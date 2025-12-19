Во время этой экскурсии мы побываем в самых колоритных местах, связанных с историей иудеев, посетим синагогу и выясним, где в Москве находится Стена Плача.
Из уст знатока еврейской культуры вы услышите, как иудеи справляют праздники и как женятся, какова роль матери, кто такой раввин, зачем нужен кувшин для борща — и не только. А если захотите — отведаете блюда кошерной кухни.
Описание экскурсии
- Вы побываете на месте, где находилось первое и единственное (до 1856 года) разрешенное поселение московских евреев
- Увидите мастерскую художника Левитана, здание бывшего Московского государственного Еврейского театра и синагогу на Большой Бронной
- Посетите старейшую Московскую Хоральную синагогу — и оцените экстерьер и внутреннее убранство
- Отыщете Стену Плача — символический памятник, имеющий огромное значение
- И заглянете в Музей истории евреев в России, где собраны уникальные предметы быта и религиозного культа
Вы узнаете
- Почему ортодоксы-иудеи ходят в таких необычных одеждах и носят круглые меховые шапки даже в жару
- Что такое пейсы и кипа
- Почему в субботу религиозные евреи не могут самостоятельно вызвать лифт
- Почему еврейская неделя начинается с воскресенья
- Что общего у иудаизма с исламом и христианством
- Как иудеи представляют загробную жизнь
- Какие течения существуют в иудаизме, и кто такие ашкеназы и сефарды
- Сколько человек нужно для проведения общественной молитвы и кто такой «посланец общины»
И не только!
А если захотите — попробуете обед, приготовленный по всем традициям кошерной кухни, — с хумусом, кебабом, бабагануш и не только.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе туристического класса
- В стоимость включены все необходимые входные билеты
- Экскурсия проводится через радиогиды
- По желанию после бронирования вы можете заказать обед с блюдами кошерной кухни — 1800 ₽ за чел.
- Обратите внимание: посещение культовых зданий и религиозных организаций может быть запрещено или ограничено на усмотрение администрации по независящим от нас причинам
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Динамо»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 701 туриста
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
Входит в следующие категории Москвы
