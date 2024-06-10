Спасо-Андроников монастырь обязан своим существованием Музею им. Андрея Рублёва, который открылся здесь в 1960 году и спас древнюю обитель от уничтожения.
В музей заходить мы не будем, зато исследуем его территорию: монастырские стены и башни, Спасский собор, трапезную и другие части комплекса. Вы узнаете, как развивалось это место, и услышите о жизни великого иконописца.
В музей заходить мы не будем, зато исследуем его территорию: монастырские стены и башни, Спасский собор, трапезную и другие части комплекса. Вы узнаете, как развивалось это место, и услышите о жизни великого иконописца.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Территория бывшего Спасо-Андроникова монастыря у входных ворот
- Белокаменный Спасский собор
- Трапезная палата
- Храм Михаила Архангела
- Настоятельский корпус
- Святые врата
История Спасо-Андроникова монастыря
Она насчитывает уже почти 7 столетий и хранит множество тайн, которые до конца не разгаданы. Вы перенесётесь в прошлое, во времена основания монастыря. Проследите за этапами его развития, познакомитесь с теми людьми, которые жили, трудились и бывали здесь. Особое внимание мы уделим жизни выдающегося иконописца Древней Руси — Андрею Рублёву. Он был иноком в монастыре, здесь же и похоронен.
Организационные детали
- Эта экскурсия будет познавательна не только для взрослых, но и для детей
- На территории музея есть кафе «Изразцы» с летней верандой
- Экскурсия может быть проведена для компаний до 15 человек без изменения стоимости
- Экскурсию для вас проведёт гид нашего музея
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кассы Музея имени Андрея Рублёва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей — Организатор в Москве
Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва приветствует вас. Наша основная миссия – помочь людям открыть для себя икону как одно из величайших достижений национального и мирового искусства, «укоренить» их в собственной культурной традиции. Также мы проводим экскурсии по территории музея. Будем вам рады!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Квест
2 часа
«Тайны Красной площади»: уникальный квест для детей с историческими загадками
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Начало: Около Кутафьей башни
11 июня в 13:00
12 июня в 10:00
7 200₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Познавательная экскурсия Тайны Китай-города
Исследуйте загадки Китай-города на экскурсии, где история Москвы оживает в увлекательных рассказах и детских заданиях
Начало: Метро Китай - грод
12 июня в 11:00
13 июня в 16:30
62005 580₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Шедевры Пушкинского музея: путешествие по искусству
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивной экскурсией по Пушкинскому музею, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю
Начало: У главного входа в ГМИИ им. Пушкина
Сегодня в 11:00
11 июня в 11:00
12 000₽ за всё до 5 чел.