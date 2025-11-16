Вы побываете на Комсомольской площади и двух легендарных станциях метро.
Увидите, откуда ушёл первый поезд московского метрополитена, услышите речь Сталина, вдохновившую художников, и узнаете, как метро стало зеркалом истории, архитектуры и идеологии советской эпохи.
Описание экскурсии
- Начнём на Комсомольской (бывшей Каланчёвской) площади и попробуем представить, как она выглядела почти век назад, во время строительства первой очереди Московского метрополитена.
- Затем спустимся на станцию «Комсомольская» Сокольнической линии, от платформы которой тронулся в путь первый поезд в истории столичного метро.
- А на станции метро «Комсомольская» Кольцевой линии услышим слова, которые прозвучали на Красной площади 7 ноября 1941 года и вдохновили авторов проекта на создание настоящего подземного дворца.
Вы узнаете:
- почему площадь называлась раньше Каланчёвской.
- что общего между Елоховским Богоявленским собором 17 века (в котором крестили Александра Пушкина) и московским метро.
- какой вокзал сыграл большую роль при выборе архитектора станции метро «Комсомольская» Кольцевой линии.
- кто управлял первым поездом в истории московского метро.
- кто назвал московскую геологию дореволюционной и старорежимной.
- какой французский писатель с удовольствием прокатился в нашей подземке ещё до её официального открытия.
- что возмутило участника штурма Рейхстага в одном из панно П. Корина.
Организационные детали
- Экскурсия проходит только по станциям метро без захода в служебные помещения.
- Проезд оплачивается отдельно.
- Перед началом — краткий инструктаж.
- Экскурсия на английском оплачивается в двукратном размере (по два билета на каждого участника).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Комсомольская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 25 туристов
По основной специальности я письменный переводчик. Всегда увлекался историей, прошёл подготовку по программе «Общий курс метрополитена для экскурсоводов», прохожу переподготовку для гидов в центре «Киевская, 22». Проводил экскурсии по любопытным уголкам Москвы для русскоговорящих и гостей из США, Великобритании, Франции, Греции, стран Африки. Не мыслю свою жизнь без книг. Со мной узнавать Москву интересно!
