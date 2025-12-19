Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Во время этой экскурсии мы побываем в самых колоритных местах, связанных с историей иудеев, посетим синагогу и выясним, где в Москве находится Стена Плача.



Из уст знатока еврейской культуры вы услышите, как иудеи справляют праздники и как женятся, какова роль матери, кто такой раввин, зачем нужен кувшин для борща — и не только. А если захотите — отведаете блюда кошерной кухни.