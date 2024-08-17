Лера проводит ещё 2 экскурсии

Зарядье и Варварка - путешествие по средневековой Москве
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по историческим улицам и современному парку. Откройте для себя богатое наследие столицы
Зарядье и Варварка - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу средневековой Москвы. Варварка, протяженностью всего 575 метров, хранит множество памятников и историй.
Вы увидите храмы, соборы и монастырь, узнаете о первых дипломатических связях России и судьбе династии Романовых. В современном парке Зарядье откроются фантастические виды и легенды Москвы. Прогулка по Парящему мосту завершится на боевой площадке Китайгородской стены
Всего 575 метров, а сколько памятников и значимых событий хранит Варварка! Вы увидите два дивных храма, два собора, одну церковь и корпус монастыря. Узнаете о первых дипломатических связях России у Старого Английского двора и о самых «горячих» ньюсмейкерах прошлого у Средних торговых рядов и Гостиного Двора. Конечно, не пропустим Палаты Романовых: здесь я расскажу, откуда берут начало роковые события, связанные с судьбой этой династии.
Зарядье — старинный район и современный парк
Вы полюбуетесь одним из лучших видов Москвы и представите, какие изменения постигли бы Красную площадь, реализуй Сталин свой архитектурный план. В новом парке «Зарядье» вообще будет, чему удивиться: вас ждут московские легенды и поверья, связанные с этой местностью, фантастические павильоны и рассказы о проектах парка.
Гуляя по Парящему мосту, поговорим о районе Замоскворечье, о байках гостиницы «Балчуг» и высотке на Котельнической набережной, одной из 7 сестер. А в конце путешествия поднимемся на боевую площадку сохранившегося в Зарядье фрагмента Китайгородской стены.
Организационные детали
Это пешеходная прогулка без посещения объектов внутри.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 829 туристов
Гид по Москве и Московской области. Член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Член Союза гидов России.
Резидент телепередачи «Улицы московские» на телеканале «Москва Доверие» — спикер-москвовед.
Гид-сопровождающий автобусного туризма по Европе.
Аккредитована на читать дальшеуменьшить
ведение экскурсий по Москве и Московской области, музею-заповеднику «Царицыно» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Коломенское» (усадьба и дворец), музею-заповеднику «Измайлово» (усадьба и музейный комплекс), музею-заповеднику «Кусково» (дворец, грот и парк), храму Христа Спасителя, Новодевичьему монастырю, Донскому монастырю, Московскому метрополитену, Музею Москвы, Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу (Новая Третьяковка), Государственному музею А. С. Пушкина, музею М. А. Булгакова, Мемориальному музею космонавтики, выставочному комплексу ВДНХ и отдельным павильонам.
С радостью покажу вам любимый город!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Денис
Лера - топ! Добавить больше нечего!
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О
Ольга
Вот если можно дать оценку экскурсии - 🔥, это огонь!!! Впервые понравилось всей семье, захватывающее преподнесение исторических и современных фактов, искромётный юмор, живость эмоций, ни одного мига "зависания" слушателей, всё читать дальшеуменьшить
на одном дыхании, время пролетело просто мгновенно и не хотелось расставаться с Валерией!!! Уже планируем экскурсии с ней на следующий визит в Москву летом, поверьте, это того стоит!!! Экскурсия проводилась с использованием гарнитуры для троих человек, один из нас человек слабовидящий, сказала что Валерия была её глазами, потому что рассказывать настолько ярко,реалистично,"вкусно" - это редкий талант даже наверное не гида,а человека! Спасибо огромное за нашу встречу и не прощаемся!!!
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Маргарита
Великолепно! Гид Валерия-глубокое знание материала, истории и архитектуры. Очень содержательно, экскурсия сопровождалась ретрофотографиями. Все настолько интересно, что забыли о времени и усталости. Рекомендую для туристов, которые хотят увидеть и услышать новое и необычное о Москве Валерия покорила трогательным отношением к истории и культуре Москвы, людям, о которых увлеченно рассказывала Умница, профессионал! Обязательно порекомендую друзьям экскурсии именно с ней
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О
Оксана
Решили на майские праздники посетить Москву, да еще с пользой. И заказали экскурсию "Зарядье и Варварка- путешествие по средневековой Москве". Экскурсию провела для нас экскурсовод Валерия. Это улыбчивая и позитивная девушка Валерия интересно нам рассказала о памятниках улицы Варварки и прогулялась по Зарядью. Не умолкала ни на одну минуту. Хотя было дождливо, но время прошло быстро. Спасибо за экскурсию.
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Ирина
Великолепная экскурсия с Валерией по парку Зарядье и Варварке!! Гид энциклопедических знаний, артистичная рассказчица и яркий человек - все это Валерия!)) желаю Вам погрузиться в сказочный мир старой Москвы в замечательной компании профессионального, яркого художника. Лера, браво!! 👏 👏 👏👏👏👏👏
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Ю
Юлия
Валерия, очень приятный человек и грамотный экскурсовод. Она знает и любит Москву и с вдохновением рассказывает о ней. Мы с удовольствием два с лишним часа гуляли с ней по Варварке и Зарядью, и слушали ее увлекательный рассказ.
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