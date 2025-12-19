Новодевичий монастырь — островок спокойствия и уединения почти в центре шумного города.
Включённый в список ЮНЕСКО, он несёт в себе огромное историческое и архитектурное наследие, а стены обители помнят и хранят имена царей и царевен, воинов, поэтов и писателей, апостолов и других деятелей, многие из которых захоронены прямо на территории монастыря. Всё это делает монастырь уникальным живым музеем русской истории.
Описание квеста
Из нашего квеста вы узнаете:
- Где именно была заточена Софья и откуда она видела казни стрельцов?
- Какую роль играли стрельцы внутри монастырских стен?
- В честь какого города был заложен сам монастырь?
- Почему здесь, вопреки мифам, нет масонских символов, но есть настоящие архитектурные шедевры?
- Где находится самое большое жилое здание монастыря, как выглядит усыпальница декабриста и кому посвящены мемориальные камни?
• Откуда растут теории о связи масонов и монастыря? Готовы пройти сквозь века через Смутное время до современности — и раскрыть, что скрывает «тихая обитель» под шум московского города? Квест начинается. Как это устроено? Два простых шага — и город превращается в игру. После оплаты вы получите доступ к квесту по ссылке на почте. Переходите с телефона — установка не нужна. Каждая точка маршрута — это новая загадка. Ответ вводите на сайте. Подсказки всегда под рукой, в один клик. Квест можно пройти в удобное для вас время, своей компанией или в одиночку. А если я плохо знаю город? Это то, что нужно! Большая часть заданий требует логики и смекалки, а не знания улиц. Важная информация:
- Отсутствие гида — ключевая особенность. Такой формат идеально подходит для тех, кто хочет самостоятельно и в комфортном темпе познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом. Участники сами решают, когда и как проходить маршрут, в каком темпе и с кем.
- Один доступ — одна команда. Стоимость указана за 1–5 человек, независимо от числа участников.
- Обязательно заряжайте телефон перед прогулкой.
- Вы можете начать квест в удобное для вас время и прервать в любой момент.
- После завершения квеста ссылка остается, но пройти квест еще раз вы не сможете.
- Квест лучше проходить в светлое время суток.
- Если застряли — используйте подсказки. Последняя подсказка в вопросе — это ответ.
- Возможно вам понадобится приложение с картами на ваш выбор (Yandex, Google, Apple).
Квест-экскурсию вы проходите в любое удобное для вас время. Рекомендуем проходить в светлое время суток. Также, на территорию монастыря часто не пускают позже 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новодевичий монастырь
- Парк Новодевичьи пруды
Что включено
- Квест-экскурсия
Что не входит в цену
- Услуги гида (сопровождение гидом не предусмотрено!)
- Проезд
Место начала и завершения?
Сквер 40-летия Октября
Когда и сколько длится?
Когда: Квест-экскурсию вы проходите в любое удобное для вас время. Рекомендуем проходить в светлое время суток. Также, на территорию монастыря часто не пускают позже 17:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
