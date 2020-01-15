  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. 9 секретов Никольской улицы

Весёлая и познавательная прогулка-игра

Ариадна
Задать вопрос
Ариадна – ваш гид
Парадную Никольскую можно назвать улицей № 1 — именно здесь увидела свет первая печатная книга, отрылось первое высшее учебное заведение в России и принял гостей первый русский ресторан.

На игровой прогулке вы поторгуете калачами, заглянете «в окошко» Михайло Ломоносову и представите себя в рядах ополчения Минина и Пожарского — интересно будет и детям, и взрослым!
4200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
9 секретов Никольской улицы
9 секретов Никольской улицы

Что вас ожидает

Насыщенное путешествие по Никольской улице
Одна из трёх древнейших артерий Китай-города хранит свою богатую историю, которую вы шаг за шагом раскроете. Мы пройдём через Красную площадь и сначала попадём во дворик Заиконоспасского монастыря, а затем осмотрим роскошные палаты наместника Богоявленского монастыря. Изучив здание Печатного двора, доберёмся до знаменитого «Славянского базара» и Аптеки № 1. После к памятнику первопечатника Ивана Федорова, чтобы отыскать неожиданную деталь его одежды. А тут и сохранившаяся часть стены Китай-города неподалёку! Вы отметите её особенности и разберётесь, чем же она отличается от кремлёвской.

9 мешков — 9 секретов
Девять бархатных мешков в моей сумке скрывают десять предметов — они и помогут раскрыть все секреты Никольской улицы.
— Для чего бы мог пригодиться бинт рядом с храмом Троицы в Полях?
— Как платочек с затейливым узором связан со зданием Печатного двора?
— Почему девушки на фасаде здания держат в руках извивающихся змей?
Во время прогулки вы поломаете голову над этими хитрыми вопросами и станете на шаг ближе к событиям, которые создавали историю улицы.

Поразительные открытия
— Почему у святителя Николая, изображенного на Никольской башне, в руке меч, а не Евангелие?
— Что продавали в Ветошном ряду?
— Правда ли живой медведь рекламировал аптеку?
— Почему Монетный двор имеет мрачную славу?
— Как на московской улице поселились лев и единорог?

Ответы поразят вас и оживят Никольскую улицу — и в следующий раз, прогуливаясь по этому пути, вы уже сами сможете выступить в роли интересного рассказчика!

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

9 секретов Никольской улицы
9 секретов Никольской улицы
9 секретов Никольской улицы
9 секретов Никольской улицы
9 секретов Никольской улицы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ариадна
Ариадна
Я историк, журналист и аккредитованный экскурсовод. С юности увлекаюсь русским средневековьем и историей Москвы. И, конечно, очень люблю рассказывать. Причем не только об архитектуре, исторических фактах, народных промыслах, но и о самых мелких и неважных деталях повседневной жизни. Например, почему женская шапка называлась «каблучком», из чего готовили «тюрю» и зачем господа гуляли по улицам с тросточкой. Ведь именно эти детали составляют бесценное очарование старой Москвы! На интерактивных экскурсиях дети 7-12 лет и их родители узнают родной город, разгадывая загадки, разыскивая подсказки и, в конце концов, вознаграждаются призами!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

15 января 2020
Все очень понравилось, спасибо Ариадне за чудесную экскурсию!

Обзорные экскурсии по Москве

Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусеКлассическая обзорная экскурсия по Москве на автобусеКлассическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
скидка10%
700 ₽
630 за человека
2 часа
131 отзыв
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Приглашаем познакомиться с одной из древнейших и красивейших столиц мира. На два часа вы окунетесь в многовековую историю города и его эклектичную архитектуру, увидите знаменитые улицы и проспекты, побываете на центральных площадях и надолго запомните шикарный вид с Воробьевых гор. Москва предстанет перед вами во всем великолепии!
Классическая обзорная вечерняя экскурсия по МосквеКлассическая обзорная вечерняя экскурсия по МосквеКлассическая обзорная вечерняя экскурсия по Москве
990 за человека
3 часа
115 отзывов
Вечерняя автобусная экскурсия по must-see местам столицы
Москва — город, которому невероятно идёт вечерний облик: здесь всегда бурлит жизнь. На этой экскурсии вас ждут главные визитные карточки столицы: вы прогуляетесь по Красной площади, полюбуетесь красотой Большого театра и Храма Христа Спасителя, увидите самые живописные набережные и сосчитаете все семь сталинских высоток. А ещё узнаете, где находится московский Голливуд, сфотографируетесь на фоне ультрасовременного квартала Москва-Сити и увидите одну из лучших панорам города.
Кругосветка по МосквеКругосветка по МосквеКругосветка по Москве
6000 за экскурсию
4 часа
36 отзывов
Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней
Моя главная задача за 4 часа создать в головах экскурсантов 3D композицию города, чтобы после авто-прогулки у вас сложилась безупречная картина Москвы с её историческими зданиями, парками, монастырями и жилыми домами. По пути я поделюсь с вами глубокими знаниями о прошлом столицы, а также дам актуальную справку о действующих выставках, интересных мероприятиях и объездных путях.
Свидание с вечерней МосквойСвидание с вечерней МосквойСвидание с вечерней Москвой
4600 за экскурсию
3 часа
21 отзыв
Полюбоваться сиянием ночного города и прикоснуться к его истории на автомобильной экскурсии
Я покажу культовые места столицы и расскажу о них всё, что знаю. Из окна автомобиля вы рассмотрите ночной Кремль, новый парк Зарядье, величественный памятник Владимиру, Большой и Малый театры, Арбат и, конечно, Москву-сити. Узнаете, как менялся Кремль, чем москвичам не нравится монумент Достоевскому и как непросто сложилась судьба храма Христа Спасителя. Прекрасные виды вечернего города-героя и занимательные факты из его хроник — это будет идеальное свидание со столицей.
Ежедневная прогулка по МосквеЕжедневная прогулка по МосквеЕжедневная прогулка по Москве
800 за человека
2 часа
28 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Многослойность московской истории сбивает с ног любого путешественника и виднеется в каждом закоулке центральных районов. На этой экскурсии вы узнаете, как город обрастал бронёй в виде крепостных стен, восставал из пепла после пожаров и развивался, вбирая в себя уйму контрастов. Вы столкнётесь с особенной атмосферой городского пространства Москвы, где с боярскими палатами соседствует Парящий мост, разберётесь в том, как устроена столица, пролистаете яркие страницы её истории и увидите Белокаменную живой и настоящей.
Автомобильная обзорная экскурсия по МосквеАвтомобильная обзорная экскурсия по МосквеАвтомобильная обзорная экскурсия по Москве
скидка5%
7000 ₽
6650 за экскурсию
3.5 часа
4 отзыва
Классическое путешествие по всем главным достопримечательностям столицы
Вы увидите «визитные карточки» Москвы: Красную площадь, храм Василия Блаженного, Парящий мост, храм Христа Спасителя, стадион Лужники, Воробьевы горы и небоскребы Москва-Сити. Я расскажу о жизни и традициях москвичей: где они любят делать покупки, какие театры посещают, в каких ресторанах бывают и как еще проводят свободное время.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамы