4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мясницкая – разные эпохи московской жизни

Необычные места и их история на прогулке по одной из главных улиц города

Чтобы понять современную Москву, важно знать, как она менялась и развивалась, какие новшества приносила очередная историческая эпоха и как она отражалась и продолжает отражаться на облике города, его зданиях, архитектуре и людях. А начнем знакомство с историей города мы на одной из главных улиц Москвы – Мясницкой.