Индивидуальная
до 10 чел.
Москва - чайная столица России
Погрузитесь в мир московской чайной культуры, узнайте о традициях и попробуйте редкие сорта чая в уникальной обстановке
Начало: Мясницкая 19
16 фев в 09:00
17 фев в 11:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Москва выбирает чай
Время гулять по историческим бульварам, пить чай у самовара и беседовать о тёплых и вечных традициях
Начало: В районе пересечения Цветного бульвара и Бульварно...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Чайная Москва
Перенестись в 19 век и обсудить московские традиции чаепития
Начало: У станции метро «Лубянка»
Завтра в 10:00
14 фев в 10:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
