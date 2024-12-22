Замоскворечье — один из самых небольших районов Москвы. Некогда он считался предместьем столицы, сейчас же это почти самый центр. Но как же он отличается от остального центра! Здесь вы не увидите московских скоростей и современных высотных зданий. Зато неспешно познакомитесь с историей Москвы, оцените колорит дворов, полюбуетесь архитектурой купеческих особняков и храмов.

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Время начала: 12:45

Описание экскурсии

Познакомитесь с историей и архитектурой 17 и начала 20 века. И поймёте, как забытые, казалось бы, архитектурные стили допетровской Руси вернулись и снова стали украшением московских улиц.

Вы увидите:

самую высокую церковь Замоскворечья

древние палаты, которые исследователи называют «летописцем московского зодчества»

обитель удивительного спокойствия с атмосферой средневековой Руси

много храмов

и конечно, Третьяковскую галерею

И узнаете:

чем русское узорочье отличается от русского барокко

чем вдохновлялся Васнецов при создании проекта Третьяковской галереи

кто такие кадаши и чем они занимались

сколько раз можно перестраивать палаты Титовых

и многое другое

Точки нашего маршрута

Храм Григория Неокесарийского в Дебрицах. Шедевр русского узорочья. Осмотр внешнего оформления и внутреннего отреставрированного убранства

Шедевр русского узорочья. Осмотр внешнего оформления и внутреннего отреставрированного убранства Храм святителя Николая в Толмачах. Я познакомлю вас с посадской архитектурой Москвы и расскажу, что такое слобода

Я познакомлю вас с посадской архитектурой Москвы и расскажу, что такое слобода Палаты Титовых. Летопись гражданского зодчества и история семьи Титовых

Летопись гражданского зодчества и история семьи Титовых Палаты Баканиных и Гусятниковых, красное крыльцо и горизонтальные тяги

красное крыльцо и горизонтальные тяги Храм Воскресения Христова в Кадашах. Центр кадашевской слободы и один из самых богатых храмов Москвы

Центр кадашевской слободы и один из самых богатых храмов Москвы Храм Николая Мирликийского в Пыжах и подворье Малоярославецкого Никольского монастыря. Как будто и не было 200 лет

и подворье Малоярославецкого Никольского монастыря. Как будто и не было 200 лет Покровская церковь Марфо-Мариинской обители. Русская сказка из начала 20 века

Организационные детали

Программа включает посещение двух православных храмов (по желанию). Просьба учитывать это при выборе одежды.