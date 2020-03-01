Лера проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Зарядье и Варварка — путешествие по средневековой Москве

Понятно и увлекательно об истории города и шедеврах архитектуры

Лера
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Лера – ваш гид
Прежде район Зарядье был почти сокрытым от глаз горожан.

Сегодня это место нельзя пропустить, если вы хотите глубже познакомиться с историей Москвы и полюбоваться ее видами с открыток.

Вместе мы изучим памятники улицы Варварка — от церквей до торговых рядов, погуляем по современному парку и откроем любопытные сюжеты старой столицы.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Китай-город
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Зарядье и Варварка — путешествие по средневековой Москве
Зарядье и Варварка — путешествие по средневековой Москве

Что вас ожидает

Варварка — улица-музей по соседству с Кремлём
Всего 575 метров, а сколько памятников и значимых событий хранит Варварка! Вы увидите два дивных храма, два собора, одну церковь и корпус монастыря. Узнаете о первых дипломатических связях России у Старого Английского двора и о самых «горячих» ньюсмейкерах прошлого у Средних торговых рядов и Гостиного двора. Конечно, не пропустим Палаты Романовых: здесь я расскажу, откуда берут начало роковые события, связанные с судьбой этой династии.

Зарядье — старинный район и современный парк
Вы полюбуетесь одним из лучших видов Москвы и представите, какие изменения постигли бы Красную площадь, реализуй Сталин свой архитектурный план. В новом парке «Зарядье» вообще будет, чему удивиться: вас ждут московские легенды и поверья, связанные с этой местностью, фантастические павильоны и рассказы о проектах парка.

Гуляя по Парящему мосту, поговорим о районе Замоскворечье, о байках гостиницы «Балчуг» и высотке на Котельнической набережной, одной из 7 сестер. А в конце путешествия поднимемся на боевую площадку сохранившегося в Зарядье фрагмента Китайгородской стены.

Организационные детали

  • Это пешеходная прогулка без посещения объектов внутри
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников. Стоимость для группы от 5 до 10 человек — 6000 руб.
Зарядье и Варварка — путешествие по средневековой Москве
Зарядье и Варварка — путешествие по средневековой Москве
Зарядье и Варварка — путешествие по средневековой Москве
Зарядье и Варварка — путешествие по средневековой Москве
Зарядье и Варварка — путешествие по средневековой Москве
Зарядье и Варварка — путешествие по средневековой Москве
Зарядье и Варварка — путешествие по средневековой Москве
Зарядье и Варварка — путешествие по средневековой Москве
Зарядье и Варварка — путешествие по средневековой Москве
Зарядье и Варварка — путешествие по средневековой Москве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Китай-город.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лера
Лера
Экскурсовод по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе. Аккредитована на ведение экскурсий по Москве и Московской области, Храму Христа Спасителя, Музею-заповеднику «Коломенское» (усадьба и дворец), Музею-заповеднику «Царицыно», Московскому метрополитену. С радостью покажу вам город!
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Лера проводит ещё 2 экскурсии

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