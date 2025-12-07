Мои заказы

Променад по русскому Версалю - с собаками

Путешествие в московскую усадьбу Кузьминки с историком и кинологом
Вы и ваша собака станете главными героями прогулки с элементами квеста.

Отправимся туда, где витает дух аристократической псовой охоты и дворцовых приёмов — в усадьбу, в которой Строгановы основали первое в России кинологическое общество.

Гид-историк увлечёт вас в дворянское прошлое, а кинолог организует для питомцев игры для тренировки ума и послушания.
Променад по русскому Версалю - с собаками© Максим
Описание экскурсии

  • Мельничная плотина — сердце усадьбы, давшее имя району Москвы. Здесь начиналась легенда Строгановых
  • Водопад — крупнейший в столице. Под его шум вы узнаете о «водных театрах» для гостей, а собака потренируется выполнять команды «Жди» и «Ко мне»
  • Тропа Променад — императорский маршрут Петра I, Екатерины II и Александра II. Здесь кинолог проведёт мастер-класс «Рядом»
  • Оранжевая дача — место, окутанное легендами о сокровищах и тайниках. Вашим питомца предстоит найти спрятанный ключ
  • Птичник и Конный двор — вы узнаете, как собаки охраняли от охотников павлинов, фазанов и лебедей для царского стола
  • Львиная пристань — чугунные львы 19 века, мистические загадки и фотосессия у пруда

Начало и конец маршрута — у Влахернского храма.

Вы узнаете:

  • почему Пушкин не хотел ездить в Кузьминки
  • каким породам и почему отдавали предпочтение дворяне
  • как мельник Кузьма стал предком аристократии и почему Пётр I подарил эти земли Строгановым
  • чем отличались строгановские борзые и как они участвовали в царской охоте
  • какие «должности» занимали собаки в усадьбе и почему их дыхание считалось лекарством от меланхолии
  • как аристократы ухаживали за питомцами: рецепты для блеска шерсти и первая помощь
  • какие методы дрессировки использовали дворцовые кинологи и какие из них применимы сегодня

Кроме того:

  • Каждый участник получит эко-пакет для случайного мусора по пути. Мы также выдаём защитные перчатки — по желанию вы внесёте свой вклад в очищение природы
  • После окончания программы у вас будет полчаса на общение и ответы на вопросы
  • По желанию после экскурсии мы пришлём вам в электронном виде несколько фото
  • Каждый участник получит сувенир на память

Кому будет интересно

  • Владельцам собак, которые хотят совместить прогулку с развитием и социализацией питомца
  • Тем, кто интересуется темой экологического туризма и принципами заботы о природе
  • Семьям с детьми от 7 лет, которым важен интерактив, а не скучные лекции

Кому не подойдёт программа

  • Владельцам агрессивных и несоциализированных собак — ради безопасности всех участников
  • Собакам в период течки

Организационные детали

  • Эту экскурсию для вас проведут два специалиста: дипломированный кинолог и гид-историк из нашей команды
  • Для детей младше 7 лет прогулка может показаться утомительной
  • Протяжённость маршрута — 1,5 км. Он специально проложен по ровным дорожкам и не требует особой выносливости
  • Мы гуляем при любой погоде, кроме экстремальной (сильный ливень, гроза, штормовой ветер). В случае отмены из-за погодных условий мы предупредим Вас заранее и предложим перенос или возврат средств

Правила:

  • Пожалуйста, заранее предупредите нас о породе и размере вашего питомца, чтобы кинологи могли подготовить правильный реквизит для квеста
  • Обязательно возьмите намордник, поводок и намордник — да, это так важно, что мы повторили дважды
  • Захватите с собой переносную миску и воду. В пути мы сделаем несколько остановок, чтобы все могли попить
  • Заготовьте перекус — любимое лакомство вашей собаки для поощрения во время мастер-класса

в субботу в 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый2000 ₽
Дети до 18 лет1000 ₽
Пенсионеры1000 ₽
Ветераны1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Влахернского храма парка Кузьминки
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Москве
Наша команда гидов-москвичей работает с 2003 года, имеет официальную аккредитацию и создаёт не просто экскурсию, а путешествие в мир истории и живой природы Москвы и Подмосковья. Мы откроем вам зелёные
читать дальше

легенды старинных парков, тайны экологических троп, спрятанных в черте города, и покажем заповедные уголки, где история переплетается с природой. Каждое путешествие — это интерактив: исторические реконструкции, увлекательные квесты с артефактами и ожившими героями из прошлого.

