«Солнце Москвы»: панорамный полёт + экскурсия по ВДНХ

Прогулка по главной выставке страны и захватывающий вид на столицу с колеса обозрения
Эта экскурсия — оптимальный вариант для знакомства с ВДНХ.

В первой части программы вы увидите знаменитые фонтаны и павильоны, оцените масштаб выставки и узнаете историю её создания.

А затем подниметесь на колесо обозрения «Солнце Москвы» и полюбуетесь красавицей-Москвой с высоты 140 метров.
Описание экскурсии

Прогуливаясь по ВДНХ, вы увидите:

  • Фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок».
  • Павильон «Космос».
  • Ракетоноситель «Восток».
  • И многое другое.

А во время поездки на колесе обозрения вам откроются виды на:

  • Территорию ВДНХ.
  • Останкинскую телебашню.
  • Гостиницу «Космос».
  • Монумент «Рабочий и колхозница».
  • Москву-Сити.

Вы узнаете:

  • как возникла эта уникальная выставка и какие люди стояли у её истоков.
  • историю и значение самых знаменитых объектов ВДНХ.
  • интересные факты о фонтанах, павильонах и скульптурах.
  • увлекательные подробности о развитии Москвы и её главных достопримечательностях.

Организационные детали

  • Входные билеты на «Солнце Москвы» оплачиваются отдельно — от 950 ₽. Они приобретаются в кассах в день посещения. Стоимость для моей команды — минус 10% от цены.
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников с доплатой 1300 ₽ за чел.
  • Если колесо обозрения не принимает гостей из-за технических или погодных факторов, экскурсионная программа по ВДНХ состоится с посещением нескольких павильонов (доступных в этот момент).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главного входа ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 232 туристов
Рада вас приветствовать! Меня зовут Маргарита. Я окончила факультет искусств РУДН и курсы гидов. Более 10 лет была сотрудником Музеев Московского Кремля. Сейчас провожу пешеходные экскурсии. Москва — это город, в котором я родилась, в котором живу. Столица не перестаёт меня удивлять и вдохновлять. С удовольствием поделюсь своими знаниями. Уверена, что гид — это не работа, это жизнь!

