Писательницы, поэтессы и музы Переделкино — поговорим о них.
О роковых красавицах и дурнушках, сводивших с ума и терявших голову от любви, о судьбах коварных разлучниц, любовных многоугольниках с участием знаменитых дачников-литераторов. Вы пройдёте по улицам легендарного писательского посёлка, где витают тени прошлого.
О роковых красавицах и дурнушках, сводивших с ума и терявших голову от любви, о судьбах коварных разлучниц, любовных многоугольниках с участием знаменитых дачников-литераторов. Вы пройдёте по улицам легендарного писательского посёлка, где витают тени прошлого.
Описание экскурсии
- Экскурсия по посёлку писателей с осмотром дач советских поэтесс и звёзд литературы.
- Экскурсия на закрытую дачу писательницы Галины Серебряковой, которую называли «Dark Beauty» и «советской Валькирией».
- Обед в кафе (по желанию).
- Посещение музея Евгения Евтушенко — история фантастической любви поэта и поэтессы Беллы Ахмадулиной, коллекция картин Шагала, Пикассо и Пиросмани.
Вы узнаете:
- для кого была написана знаменитая песня «Со мною вот что происходит» из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».
- как из-за симпатии уже пожилой Мариэтты Шагинян пострадала недвижимость Дома творчества.
- где находится Переделкинский «Бермудский квадрат».
- куда ведёт аллея «Мрачных классиков».
- где жила поэтесса-антигероиня Переделкино.
- о любовных коллизиях и местном романе Анны Ахматовой.
- происхождении и семейных традициях «неземной поэтессы» Лидии Либединской.
- как Евтушенко влюбился в Ахмадулину, ещё не видя её.
Организационные детали
- В стоимость включено транспортное обслуживание, услуги гида-сопровождающего из нашей команды, радиогиды с удобными одноразовыми наушниками.
- Дополнительные расходы: обед — 780 ₽ (по желанию, оплачивается при покупке экскурсии).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3950 ₽
|Новогодний
|4300 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 693 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Завтра в 13:30
10 дек в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Женские истории Москвы
Увлекательная прогулка от Кузнецкого Моста до Петровки, раскрывающая романтические и исторические тайны Москвы
Начало: Метро Кузнецкий Мост, у выхода
19 дек в 18:00
26 дек в 18:00
от 4000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
По следам прекрасных дам: знаменитые москвички
Прогулка по Москве, раскрывающая тайны знаменитых женщин, оставивших след в истории. Увлекательные истории и неожиданные факты ждут вас
Начало: Пушкинская площадь, памятник А.С. Пушкину
17 дек в 10:00
18 дек в 15:00
6500 ₽ за всё до 20 чел.