Светлана Л.
Светлана Л. – Гид из Москвы
Рюриковичи мы!
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 500 ₽ за экскурсию

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Рюриковичи мы!
Рюриковичи мы!

Что вы увидите

  • Славянская площадь: пам. Кириллу и Мефодию, Храм Всех Святых на Кулишках.
  • Китай-город: ул. Варварка, Храм Зачатия Анны что в Углу, парк Зарядье, Палаты бояр Романовых, Старый Английский двор, Гостиный двор.
  • Красная площадь: Храм Василия Блаженного, Нижние торговые ряды, стены и башни Кремля, Монетный двор.
  • ул. Никольская, Печатный Двор. Китайгородская стена.
  • Манежная площадь, место Опричного двора Ивана Грозного.
  • Боровицкая площадь, пам. Владимиру Крестителю.
«- Как пройти в библиотеку?»
Нет, не Ленинскую. Речь о знаменитой Ивановой Либерии, сиречь библиотеке Ивана Грозного. Увы, я не знаю. И, вроде бы, никто пока не знает. Но - есть идеи… Давайте обсудим на нашей захватывающей прогулке 👣 «к черту на кулички» - пронзим время и уйдем в прошлое. Увидим древнюю Москву.
Мы узнаем
истории древней торговли и основания городов, легендарных сражений и Крещения Руси, возвышения Москвы и создания сильного самобытного государства, тайны старинных крепостей и малоизвестные факты монгольского нашествия, подвиги героев и дипломатов, горькие уроки предательства и примеры святости, жертвенной любви к родной земле.
Вглядимся в лица
князей и царей на Аллее Правителей России. Познакомимся поближе с великими князьями Рюриками, которые в разные эпохи правили столицей ⭐️ или сыграли важную роль в ее жизни. Владимир I Красно Солнышко. Ярослав Мудрый. Владимир II Мономах. Юрий Долгорукий. Александр Невский. Иван I Калита. Дмитрий Донской. Иван III, завершивший свержение монгольского ига. Василий III, отстроивший Кремль. И конечно, Иван Васильевич Грозный, первый русский царь и последний реальный правитель из рода Рюриковичей.
Тысячи вопросов. Сотни ответов.
  • откуда и зачем пришел на Русь воин Рюрик?
  • как было наказано вероломство Юрия Долгорукого?
  • как московские князья возводили Кремль и почему строители не смогли вернуться на родину?
  • за что Саломея прокляла род Рюриковичей?
  • в каких недостойных деяниях в бытность язычником «был замечен» Креститель Руси князь Владимир?
  • когда тиран Иван Грозный рыдал и от горя едва держался на ногах?
  • чем были славны женщины дома Рюриковичей?
  • убивал ли Иван Грозный своего сына?
  • и где все-таки следует искать легендарную Иванову Либерию?

Мы пройдем по «пути Рюриковичей», от Славянской до Боровицкой площади через Китай-город и Красную площадь. И я уверена, что Вам не раз захочется воскликнуть вслед за грозным царем:

  • Красота-то какая! Лепота!
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение.
  • В подарок великолепные фото с наилучшего ракурса, на профессиональную камеру и Ваш смартфон.
Что не входит
  • Внутренний осмотр (входные билеты) объектов по маршруту:
  • Палаты бояр Романовых
  • Старый Английский двор
  • Храм Василия Блаженного
  • Соборная площадь Кремля
Начало
🚩 Славянская площадь, у памятника Кириллу и Мефодию
Место завершения
🏁 Боровицкая площадь
Рюриковичи мы!
Рюриковичи мы!
Рюриковичи мы!
Рюриковичи мы!
Рюриковичи мы!

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана Л.
Светлана Л.
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