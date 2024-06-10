Спасо-Андроников монастырь обязан своим существованием Музею им. Андрея Рублёва, который открылся здесь в 1960 году и спас древнюю обитель от уничтожения. В музей заходить мы не будем, зато исследуем его территорию: монастырские стены и башни, Спасский собор, трапезную и другие части комплекса. Вы узнаете, как развивалось это место, и услышите о жизни великого иконописца.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Территория бывшего Спасо-Андроникова монастыря у входных ворот

Белокаменный Спасский собор

Трапезная палата

Храм Михаила Архангела

Настоятельский корпус

Святые врата

История Спасо-Андроникова монастыря

Она насчитывает уже почти 7 столетий и хранит множество тайн, которые до конца не разгаданы. Вы перенесётесь в прошлое, во времена основания монастыря. Проследите за этапами его развития, познакомитесь с теми людьми, которые жили, трудились и бывали здесь. Особое внимание мы уделим жизни выдающегося иконописца Древней Руси — Андрею Рублёву. Он был иноком в монастыре, здесь же и похоронен.

Организационные детали