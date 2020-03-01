Лера проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Варварка — улица-музей по соседству с Кремлём

Всего 575 метров, а сколько памятников и значимых событий хранит Варварка! Вы увидите два дивных храма, два собора, одну церковь и корпус монастыря. Узнаете о первых дипломатических связях России у Старого Английского двора и о самых «горячих» ньюсмейкерах прошлого у Средних торговых рядов и Гостиного двора. Конечно, не пропустим Палаты Романовых: здесь я расскажу, откуда берут начало роковые события, связанные с судьбой этой династии.

Зарядье — старинный район и современный парк

Вы полюбуетесь одним из лучших видов Москвы и представите, какие изменения постигли бы Красную площадь, реализуй Сталин свой архитектурный план. В новом парке «Зарядье» вообще будет, чему удивиться: вас ждут московские легенды и поверья, связанные с этой местностью, фантастические павильоны и рассказы о проектах парка.

Гуляя по Парящему мосту, поговорим о районе Замоскворечье, о байках гостиницы «Балчуг» и высотке на Котельнической набережной, одной из 7 сестер. А в конце путешествия поднимемся на боевую площадку сохранившегося в Зарядье фрагмента Китайгородской стены.