Как Москва столицей Руси стала: обзорная экскурсия по центру столицы

Как Москва столицей Руси стала
Пешеходная экскурсия по историческому центру Москвы, рассказывающая о становлении города от основания до столицы Российского государства. Около 1000 лет истории Руси мы пройдём за 2000 шагов; то есть 1 год за 2 шага. Вот такая у нашей машины времени скорость!
Описание экскурсии

От княжеской крепости до столицы Руси

Эта пешеходная экскурсия рассказывает о превращении Москвы из небольшого поселения в столицу русского государства. Маршрут проходит по историческому центру города и охватывает ключевые периоды становления Москвы.

Начало московской истории

Экскурсия начинается у Боровицкого холма — места основания города князем Юрием Долгоруким. Вы узнаете о происхождении названия Москвы и первых московских князьях: Данииле Александровиче, Иване Калите и Дмитрии Донском. Сердце города:

от Кремля до Красной площади

Маршрут продолжается через Александровский сад к стенам Московского Кремля. На Красной площади вы увидите Храм Покрова Пресвятой Богородицы и памятник Минину и Пожарскому, узнаете о правлении Ивана Грозного и Смутном времени.

Современный взгляд на историю

Завершается экскурсия в парке Зарядье на Парящем мосту, откуда открываются панорамные виды на город. Здесь речь пойдет о династии Романовых и современной Москве. Важная информация:

  • Экскурсия полностью пешеходная, длина маршрута около 1,5 км.
  • Рекомендуемый возраст участников — от 8 лет.
  • На маршруте доступны два бесплатных общественных туалета.
  • Одевайтесь по погоде, и даже немного теплее. Возьмите с собой бутылочку питьевой воды и зонтик.

Расписание экскурсий на декабрь: 11 декабря, среда, начало в 20.30 <br> 25 декабря, четверг, начало в 16.30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Боровицкая площадь
  • Боровицкий холм, Боровицкие ворота
  • Александровский сад
  • Башни Кремля: Никольская, Спасская, Царская
  • Красная площадь
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву
  • Васильевский спуск
  • Парк Зарядье
  • Парящий мост
Что включено
  • Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, Манежная улица
Завершение: Парк Зарядье, парящий мост
Когда и сколько длится?
Когда: Расписание экскурсий на декабрь: 11 декабря, среда, начало в 20.30
25 декабря, четверг, начало в 16.30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

