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9 секретов Никольской улицы

Весёлая и познавательная прогулка-игра
Парадную Никольскую можно назвать улицей № 1 — именно здесь увидела свет первая печатная книга, отрылось первое высшее учебное заведение в России и принял гостей первый русский ресторан.

На игровой прогулке вы поторгуете калачами, заглянете «в окошко» Михайло Ломоносову и представите себя в рядах ополчения Минина и Пожарского — интересно будет и детям, и взрослым!
5
19 отзывов
9 секретов Никольской улицы
9 секретов Никольской улицы
9 секретов Никольской улицыФото из отзыва от ОльгаСамохвалова

Описание экскурсии

Насыщенное путешествие по Никольской улице

Одна из трёх древнейших артерий Китай-города хранит свою богатую историю, которую вы шаг за шагом раскроете. Мы пройдём через Красную площадь и сначала попадём во дворик Заиконоспасского монастыря, а затем осмотрим роскошные палаты наместника Богоявленского монастыря. Изучив здание Печатного двора, доберёмся до знаменитого «Славянского базара» и Аптеки № 1. После к памятнику первопечатника Ивана Федорова, чтобы отыскать неожиданную деталь его одежды. А тут и сохранившаяся часть стены Китай-города неподалёку! Вы отметите её особенности и разберётесь, чем же она отличается от кремлёвской.

9 мешков — 9 секретов

Девять бархатных мешков в моей сумке скрывают десять предметов — они и помогут раскрыть все секреты Никольской улицы.
— Для чего бы мог пригодиться бинт рядом с храмом Троицы в Полях?
— Как платочек с затейливым узором связан со зданием Печатного двора?
— Почему девушки на фасаде здания держат в руках извивающихся змей?
Во время прогулки вы поломаете голову над этими хитрыми вопросами и станете на шаг ближе к событиям, которые создавали историю улицы.

Поразительные открытия

— Почему у святителя Николая, изображенного на Никольской башне, в руке меч, а не Евангелие?
— Что продавали в Ветошном ряду?
— Правда ли живой медведь рекламировал аптеку?
— Почему Монетный двор имеет мрачную славу?
— Как на московской улице поселились лев и единорог?

Ответы поразят вас и оживят Никольскую улицу — и в следующий раз, прогуливаясь по этому пути, вы уже сами сможете выступить в роли интересного рассказчика!

Организационные детали

Программу можно провести для большего количества участников с доплатой 500 ₽ за каждого следующего чел. Подробности уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариадна
Ариадна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 839 туристов
Я историк, журналист и аккредитованный экскурсовод. С юности увлекаюсь русским Средневековьем и историей Москвы. И, конечно, очень люблю рассказывать. Причем не только об архитектуре, исторических фактах, народных промыслах, но и о
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самых мелких и неважных деталях повседневной жизни. Например, почему женская шапка называлась «каблучком», из чего готовили «тюрю» и зачем господа гуляли по улицам с тросточкой. Ведь именно эти детали составляют бесценное очарование старой Москвы! На интерактивных экскурсиях дети 7-12 лет и их родители узнают родной город, разгадывая загадки, разыскивая подсказки и, в конце концов, вознаграждаются призами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
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1
Ирина
«9 секретов Никольской улицы», так называлась наша экскурсия в Москве. Дети (9 лет и 7 лет) и я, их бабушка, получили огромное удовольствие от замечательного квеста от Ариадны.
Загадочные предметы в
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бархатных мешочках, которые надо было узнать наощупь, открывали тайны Никольской улицы, погружая нас в историю веков.
Мы сделали много открытий, теперь Никольская улица воспринимается не просто как старинная красивая улица, а место где торговали, молились, учились, даже сидели в тюрьме, печатали деньги, книги люди, жившие когда-то давно, но ставшие нам понятными и близкими. Как будто ожил Михайло Ломоносов, пришедший в Москву учится, братья Третьяковы, пробившие в стене проезд для себя, чтобы не стоять в лошадиной пробке на Лубянку. Детям понравился рассказ про живую рекламу аптеки Феррейна - много маленьких знаний, которые погрузили в атмосферу той жизни, которая кипела и шумела когда-то давно, но стала близкой и понятной сейчас.
Я благодарю Ариадну за красивое оформление квеста, за умение увлечь и заинтересовать своих экскурсантов, независимо от возраста, желаю успехов, чтобы ещё много детей и взрослых совершали свои открытия и любили историю своей страны.

