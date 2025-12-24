Как Москва столицей Руси стала: обзорная экскурсия по центру столицы

Пешеходная экскурсия по историческому центру Москвы, рассказывающая о становлении города от основания до столицы Российского государства. Около 1000 лет истории Руси мы пройдём за 2000 шагов; то есть 1 год за 2 шага. Вот такая у нашей машины времени скорость!
Описание экскурсии
От княжеской крепости до столицы Руси
Эта пешеходная экскурсия рассказывает о превращении Москвы из небольшого поселения в столицу русского государства. Маршрут проходит по историческому центру города и охватывает ключевые периоды становления Москвы.
Начало московской истории
Экскурсия начинается у Боровицкого холма — места основания города князем Юрием Долгоруким. Вы узнаете о происхождении названия Москвы и первых московских князьях: Данииле Александровиче, Иване Калите и Дмитрии Донском. Сердце города:
от Кремля до Красной площади
Маршрут продолжается через Александровский сад к стенам Московского Кремля. На Красной площади вы увидите Храм Покрова Пресвятой Богородицы и памятник Минину и Пожарскому, узнаете о правлении Ивана Грозного и Смутном времени.
Современный взгляд на историю
Завершается экскурсия в парке Зарядье на Парящем мосту, откуда открываются панорамные виды на город. Здесь речь пойдет о династии Романовых и современной Москве. Важная информация:
- Экскурсия полностью пешеходная, длина маршрута около 1,5 км.
- Рекомендуемый возраст участников — от 8 лет.
- На маршруте доступны два бесплатных общественных туалета.
- Одевайтесь по погоде, и даже немного теплее. Возьмите с собой бутылочку питьевой воды и зонтик.
Расписание экскурсий на декабрь: 11 декабря, среда, начало в 20.30 <br> 25 декабря, четверг, начало в 16.30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Боровицкая площадь
- Боровицкий холм, Боровицкие ворота
- Александровский сад
- Башни Кремля: Никольская, Спасская, Царская
- Красная площадь
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву
- Васильевский спуск
- Парк Зарядье
- Парящий мост
Что включено
- Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, Манежная улица
Завершение: Парк Зарядье, парящий мост
Когда и сколько длится?
Когда: Расписание экскурсий на декабрь: 11 декабря, среда, начало в 20.30
25 декабря, четверг, начало в 16.30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
