Любите красивую архитектуру, интересные истории и живописные виды? Приглашаем Вас на экскурсию по территории одного из самых самобытных речных вокзалов мира.



Вы увидите роскошные фасады основного здания и оцените его дворцовые интерьеры, подниметесь на крышу-террасу, с которой открывается панорама близлежащих районов, прогуляетесь по аллеям благоустроенного парка и узнаете удивительные тайны сверхсекретного сооружения сталинского периода.