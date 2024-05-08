Мои заказы

Экскурсии во Владимир из Москвы

Найдено 3 экскурсии в категории «Владимир» в Москве, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Совместить путешествие в древний город с разговорами по душам
Начало: М. Площадь Ильича, Бизнес - Центр Голден Гейт, ул ...
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
30 600 ₽ за всё до 4 чел.
Боголюбово и Владимир за 1 день - из Москвы
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увидеть памятники Древней Руси, зайти в Покрова на Нерли и посетить Муром или Суздаль по желанию
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Белокаменные храмы Золотого кольца: путешествие из Москвы
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Полюбоваться древней архитектурой Переславля, Суздаля, Владимира и Юрьев-Польского
Начало: У метро Саларьево
Завтра в 06:00
15 авг в 06:00
43 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    8 мая 2024
    Храмы Владимира - поездка из Москвы с гидом-психологом
    Экскурсия замечательная! Интересные места, красота природы и возможность узнать больше не только об истории, но и о себе, поскольку Габриэль
    читать дальше

    психолог. Я очень рада, что нашла на Трипстере такое предложение! Однозначно полезных формат и сама задумка поиска личных подсказок при помощи исторических примеров и почитаемых святынь впечатляет. Спасибо!

Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2025
Сейчас в Москве в категории "Владимир" можно забронировать 3 экскурсии от 15 000 до 43 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
