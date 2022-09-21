Пушкинский музей: скромное обаяние «малых голландцев»

Перенестись в Голландию 17 века и узнать, как ее история и быт преломлялись в искусстве

Самая богатая, самая чистая и самая свободная европейская страна 17 века — это Голландия. Не зря Петр I ездил перенимать опыт именно сюда.

Само собой, что и искусство голландцев того времени радикально отличалось от искусства остальных частей Европы.

В чем это отличие состоит? Как картины «преподают» нам историю? Об этом моя короткая, но насыщенная музейная экскурсия.
Пушкинский музей: скромное обаяние «малых голландцев»
Пушкинский музей: скромное обаяние «малых голландцев»
Пушкинский музей: скромное обаяние «малых голландцев»
Пушкинский музей: скромное обаяние «малых голландцев»
Пушкинский музей: скромное обаяние «малых голландцев»
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Описание

Что вас ожидает

Сквозь полотна — в прошлое

Голландия 17 века — удивительная цивилизация. На клочке заболоченной земли трудолюбивые бюргеры создали самую передовую экономику своего времени, вполне боеспособную армию, огромный флот и первую в Северной Европе Республику. Вы узнаете об этом подробнее, рассматривая полотна. Я покажу вам связь маленького мира каждой картины с глобальными событиями, расскажу, как и зачем создавались эти небольшие шедевры и какое место они занимали в жизни Голландии. А еще:

  • Какой скрытый смысл таят натюрморты,
  • Почему «малых голландцев» так назвали и как это связано с архитектурой,
  • Почему эти картины называли «нидерландским золотом»,
  • Почему разошлись пути фламандцев и голландцев и как это выразилось в искусстве.

Картины, о которых мы поговорим: «Катание на коньках» (Хендрик Аверкамп), «Натюрморт» (Питер Клас), «Материнские заботы» (Питер де Хох), «Беление холста под Харлемом» (Ван Кессел), «Изгнание торгующих из Храма» (Рембрандт).

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты в ГМИИ им. Пушкина (500 руб. /полный, 250 руб. /льготный). Билет для гида покупать не нужно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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