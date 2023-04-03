На игровой прогулке вы поторгуете калачами, заглянете «в окошко» Михайло Ломоносову и представите себя в рядах ополчения Минина и Пожарского — интересно будет и детям, и взрослым!
Описание экскурсии
Насыщенное путешествие по Никольской улице
Одна из трёх древнейших артерий Китай-города хранит свою богатую историю, которую вы шаг за шагом раскроете. Мы пройдём через Красную площадь и сначала попадём во дворик Заиконоспасского монастыря, а затем осмотрим роскошные палаты наместника Богоявленского монастыря. Изучив здание Печатного двора, доберёмся до знаменитого «Славянского базара» и Аптеки № 1. После к памятнику первопечатника Ивана Федорова, чтобы отыскать неожиданную деталь его одежды. А тут и сохранившаяся часть стены Китай-города неподалёку! Вы отметите её особенности и разберётесь, чем же она отличается от кремлёвской.
9 мешков — 9 секретов
Девять бархатных мешков в моей сумке скрывают десять предметов — они и помогут раскрыть все секреты Никольской улицы.
— Для чего бы мог пригодиться бинт рядом с храмом Троицы в Полях?
— Как платочек с затейливым узором связан со зданием Печатного двора?
— Почему девушки на фасаде здания держат в руках извивающихся змей?
Во время прогулки вы поломаете голову над этими хитрыми вопросами и станете на шаг ближе к событиям, которые создавали историю улицы.
Поразительные открытия
— Почему у святителя Николая, изображенного на Никольской башне, в руке меч, а не Евангелие?
— Что продавали в Ветошном ряду?
— Правда ли живой медведь рекламировал аптеку?
— Почему Монетный двор имеет мрачную славу?
— Как на московской улице поселились лев и единорог?
Ответы поразят вас и оживят Никольскую улицу — и в следующий раз, прогуливаясь по этому пути, вы уже сами сможете выступить в роли интересного рассказчика!
Организационные детали
Программу можно провести для большего количества участников с доплатой 500 ₽ за каждого следующего чел. Подробности уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Загадочные предметы в
Был дождливый день, а мы с семьей разного возраста были записаны на экскурсию. Переживали, что дождь все испортит. Но нет, такую интересную