Как Москва столицей Руси стала: обзорная экскурсия по центру столицы

От княжеской крепости до столицы Руси

Эта пешеходная экскурсия рассказывает о превращении Москвы из небольшого поселения в столицу русского государства. Маршрут проходит по историческому центру города и охватывает ключевые периоды становления Москвы.

Начало московской истории

Экскурсия начинается у Боровицкого холма — места основания города князем Юрием Долгоруким. Вы узнаете о происхождении названия Москвы и первых московских князьях: Данииле Александровиче, Иване Калите и Дмитрии Донском. Сердце города:

от Кремля до Красной площади

Маршрут продолжается через Александровский сад к стенам Московского Кремля. На Красной площади вы увидите Храм Покрова Пресвятой Богородицы и памятник Минину и Пожарскому, узнаете о правлении Ивана Грозного и Смутном времени.

Современный взгляд на историю

Завершается экскурсия в парке Зарядье на Парящем мосту, откуда открываются панорамные виды на город. Здесь речь пойдет о династии Романовых и современной Москве. Важная информация: