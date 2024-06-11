На прогулке по одной из древнейших обителей Москвы — Спасо-Андроникову монастырю — мы совершим путешествие во времени.
Поговорим об истории монастыря и людях, связанных с ним: здесь молились Дмитрий Донской и Сергий Радонежский; подвизался Андрей Рублёв. Стены монастыря полны загадок и историй, о которых я расскажу вам на экскурсии.
Поговорим об истории монастыря и людях, связанных с ним: здесь молились Дмитрий Донской и Сергий Радонежский; подвизался Андрей Рублёв. Стены монастыря полны загадок и историй, о которых я расскажу вам на экскурсии.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы посетим Спасский собор Андроникова монастыря, в стенах которого до сих пор раздается древнее знаменное пение. Я покажу вам усыпальницу рода Лопухиных, представительницей которого была женой Петра I.
В часовне Троицы Живоначальной внимательно рассмотрим мозаику знаменитой Троицы. Также увидим памятник Рублёву, выполненный скульптором Олегом Комовым.
Вы узнаете:
- Какому чуду монастырь обязан своим появлением
- Как французский художник Анри Матисс помог русским начать ценить свои иконы
- Зачем великие реставраторы и деятели науки дважды фальсифицировали данные
- Почему церковь Архангела Михаила после постройки еще 45 лет простояла без пения
- Как экспонат Дарвиновского музея, «голова Homo sapiens», оказался головой Андрея Рублёва
- В чем заключался феномен Рублёва и его Троицы
- И многое другое
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям старше 14 лет
- Монастырь не действующий
- При желании можно посетить Спасский собор (важно соблюдать требования к одежде — мужчины не в шортах, женщины в головном уборе и не в мини)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Площадь Ильича/Римская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 58 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Алия, я профессиональный гид. Люблю копаться в исторических фактах, находить неожиданные повороты событий и открывать интересных личностей. Люблю Москву с её тихими улочками и громкими именами. Приглашаю вас на мои душевные и увлекательные экскурсии.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
1.5 часа
Вокруг стен Московского Кремля
Красная площадь и Александровский сад: неизвестные факты об известных местах
Начало: В районе метро Александровский сад
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
4 940₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Все секреты Останкинской телебашни: история, панорама и интерактив
Погрузитесь в историю самой высокой смотровой площадки России, узнайте, как создавалась Останкинская телебашня и насладитесь неповторимыми видами Москвы
Начало: У касс Останкинской башни
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
В поисках Китайгородской Стены
Начало: Красная площадь, д. 1
14 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 9 000₽ за всё до 10 чел.