Северный речной вокзал. Дворец и порт пяти морей

Любите красивую архитектуру, интересные истории и живописные виды

Любите красивую архитектуру, интересные истории и живописные виды? Приглашаем Вас на экскурсию по территории одного из самых самобытных речных вокзалов мира.

Вы увидите роскошные фасады основного здания и оцените его дворцовые интерьеры, подниметесь на крышу-террасу, с которой открывается панорама близлежащих районов, прогуляетесь по аллеям благоустроенного парка и узнаете удивительные тайны сверхсекретного сооружения сталинского периода.
Северный речной вокзал. Дворец и порт пяти морей
Северный речной вокзал. Дворец и порт пяти морей
Северный речной вокзал. Дворец и порт пяти морей
Северный речной вокзал. Дворец и порт пяти морей
Северный речной вокзал. Дворец и порт пяти морей
Северный речной вокзал. Дворец и порт пяти морей

Что вы увидите 🤩

  • Северный речной вокзал
  • Сквер «Дружба»
  • Работы Веры Мухиной
  • Крышу-террасу

Что вас ждет:

  • Экскурсия начнется с прогулки по паркам: обновленному скверу «Дружба», открытому к Всемирному фестивалю молодежи и студентов в 1957 году. Здесь Вы увидите уникальные памятники и архитектурные композиции, в том числе работы Веры Мухиной, и познакомитесь с их историей. Также побываете в главном парке – ровеснике Северного Речного вокзала, и полюбуетесь скульптурами сталинского периода, восстановленными по архивным чертежам и фотографиям павильонами, клумбами и фонтанами.
  • В программу экскурсии также входит посещение крыши-террасы, с которой открывается потрясающий панорамный вид на Химкинское водохранилище, и осмотр 400-метрового ручья – точной копии канала им. Москвы с подсветкой и шлюзами.

Вы узнаете:

  • почему все материалы о строительстве этого объекта находились в ведении НКВД и были засекречены в течение десятилетий;
  • что общего у Северного речного вокзала и венецианского Дворца дожей;
  • какой символический смысл заложен в фонтанах и скульптурах;
  • действительно ли шпиль вокзала украшает звезда, снятая с верхушки одной из кремлевских башен;
  • какие секреты хранятся в одном из «потайных залов»;
  • как работает выдвижной механизм «сталинского маяка» и сколько раз он приходил в действие;
  • съемки каких кинолент проходили в интерьерах Речного вокзала и многое другое.
Присоединяйтесь к пешеходной экскурсии по Северному речному вокзалу и окрестностям и открывайте для себя загадки истории!

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человекДля группы 1-100 человек
Взрослый билет
700 ₽
Детский билет (школьники и дошкольники)
500 ₽
Льготный билет (студенты, пенсионеры)
600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: ст. м. Речной вокзал
Завершение: Северный речной вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По субботам в 16:00

Незабываемая М.
Незабываемая М.
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