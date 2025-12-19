Вы подниметесь на Соборную гору с потрясающими видами, услышите о древней истории и славных купеческих династиях.
Посетите особняк фабрикантши Мараевой с богатой коллекцией искусства, зайдёте в Высоцкий и Владычный монастыри и вдохнёте аромат старины на улочках обновлённого и ухоженного Серпухова.
Описание экскурсии
Подмоклово — барокко по-итальянски на берегу Оки
Мы посетим церковь Рождества Богородицы — уникальный для России храм в форме итальянской ротонды. В церковной лавке можно купить необычные сувениры и сладости из орехов и мёда.
Серпухов — город панорам и купеческих историй
Далее отправимся в Серпухов — бывшую столицу княжества и один из самых живописных городов Подмосковья. На обзорной прогулке вы увидите особняки фабрикантов, здания текстильных магнатов в стиле промышленной готики и холмистые пейзажи города.
Соборная гора — сердце древнего Серпухова
Мы поднимемся на панорамную площадку Соборной горы — место, где когда-то стоял белокаменный кремль. Отсюда открываются лучшие виды на город и его окрестности.
Владычный монастырь — павлины и старинные традиции
Побываем в знаменитом монастыре, где живут павлины — символы Серпухова. Здесь же можно попробовать свежую монастырскую выпечку и серпуховский хлеб.
Художественная галерея «Малая Третьяковка»
Осмотрим богатую коллекцию в особняке фабрикантши Анны Мараевой. Это крупнейшая в Подмосковье картинная галерея из более чем 40000 экспонатов — от иконописи и полотен русских живописцев до редчайших работ западноевропейских мастеров. Здесь собраны картины Васнецова, Левитана, Айвазовского и Поленова, редкая коллекция русского фарфора, шедевры прикладного искусства мастеров Италии, Франции, Нидерландов и многое другое.
Высоцкий монастырь и виды на Нару
Завершим экскурсионную часть посещением Высоцкого монастыря с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша». Отсюда открываются виды на реку Нару, купеческий город и Принарский парк.
Принарский парк
Вы сможете самостоятельно прогуляться по современной набережной и сделать красивые фото.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты в музей, использование радиогидов с одноразовыми наушниками для хорошей слышимости
- Дополнительно по желанию оплачивается обед — 800 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4870 ₽