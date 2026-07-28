Я представлю Москву-реку как живую историю столицы: от древних слобод до сталинских высоток и парящего моста. Познакомлю с историей известных горожан и расскажу, как менялась столица. Покажу лучшие ракурсы и отвечу на ваши вопросы. Прогулка пройдёт на двухпалубном электроходе с панорамными окнами и открытой палубой.
Описание экскурсии
Маршрут круговой: от Лужников до парка «Зарядье» и обратно. Во время прогулки вы сможете не только послушать рассказ гида, но и пофотографироваться на открытой палубе, заглянуть в ресторан авторской кухни и полюбоваться видами.
Вы увидите:
- Московский кремль
- храм Христа Спасителя
- Воробьёвы горы
- сталинские высотки
- памятник Петру I
- парк «Зарядье»
Мы поговорим:
- про судьбы известных людей столицы
- как менялась Москва: от средневековья до советской эпохи и сегодняшнего дня
- о том, что обычно скрыто от глаз — купеческие особняки, древние храмы, сталинские высотки и современные парки
Организационные детали
- В стоимость включены: два билета на яхту в основной зал, индивидуальные наушники и радиогиды
- Возможно провести программу для 3–10 участников, им нужно будет оплатить только билеты: 2200 ₽ за чел.
- Прогулка пройдёт на бесшумном двухпалубном электроходе «Стрельна» с панорамными окнами и открытой палубой, на борту работает ресторан авторской кухни
- Перед посадкой для вас проведут инструктаж по технике безопасности, на судне есть спасательные жилеты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 522 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я профессиональный московский гид с 2012 года. Занимаюсь делом, которое очень люблю как и город, в котором живу. Разрабатываю и провожу авторские экскурсии по Москве.
Входит в следующие категории Москвы
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