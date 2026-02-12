Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Масленица» в Москве, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Москва - чайная столица России
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погрузитесь в мир московской чайной культуры, узнайте о традициях и попробуйте редкие сорта чая в уникальной обстановке
Начало: Мясницкая 19
16 фев в 09:00
17 фев в 11:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Москва выбирает чай
Пешая
3.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Время гулять по историческим бульварам, пить чай у самовара и беседовать о тёплых и вечных традициях
Начало: В районе пересечения Цветного бульвара и Бульварно...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Чайная Москва
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Перенестись в 19 век и обсудить московские традиции чаепития
Начало: У станции метро «Лубянка»
Завтра в 10:00
14 фев в 10:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.

Сколько стоит экскурсия по Москве в феврале 2026
Сейчас в Москве в категории "Масленица" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
