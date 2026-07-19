Этот день будет течь неспешно, как Ока под кремлёвским холмом Рязани. Вы прогуляетесь по городу, где вам расскажут про петушков на палочке и грибы с глазами.
С крепостных валов откроется простор заокских далей, а в сосновом бору Солотчи встретит тихая княжеская обитель.
Напоследок — остановка в маленькой Скандинавии: красные домики, полосатый маяк и остров в форме сердца.
С крепостных валов откроется простор заокских далей, а в сосновом бору Солотчи встретит тихая княжеская обитель.
Напоследок — остановка в маленькой Скандинавии: красные домики, полосатый маяк и остров в форме сердца.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
07:15 Сбор группы и встреча с гидом: м. Кузьминки, выход №8 (последний вагон из центра). Встреча у входа в ресторан Subjoy (Subway).
Посадка в автобус. Переезд в Рязань (186 км). Путевая информация.
Обзорная экскурсия по Рязани
- Вы прогуляетесь по улице Почтовой (местному Арбату) и улице Соборной
- Увидите богатый дом мецената Рюмина, эклектичные особняки в русском стиле и избы с ажурными наличниками
- Сделаете кадры у разноцветных домиков со скатными крышами и двухэтажного английского автобуса
- Узнаете об истоках поговорки: «У нас в Рязани — грибы с глазами», а ещё о связи с городом Сергея Есенина и физиолога Ивана Павлова — первого нобелевского лауреата из России
Экскурсия по Рязанскому кремлю
- Вы пройдёте по крепости и услышите, как город веками защищали мощные земляные валы. Внутри: древние храмы, палаты и звонница
- Рассмотрите Успенский собор 17 века и его колонны с белокаменной резьбой. Рядом — 83-метровую колокольню, а чуть поодаль — Дворец Олега, похожий на княжеский терем
Свободное время на территории кремля
Можно побродить по крепости и подняться на крепостной вал на пересечении рек Трубеж и Лыбедь. Отсюда открывается панорама города в окружении заокских далей.
Солотчинский монастырь
Среди сосновой рощи на высоком берегу Солотчи спряталась обитель 14 века. Её заложил князь Олег Рязанский, позже он принял здесь постриг и нашёл последний покой. В храмах можно приложиться к иконам Божией Матери и образу Петра и Февронии Муромских с частицами мощей.
Фотостоп в Рыбацкой деревне
В селе Шумашь под Рязанью вы обнаружите настоящий уголок Норвегии: красные домики-таунхаусы и действующий маяк со смотровой, на которую можно подняться. Сверху вам откроется вид на Оку и озеро с островом в форме сердца.
Ориентировочное время прибытия в Москву — 22:00. Высадка у ближайшей станции метро по пути следования.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер, билеты в музеи
- Дополнительно оплачивается обед в кафе — 850 ₽ (оплата при покупке экскурсии)
- Мы можем изменять порядок посещения локаций
- После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если вы решите отменить поездку, мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию. Сумма вычета не превысит ту, что вы заплатили
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|4690 ₽
|Дети от 6 до 16 лет
|4640 ₽
|Пенсионеры
|4640 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Кузьминки»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 24 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
Входит в следующие категории Москвы
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