Серпуховъ - город-ключ Московской Руси

Отправиться из Москвы в златоглавый островок ускользающей провинциальной старины
Серпухов — город-панорама с лиричными картинами русской провинции.

Вы подниметесь на Соборную гору с потрясающими видами, услышите о древней истории и славных купеческих династиях.

Посетите особняк фабрикантши Мараевой с богатой коллекцией искусства, зайдёте в Высоцкий и Владычный монастыри и вдохнёте аромат старины на улочках обновлённого и ухоженного Серпухова.
Описание экскурсии

Подмоклово — барокко по-итальянски на берегу Оки

Мы посетим церковь Рождества Богородицы — уникальный для России храм в форме итальянской ротонды. В церковной лавке можно купить необычные сувениры и сладости из орехов и мёда.

Серпухов — город панорам и купеческих историй

Далее отправимся в Серпухов — бывшую столицу княжества и один из самых живописных городов Подмосковья. На обзорной прогулке вы увидите особняки фабрикантов, здания текстильных магнатов в стиле промышленной готики и холмистые пейзажи города.

Соборная гора — сердце древнего Серпухова

Мы поднимемся на панорамную площадку Соборной горы — место, где когда-то стоял белокаменный кремль. Отсюда открываются лучшие виды на город и его окрестности.

Владычный монастырь — павлины и старинные традиции

Побываем в знаменитом монастыре, где живут павлины — символы Серпухова. Здесь же можно попробовать свежую монастырскую выпечку и серпуховский хлеб.

Художественная галерея «Малая Третьяковка»

Осмотрим богатую коллекцию в особняке фабрикантши Анны Мараевой. Это крупнейшая в Подмосковье картинная галерея из более чем 40000 экспонатов — от иконописи и полотен русских живописцев до редчайших работ западноевропейских мастеров. Здесь собраны картины Васнецова, Левитана, Айвазовского и Поленова, редкая коллекция русского фарфора, шедевры прикладного искусства мастеров Италии, Франции, Нидерландов и многое другое.

Высоцкий монастырь и виды на Нару

Завершим экскурсионную часть посещением Высоцкого монастыря с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша». Отсюда открываются виды на реку Нару, купеческий город и Принарский парк.

Принарский парк

Вы сможете самостоятельно прогуляться по современной набережной и сделать красивые фото.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты в музей, использование радиогидов с одноразовыми наушниками для хорошей слышимости
  • Дополнительно по желанию оплачивается обед — 800 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 701 туриста
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
читать дальше

интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

