4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Новодевичий монастырь. Исповедь женского сердца
О людях, любви, семье и выборе на прогулке по одному из самых красивых мест Москвы
Гуляя по некрополю Новодевичьего монастыря, мы поговорим о женщинах прошедших эпох и наших современницах, их судьбах, выборе, роли в истории семьи, страны. Их имена известны: Зоя Космодемьянская, Полина Молотова, Надежда Аллилуева, Любовь Орлова, Раиса Горбачева и другие. Мы вновь встретимся с ними, проследим их жизненный путь и постараемся понять, почему они удостоились чести упокоиться на кладбище «для избранных». Мы проследим, как менялась роль женщины в разное время, и поразмышляем о роли женщины в современном мире.