Лера проводит ещё 2 экскурсии

Зарядье и Варварка - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу средневековой Москвы. Варварка, протяженностью всего 575 метров, хранит множество памятников и историй. Вы увидите храмы, соборы и монастырь, узнаете о первых дипломатических связях России и судьбе династии Романовых. В современном парке Зарядье откроются фантастические виды и легенды Москвы. Прогулка по Парящему мосту завершится на боевой площадке Китайгородской стены

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Варварка — улица-музей по соседству с Кремлём

Всего 575 метров, а сколько памятников и значимых событий хранит Варварка! Вы увидите два дивных храма, два собора, одну церковь и корпус монастыря. Узнаете о первых дипломатических связях России у Старого Английского двора и о самых «горячих» ньюсмейкерах прошлого у Средних торговых рядов и Гостиного Двора. Конечно, не пропустим Палаты Романовых: здесь я расскажу, откуда берут начало роковые события, связанные с судьбой этой династии.

Зарядье — старинный район и современный парк

Вы полюбуетесь одним из лучших видов Москвы и представите, какие изменения постигли бы Красную площадь, реализуй Сталин свой архитектурный план. В новом парке «Зарядье» вообще будет, чему удивиться: вас ждут московские легенды и поверья, связанные с этой местностью, фантастические павильоны и рассказы о проектах парка.

Гуляя по Парящему мосту, поговорим о районе Замоскворечье, о байках гостиницы «Балчуг» и высотке на Котельнической набережной, одной из 7 сестер. А в конце путешествия поднимемся на боевую площадку сохранившегося в Зарядье фрагмента Китайгородской стены.

Организационные детали

Это пешеходная прогулка без посещения объектов внутри.