Этот день будет течь неспешно, как Ока под кремлёвским холмом Рязани. Вы прогуляетесь по городу, где вам расскажут про петушков на палочке и грибы с глазами. С крепостных валов откроется простор заокских далей, а в сосновом бору Солотчи встретит тихая княжеская обитель. Напоследок — остановка в маленькой Скандинавии: красные домики, полосатый маяк и остров в форме сердца.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

07:15 Сбор группы и встреча с гидом: м. Кузьминки, выход №8 (последний вагон из центра). Встреча у входа в ресторан Subjoy (Subway).

Посадка в автобус. Переезд в Рязань (186 км). Путевая информация.

Обзорная экскурсия по Рязани

Вы прогуляетесь по улице Почтовой (местному Арбату) и улице Соборной

Увидите богатый дом мецената Рюмина, эклектичные особняки в русском стиле и избы с ажурными наличниками

Сделаете кадры у разноцветных домиков со скатными крышами и двухэтажного английского автобуса

Узнаете об истоках поговорки: «У нас в Рязани — грибы с глазами», а ещё о связи с городом Сергея Есенина и физиолога Ивана Павлова — первого нобелевского лауреата из России

Экскурсия по Рязанскому кремлю

Вы пройдёте по крепости и услышите, как город веками защищали мощные земляные валы. Внутри: древние храмы, палаты и звонница

Рассмотрите Успенский собор 17 века и его колонны с белокаменной резьбой. Рядом — 83-метровую колокольню, а чуть поодаль — Дворец Олега, похожий на княжеский терем

Свободное время на территории кремля

Можно побродить по крепости и подняться на крепостной вал на пересечении рек Трубеж и Лыбедь. Отсюда открывается панорама города в окружении заокских далей.

Солотчинский монастырь

Среди сосновой рощи на высоком берегу Солотчи спряталась обитель 14 века. Её заложил князь Олег Рязанский, позже он принял здесь постриг и нашёл последний покой. В храмах можно приложиться к иконам Божией Матери и образу Петра и Февронии Муромских с частицами мощей.

Фотостоп в Рыбацкой деревне

В селе Шумашь под Рязанью вы обнаружите настоящий уголок Норвегии: красные домики-таунхаусы и действующий маяк со смотровой, на которую можно подняться. Сверху вам откроется вид на Оку и озеро с островом в форме сердца.

Ориентировочное время прибытия в Москву — 22:00. Высадка у ближайшей станции метро по пути следования.

Организационные детали