На этой весёлой и динамичной прогулке мы проследуем путём мальчика Антипки из 17 века, разгадывая загадки и выполняя задания на смекалку. А миссия у Антипки была непростая — донести традиционный русский напиток сбитень до загадочных «гостей». Хм, кто они и как их найти? Не заблудиться среди старинных палат и церквей нам поможет путеводитель с картинками-подсказками.

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Описание квеста

Мы прогуляемся по Варварке от храма Святого Георгия Победоносца на Псковской горке до храма Святой Варвары — через палаты бояр Романовых, Знаменский монастырь и Старый Английский двор. По пути познакомимся с историей одной из самых старых и колоритных улиц Москвы, а также узнаем:

Чем промышлял местный житель Юшка Урвихвост?

Где родился первый царь из династии Романовых?

Каковы были каноны красоты в Древней Руси?

По какому поводу эту улицу специально посетила сама британская королева?

Ну, и наконец, ответим на странный вопрос: может ли Кобыла родить Кошку?

И конечно, выполним миссию Антипки!

Организационные детали