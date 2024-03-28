На этой весёлой и динамичной прогулке мы проследуем путём мальчика Антипки из 17 века, разгадывая загадки и выполняя задания на смекалку.
А миссия у Антипки была непростая — донести традиционный русский напиток сбитень до загадочных «гостей».
Хм, кто они и как их найти? Не заблудиться среди старинных палат и церквей нам поможет путеводитель с картинками-подсказками.
А миссия у Антипки была непростая — донести традиционный русский напиток сбитень до загадочных «гостей».
Хм, кто они и как их найти? Не заблудиться среди старинных палат и церквей нам поможет путеводитель с картинками-подсказками.
Описание квеста
Мы прогуляемся по Варварке от храма Святого Георгия Победоносца на Псковской горке до храма Святой Варвары — через палаты бояр Романовых, Знаменский монастырь и Старый Английский двор. По пути познакомимся с историей одной из самых старых и колоритных улиц Москвы, а также узнаем:
- Чем промышлял местный житель Юшка Урвихвост?
- Где родился первый царь из династии Романовых?
- Каковы были каноны красоты в Древней Руси?
- По какому поводу эту улицу специально посетила сама британская королева?
Ну, и наконец, ответим на странный вопрос: может ли Кобыла родить Кошку?
И конечно, выполним миссию Антипки!
Организационные детали
- Программа рассчитана на детей 7–14 лет и их родителей
- Продолжительность — от 1 до 1,5 часов в зависимости от возраста и пожеланий участников
- Стоимость указана за группу до 6 человек. Дополнительные участники — по 350 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариадна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 806 туристов
Я историк, журналист и аккредитованный экскурсовод. С юности увлекаюсь русским Средневековьем и историей Москвы. И, конечно, очень люблю рассказывать. Причем не только об архитектуре, исторических фактах, народных промыслах, но и о
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Долго выбирала экскурсию для нашей компании второклашек и решила с остановиться на «Антипке». Такой короткий участок местности преподнести так ярко - надо уметь. Ариадна отличны рассказчик, было интересно и детям
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Е
Очень познавательная и занимательная экскурсия, Ариадна в развлекательном формате, с дополнительным материалом и маленькими презентиками удержала внимание девочек 7, 9 и 10 лет.
Но лучше, конечно, в хорошую погоду 🙂, у нас был дождь и ветер.
Экскурсию очень рекомендую
Но лучше, конечно, в хорошую погоду 🙂, у нас был дождь и ветер.
Экскурсию очень рекомендую
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Экскурсия - прекрасная. У нас она была частью дня рождения ребёнка, и очень хорошо подошла нашей разновозрастной семейной компании. Диалог с Ариадной легкий, непринуждённый, но содержательный. Рекомендую пройти этим интересным маршрутом.
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