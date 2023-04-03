Парадную Никольскую можно назвать улицей № 1 — именно здесь увидела свет первая печатная книга, отрылось первое высшее учебное заведение в России и принял гостей первый русский ресторан. На игровой прогулке вы поторгуете калачами, заглянете «в окошко» Михайло Ломоносову и представите себя в рядах ополчения Минина и Пожарского — интересно будет и детям, и взрослым!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Насыщенное путешествие по Никольской улице

Одна из трёх древнейших артерий Китай-города хранит свою богатую историю, которую вы шаг за шагом раскроете. Мы пройдём через Красную площадь и сначала попадём во дворик Заиконоспасского монастыря, а затем осмотрим роскошные палаты наместника Богоявленского монастыря. Изучив здание Печатного двора, доберёмся до знаменитого «Славянского базара» и Аптеки № 1. После к памятнику первопечатника Ивана Федорова, чтобы отыскать неожиданную деталь его одежды. А тут и сохранившаяся часть стены Китай-города неподалёку! Вы отметите её особенности и разберётесь, чем же она отличается от кремлёвской.

9 мешков — 9 секретов

Девять бархатных мешков в моей сумке скрывают десять предметов — они и помогут раскрыть все секреты Никольской улицы.

— Для чего бы мог пригодиться бинт рядом с храмом Троицы в Полях?

— Как платочек с затейливым узором связан со зданием Печатного двора?

— Почему девушки на фасаде здания держат в руках извивающихся змей?

Во время прогулки вы поломаете голову над этими хитрыми вопросами и станете на шаг ближе к событиям, которые создавали историю улицы.

Поразительные открытия

— Почему у святителя Николая, изображенного на Никольской башне, в руке меч, а не Евангелие?

— Что продавали в Ветошном ряду?

— Правда ли живой медведь рекламировал аптеку?

— Почему Монетный двор имеет мрачную славу?

— Как на московской улице поселились лев и единорог?

Ответы поразят вас и оживят Никольскую улицу — и в следующий раз, прогуливаясь по этому пути, вы уже сами сможете выступить в роли интересного рассказчика!

Организационные детали

Программу можно провести для большего количества участников с доплатой 500 ₽ за каждого следующего чел. Подробности уточняйте в переписке.