Вы и ваша собака станете главными героями прогулки с элементами квеста.
Отправимся туда, где витает дух аристократической псовой охоты и дворцовых приёмов — в усадьбу, в которой Строгановы основали первое в России кинологическое общество.
Гид-историк увлечёт вас в дворянское прошлое, а кинолог организует для питомцев игры для тренировки ума и послушания.
Отправимся туда, где витает дух аристократической псовой охоты и дворцовых приёмов — в усадьбу, в которой Строгановы основали первое в России кинологическое общество.
Гид-историк увлечёт вас в дворянское прошлое, а кинолог организует для питомцев игры для тренировки ума и послушания.
Описание экскурсии
- Мельничная плотина — сердце усадьбы, давшее имя району Москвы. Здесь начиналась легенда Строгановых
- Водопад — крупнейший в столице. Под его шум вы узнаете о «водных театрах» для гостей, а собака потренируется выполнять команды «Жди» и «Ко мне»
- Тропа Променад — императорский маршрут Петра I, Екатерины II и Александра II. Здесь кинолог проведёт мастер-класс «Рядом»
- Оранжевая дача — место, окутанное легендами о сокровищах и тайниках. Вашим питомца предстоит найти спрятанный ключ
- Птичник и Конный двор — вы узнаете, как собаки охраняли от охотников павлинов, фазанов и лебедей для царского стола
- Львиная пристань — чугунные львы 19 века, мистические загадки и фотосессия у пруда
Начало и конец маршрута — у Влахернского храма.
Вы узнаете:
- почему Пушкин не хотел ездить в Кузьминки
- каким породам и почему отдавали предпочтение дворяне
- как мельник Кузьма стал предком аристократии и почему Пётр I подарил эти земли Строгановым
- чем отличались строгановские борзые и как они участвовали в царской охоте
- какие «должности» занимали собаки в усадьбе и почему их дыхание считалось лекарством от меланхолии
- как аристократы ухаживали за питомцами: рецепты для блеска шерсти и первая помощь
- какие методы дрессировки использовали дворцовые кинологи и какие из них применимы сегодня
Кроме того:
- Каждый участник получит эко-пакет для случайного мусора по пути. Мы также выдаём защитные перчатки — по желанию вы внесёте свой вклад в очищение природы
- После окончания программы у вас будет полчаса на общение и ответы на вопросы
- По желанию после экскурсии мы пришлём вам в электронном виде несколько фото
- Каждый участник получит сувенир на память
Кому будет интересно
- Владельцам собак, которые хотят совместить прогулку с развитием и социализацией питомца
- Тем, кто интересуется темой экологического туризма и принципами заботы о природе
- Семьям с детьми от 7 лет, которым важен интерактив, а не скучные лекции
Кому не подойдёт программа
- Владельцам агрессивных и несоциализированных собак — ради безопасности всех участников
- Собакам в период течки
Организационные детали
- Эту экскурсию для вас проведут два специалиста: дипломированный кинолог и гид-историк из нашей команды
- Для детей младше 7 лет прогулка может показаться утомительной
- Протяжённость маршрута — 1,5 км. Он специально проложен по ровным дорожкам и не требует особой выносливости
- Мы гуляем при любой погоде, кроме экстремальной (сильный ливень, гроза, штормовой ветер). В случае отмены из-за погодных условий мы предупредим Вас заранее и предложим перенос или возврат средств
Правила:
- Пожалуйста, заранее предупредите нас о породе и размере вашего питомца, чтобы кинологи могли подготовить правильный реквизит для квеста
- Обязательно возьмите намордник, поводок и намордник — да, это так важно, что мы повторили дважды
- Захватите с собой переносную миску и воду. В пути мы сделаем несколько остановок, чтобы все могли попить
- Заготовьте перекус — любимое лакомство вашей собаки для поощрения во время мастер-класса
в субботу в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2000 ₽
|Дети до 18 лет
|1000 ₽
|Пенсионеры
|1000 ₽
|Ветераны
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Влахернского храма парка Кузьминки
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Москве
Наша команда гидов-москвичей работает с 2003 года, имеет официальную аккредитацию и создаёт не просто экскурсию, а путешествие в мир истории и живой природы Москвы и Подмосковья. Мы откроем вам зелёные
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
Культурно матом: погружение в историю русских ругательств в Москве
Познакомьтесь с необычной стороной Москвы, где русский мат становится ключом к пониманию культуры
Начало: В районе метро Таганская
Расписание: в четверг и пятницу в 19:00, в субботу в 16:30
12 дек в 19:00
13 дек в 16:30
1500 ₽ за человека
Групповая
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
Начало: М. Таганская, выход №1
Расписание: Пятница 19.00, суббота 16.30 (доп. даты в календаре)
12 дек в 19:00
13 дек в 16:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Погулять по идиллическому острову, посетить Покровский собор и узнать о забавах русских царей
Начало: В районе метро «Партизанская»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.