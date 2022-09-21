Голландия 17 века — удивительная цивилизация. На клочке заболоченной земли трудолюбивые бюргеры создали самую передовую экономику своего времени, вполне боеспособную армию, огромный флот и первую в Северной Европе Республику. Вы узнаете об этом подробнее, рассматривая полотна. Я покажу вам связь маленького мира каждой картины с глобальными событиями, расскажу, как и зачем создавались эти небольшие шедевры и какое место они занимали в жизни Голландии. А еще:
Картины, о которых мы поговорим: «Катание на коньках» (Хендрик Аверкамп), «Натюрморт» (Питер Клас), «Материнские заботы» (Питер де Хох), «Беление холста под Харлемом» (Ван Кессел), «Изгнание торгующих из Храма» (Рембрандт).
Дополнительно оплачиваются входные билеты в ГМИИ им. Пушкина (500 руб. /полный, 250 руб. /льготный). Билет для гида покупать не нужно.