Что вас ожидает

Модные страницы истории

Изучать моду в России начнем с 18 века, с решений Петра I и Екатерины II, которые кардинально изменили светские наряды и бытовую одежду. Вы узнаете о трех стильных «срезах» 19 века, о влиянии двух мировых войн и революции на моду, о появлении первых модных домов. Обсудим, как менялось отношение горожан к моде и почему какие-то тенденции приживались в Москве, но не шли дальше.

Переклички моды и архитектуры

Это основной мотив экскурсии: любуясь зданиями и рассматривая фото, вы обнаружите схожие элементы в зодчестве и нарядах прошлого. Я расскажу, как ампир, романтизм, модерн, эклектика и советская архитектура отзывались в моде своего времени. «Декорации» у нас подходящие: встретимся на Манежной площади, пройдем по Моховой через Театральную площадь и мимо ЦУМа, заглянем в Петровский пассаж, прогуляемся по Кузнецкого мосту, улицам Рождественка и Никольская. Конечно, зайдем в ГУМ и завершим около Музея Моды.

Кому подойдет экскурсия

Жителям и гостям Москвы, которые интересуются темой моды и стиля, а также любителям открывать города с необычной стороны.