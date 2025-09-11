Индивидуальная
до 8 чел.
Из Москвы в Коломну и её необычные музеи
Коломна ждёт вас с историей и вкусами! Откройте для себя театрализованные экскурсии в музеях, узнайте секреты пастилы и калачей, посетите кремль
11 сен в 09:00
2 окт в 09:00
20 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лыткарино и Дзержинский: экскурсия в древнюю историю России
Открыть малоизвестные факты и полюбоваться живописными видами двух городов Подмосковья
Начало: В Лыткарино, перед ДК «Мир»
6 сен в 08:00
7 сен в 08:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Козельск, Оптина пустынь и Клыково
Путешествие к святым местам Калужской области, где можно ощутить духовную атмосферу и прикоснуться к истории великих подвижников
Начало: У метро «Филатов луг»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
32 450 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Москвы в Тверь дорогой Государя
Посетить старинные городки Завидово и Городню, прогуляться по Твери и увидеть императорский дворец
Начало: У СТ.М. «Беломорская»
23 сен в 08:30
24 сен в 08:30
21 200 ₽ за всё до 3 чел.
