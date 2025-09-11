Мои заказы

Рязань – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Рязань» в Москве, цены от 5334 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Из Москвы в Коломну и ее необычные музеи
На машине
На микроавтобусе
11 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Москвы в Коломну и её необычные музеи
Коломна ждёт вас с историей и вкусами! Откройте для себя театрализованные экскурсии в музеях, узнайте секреты пастилы и калачей, посетите кремль
11 сен в 09:00
2 окт в 09:00
20 000 ₽ за всё до 8 чел.
Лыткарино и Дзержинский: экскурсия в древнюю историю России
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лыткарино и Дзержинский: экскурсия в древнюю историю России
Открыть малоизвестные факты и полюбоваться живописными видами двух городов Подмосковья
Начало: В Лыткарино, перед ДК «Мир»
6 сен в 08:00
7 сен в 08:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Козельск, Оптина пустынь, Шамордино и Клыково - поездка из Москвы
На машине
12 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Козельск, Оптина пустынь и Клыково
Путешествие к святым местам Калужской области, где можно ощутить духовную атмосферу и прикоснуться к истории великих подвижников
Начало: У метро «Филатов луг»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
32 450 ₽ за всё до 4 чел.
Из Москвы в Тверь дорогой Государя
На машине
13 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Москвы в Тверь дорогой Государя
Посетить старинные городки Завидово и Городню, прогуляться по Твери и увидеть императорский дворец
Начало: У СТ.М. «Беломорская»
23 сен в 08:30
24 сен в 08:30
21 200 ₽ за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Рязань»

