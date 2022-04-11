Русская мода - зеркало времени

Открыть историю стиля в стране и уловить его связи с архитектурой на прогулке по центру Москвы

Индивидуальная
В шляпках и корсетах, в фасонах платьев и пальто — в моде отражаются исторические перипетии и архитектурные веяния.

Моя экскурсия о том, как менялась русская мода сквозь эпохи, от Петра I до современности.

На прогулке в окрестностях ЦУМа и ГУМа вы разберетесь, как Москва стала стильной столицей, сравните детали нарядных зданий с одеждой прошлого и просто насладитесь красотой.
Русская мода - зеркало времени
Русская мода - зеркало времени
Русская мода - зеркало времени
Русская мода - зеркало времени
Русская мода - зеркало времени
Русская мода - зеркало времени
Русская мода - зеркало времени
Русская мода - зеркало времени
Русская мода - зеркало времени
Русская мода - зеркало времени
Русская мода - зеркало времени
Русская мода - зеркало времени
Русская мода - зеркало времени
Русская мода - зеркало времени
Русская мода - зеркало времени
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Модные страницы истории

Изучать моду в России начнем с 18 века, с решений Петра I и Екатерины II, которые кардинально изменили светские наряды и бытовую одежду. Вы узнаете о трех стильных «срезах» 19 века, о влиянии двух мировых войн и революции на моду, о появлении первых модных домов. Обсудим, как менялось отношение горожан к моде и почему какие-то тенденции приживались в Москве, но не шли дальше.

Переклички моды и архитектуры

Это основной мотив экскурсии: любуясь зданиями и рассматривая фото, вы обнаружите схожие элементы в зодчестве и нарядах прошлого. Я расскажу, как ампир, романтизм, модерн, эклектика и советская архитектура отзывались в моде своего времени. «Декорации» у нас подходящие: встретимся на Манежной площади, пройдем по Моховой через Театральную площадь и мимо ЦУМа, заглянем в Петровский пассаж, прогуляемся по Кузнецкого мосту, улицам Рождественка и Никольская. Конечно, зайдем в ГУМ и завершим около Музея Моды.

Кому подойдет экскурсия

Жителям и гостям Москвы, которые интересуются темой моды и стиля, а также любителям открывать города с необычной стороны.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Охотный ряд
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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