«- Как пройти в библиотеку?»

Нет, не Ленинскую. Речь о знаменитой Ивановой Либерии, сиречь библиотеке Ивана Грозного. Увы, я не знаю. И, вроде бы, никто пока не знает. Но - есть идеи… Давайте обсудим на нашей захватывающей прогулке 👣 «к черту на кулички» - пронзим время и уйдем в прошлое. Увидим древнюю Москву.

Мы узнаем

истории древней торговли и основания городов, легендарных сражений и Крещения Руси, возвышения Москвы и создания сильного самобытного государства, тайны старинных крепостей и малоизвестные факты монгольского нашествия, подвиги героев и дипломатов, горькие уроки предательства и примеры святости, жертвенной любви к родной земле.

Вглядимся в лица

князей и царей на Аллее Правителей России. Познакомимся поближе с великими князьями Рюриками, которые в разные эпохи правили столицей ⭐️ или сыграли важную роль в ее жизни. Владимир I Красно Солнышко. Ярослав Мудрый. Владимир II Мономах. Юрий Долгорукий. Александр Невский. Иван I Калита. Дмитрий Донской. Иван III, завершивший свержение монгольского ига. Василий III, отстроивший Кремль. И конечно, Иван Васильевич Грозный, первый русский царь и последний реальный правитель из рода Рюриковичей.

Тысячи вопросов. Сотни ответов.

откуда и зачем пришел на Русь воин Рюрик?

как было наказано вероломство Юрия Долгорукого?

как московские князья возводили Кремль и почему строители не смогли вернуться на родину?

за что Саломея прокляла род Рюриковичей?

в каких недостойных деяниях в бытность язычником «был замечен» Креститель Руси князь Владимир?

когда тиран Иван Грозный рыдал и от горя едва держался на ногах?

чем были славны женщины дома Рюриковичей?

убивал ли Иван Грозный своего сына?

и где все-таки следует искать легендарную Иванову Либерию?

Мы пройдем по «пути Рюриковичей», от Славянской до Боровицкой площади через Китай-город и Красную площадь. И я уверена, что Вам не раз захочется воскликнуть вслед за грозным царем: