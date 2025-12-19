Серпухов — город-панорама с лиричными картинами русской провинции. Вы подниметесь на Соборную гору с потрясающими видами, услышите о древней истории и славных купеческих династиях. Посетите особняк фабрикантши Мараевой с богатой коллекцией искусства, зайдёте в Высоцкий и Владычный монастыри и вдохнёте аромат старины на улочках обновлённого и ухоженного Серпухова.

Описание экскурсии

Подмоклово — барокко по-итальянски на берегу Оки

Мы посетим церковь Рождества Богородицы — уникальный для России храм в форме итальянской ротонды. В церковной лавке можно купить необычные сувениры и сладости из орехов и мёда.

Серпухов — город панорам и купеческих историй

Далее отправимся в Серпухов — бывшую столицу княжества и один из самых живописных городов Подмосковья. На обзорной прогулке вы увидите особняки фабрикантов, здания текстильных магнатов в стиле промышленной готики и холмистые пейзажи города.

Соборная гора — сердце древнего Серпухова

Мы поднимемся на панорамную площадку Соборной горы — место, где когда-то стоял белокаменный кремль. Отсюда открываются лучшие виды на город и его окрестности.

Владычный монастырь — павлины и старинные традиции

Побываем в знаменитом монастыре, где живут павлины — символы Серпухова. Здесь же можно попробовать свежую монастырскую выпечку и серпуховский хлеб.

Художественная галерея «Малая Третьяковка»

Осмотрим богатую коллекцию в особняке фабрикантши Анны Мараевой. Это крупнейшая в Подмосковье картинная галерея из более чем 40000 экспонатов — от иконописи и полотен русских живописцев до редчайших работ западноевропейских мастеров. Здесь собраны картины Васнецова, Левитана, Айвазовского и Поленова, редкая коллекция русского фарфора, шедевры прикладного искусства мастеров Италии, Франции, Нидерландов и многое другое.

Высоцкий монастырь и виды на Нару

Завершим экскурсионную часть посещением Высоцкого монастыря с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша». Отсюда открываются виды на реку Нару, купеческий город и Принарский парк.

Принарский парк

Вы сможете самостоятельно прогуляться по современной набережной и сделать красивые фото.

Организационные детали