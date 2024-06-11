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На прогулке по одной из древнейших обителей Москвы — Спасо-Андроникову монастырю — мы совершим путешествие во времени.



Поговорим об истории монастыря и людях, связанных с ним: здесь молились Дмитрий Донской и Сергий Радонежский; подвизался Андрей Рублёв. Стены монастыря полны загадок и историй, о которых я расскажу вам на экскурсии.