Спасскую башню раньше называли голой, из какого окна площадь Красная видна, где появилась первая «банковская ячейка» и многое другое.
  • Мы найдём башни «Великан» и «Малыш» и выясним, почему между ними находится мост.
  • В сундуке-помогаторе обнаружим древние монеты времён Ивана Грозного, волшебное противоядие, мешочек-калиту и пионерский значок и галстук. С их помощью ребята представят, как жили древние горожане и дети советской страны, а ещё поймут, кто такие тимуровцы.
  • Также нас ждёт история захоронения Неизвестного Солдата и почётный караул. Дети попробуют сами шагать «павловским шагом» и стоять неподвижно. Вычислим размер главных курантов, а также поиграем в самую известную детскую дореволюционную игру.
  • Полюбуемся древней площадью, которая, как и ближайшие улицы, относится к территории Китай-города. Выясним, при какой княгине были построены эти стены и при чём здесь китайцы.
  • Закончим квест в Ветошном переулке, где в процессе игры дети узнают, что такое ветошь и цирюльня.

Организационные детали

  • Квест проведу я или другой гид из нашей команды
  • Игра будет интересна как детям, так и взрослым. Рассчитана на возраст от 6 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
Ю
12 авг 2023
Отличная, динамичная и познавательная экскурсия! С первой минуты дети, да и мы- взрослые включились в процесс! Узнали много интересных и необычных фактов о Москве! Спасибо Елене! Очень рекомендую!
Отличная, динамичная и познавательная экскурсия! С первой минуты дети, да и мы- взрослые включились в процесс!Отличная, динамичная и познавательная экскурсия! С первой минуты дети, да и мы- взрослые включились в процесс!

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