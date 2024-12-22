Замоскворечье — один из самых небольших районов Москвы. Некогда он считался предместьем столицы, сейчас же это почти самый центр.
Но как же он отличается от остального центра! Здесь вы не увидите московских скоростей и современных высотных зданий.
Зато неспешно познакомитесь с историей Москвы, оцените колорит дворов, полюбуетесь архитектурой купеческих особняков и храмов.
Но как же он отличается от остального центра! Здесь вы не увидите московских скоростей и современных высотных зданий.
Зато неспешно познакомитесь с историей Москвы, оцените колорит дворов, полюбуетесь архитектурой купеческих особняков и храмов.
Описание экскурсии
Познакомитесь с историей и архитектурой 17 и начала 20 века. И поймёте, как забытые, казалось бы, архитектурные стили допетровской Руси вернулись и снова стали украшением московских улиц.
Вы увидите:
- самую высокую церковь Замоскворечья
- древние палаты, которые исследователи называют «летописцем московского зодчества»
- обитель удивительного спокойствия с атмосферой средневековой Руси
- много храмов
- и конечно, Третьяковскую галерею
И узнаете:
- чем русское узорочье отличается от русского барокко
- чем вдохновлялся Васнецов при создании проекта Третьяковской галереи
- кто такие кадаши и чем они занимались
- сколько раз можно перестраивать палаты Титовых
- и многое другое
Точки нашего маршрута
- Храм Григория Неокесарийского в Дебрицах. Шедевр русского узорочья. Осмотр внешнего оформления и внутреннего отреставрированного убранства
- Храм святителя Николая в Толмачах. Я познакомлю вас с посадской архитектурой Москвы и расскажу, что такое слобода
- Палаты Титовых. Летопись гражданского зодчества и история семьи Титовых
- Палаты Баканиных и Гусятниковых, красное крыльцо и горизонтальные тяги
- Храм Воскресения Христова в Кадашах. Центр кадашевской слободы и один из самых богатых храмов Москвы
- Храм Николая Мирликийского в Пыжах и подворье Малоярославецкого Никольского монастыря. Как будто и не было 200 лет
- Покровская церковь Марфо-Мариинской обители. Русская сказка из начала 20 века
Организационные детали
Программа включает посещение двух православных храмов (по желанию). Просьба учитывать это при выборе одежды.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Полянка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Москве
Добрый день! Меня зовут Андрей. Я выпускник школы гида «Москва глазами инженера» и проводник по старой Москве. Сфера моих интересов — история средневековой Москвы и Москвы первых Романовых. Да, да, это именно тогда когда по Москве ездили важные бояре в богатых шубах, а улицы патрулировали стрельцы с бердышами. Хотите узнать об этом времени побольше? Я вам с удовольствием расскажу.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
22 дек 2024
Всё понравилось, узнал много нового о Замоскворечье, автор показал детали о которых я раньше и не подозревал, хотя в работал в районе Третьяковской. Вот так ходишь все время по улицам и не подозреваешь сколько интересного можно о них узнать, особенно если заглядывать в переулки.
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