«9 секретов Никольской улицы», так называлась наша экскурсия в Москве. Дети (9 лет и 7 лет)
«9 секретов Никольской улицы», так называлась наша экскурсия в Москве. Дети (9 лет и 7 лет)
«9 секретов Никольской улицы», так называлась наша экскурсия в Москве. Дети (9 лет и 7 лет)
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И
Очень понравилась экскурсия Ариадны по Никольской улице. Были с детьми 11 и 12 лет, все получили большое удовольствие. Интересно, познавательно, много нового узнали о знакомых, казалось бы, местах. Очень профессиональный гид, отличный рассказчик, историк! Рекомендуем путешественникам всех возрастов.
Очень понравилась экскурсия Ариадны по Никольской улице. Были с детьми 11 и 12 лет, все получили
Очень понравилась экскурсия Ариадны по Никольской улице. Были с детьми 11 и 12 лет, все получили
Очень понравилась экскурсия Ариадны по Никольской улице. Были с детьми 11 и 12 лет, все получили
Очень понравилась экскурсия Ариадны по Никольской улице. Были с детьми 11 и 12 лет, все получили
Очень понравилась экскурсия Ариадны по Никольской улице. Были с детьми 11 и 12 лет, все получили
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ОльгаСамохвалова
Замечательная интересная экскурсия! Ариадна отличный рассказчик. Мы с подругами получили удовольствие, 1,5 часа пролетели незаметно. Прошлись по Никольской, заглянули во дворы, узнали много нового. Однозначно рекомендую маршрут и экскурсовода.
Замечательная интересная экскурсия! Ариадна отличный рассказчик. Мы с подругами получили удовольствие, 1,5 часа пролетели незаметно. Прошлись
Замечательная интересная экскурсия! Ариадна отличный рассказчик. Мы с подругами получили удовольствие, 1,5 часа пролетели незаметно. Прошлись
Замечательная интересная экскурсия! Ариадна отличный рассказчик. Мы с подругами получили удовольствие, 1,5 часа пролетели незаметно. Прошлись
Замечательная интересная экскурсия! Ариадна отличный рассказчик. Мы с подругами получили удовольствие, 1,5 часа пролетели незаметно. Прошлись
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А
Хочу поделиться впечатлениями от прекрасной экскурсии и замечательного гида!
Был дождливый день, а мы с семьей разного возраста были записаны на экскурсию. Переживали, что дождь все испортит. Но нет, такую интересную
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экскурсию ничто и никто не может испортить. Столько инсайтов есть на улице Никольской, вы даже себе представить не можете! Эта маленькая, многолюдна, молодежная улица раскрылась для нас совершенно с другой стороны. Интересно было всем и молодежи 25 лет и старшему поколению 60 лет.

Отдельно хочу выразить благодарность экскурсоводу Ариадне - интересующаяся своим делом и любящая людей, добрая и лучезарная. Спасибо Вам большое за экскурсию. Мы в восторге🫶🏻

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Т
Здравствуйте! Мы были семьёй с уже довольно повзрослевшими детьми. Решили просто прогуляться на новый год и заодно что - то интересное посмотреть и послушать. Погода немного подвела. Но Ариадна своим
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бодрым настроем и живым рассказом помогла забыть про холод. Название экскурсии оправдывает её содержание. Уже много раз побывав в центре Москвы, всё равно узнавали потаённые места. Особенно приятно было, что Ариадна уделила время, чтобы мы побывали в храмах. Оценили и то, что время отведённое вышло, а мы всё ходили и разговаривали. Получилось свободное общение. Благодарю!

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Р
Экскурсия проводилась со взрослыми и детьми от 3 до 15 лет. Все в восторге! Дети настолько были увлечены рассказом прекрасной Ариадны, что не только отвечали и думали над интересными вопросами
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экскурсовода, но и сами задавали вопросы, которые выходили за рамки экскурсии,и на все получали четкий ответ экскурсовода!
Пока проходила наша экскурсия, то нашлись заинтересованные люди среди прохожих и попросили контакт экскурсовода! Вот так работают профессионалы) их замечают и ценят!

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