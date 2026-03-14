Творчество Рублёва даже спустя 6 веков считается непревзойдённым, а его «Троицу» называют застывшей музыкой.
На нашем маршруте мы осознаем эпоху, в которой творил легендарный живописец, и постараемся постигнуть тайны его иконописи.
Вы увидите древнейшие сооружения Москвы, начиная с 15 века, и сможете сравнить архитектуру разных времён.
На нашем маршруте мы осознаем эпоху, в которой творил легендарный живописец, и постараемся постигнуть тайны его иконописи.
Вы увидите древнейшие сооружения Москвы, начиная с 15 века, и сможете сравнить архитектуру разных времён.
Описание экскурсии
- Часовня «Проща» — узнаем, с кем здесь прощался Сергий Радонежский
- Рогожская Ямская слобода — атмосфера 19 века в современной Москве
- Спасский собор 15 века — самый древний сохранившийся собор в Москве
- Спасо-Андроников монастырь — он же Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва (14 век)
- Храм Архангела Михаила — заложен по заказу Евдокии Лопухиной, первой жены Петра I
- Памятник Андрею Рублёву
- Храм Сергия Радонежского и храм святителя Алексия — история Москвы в архитектуре района
На маршруте вы
- Выясните, как миру стал известен художник, который не подписывал свои работы
- Поймёте, что значит «писать как Андрей Рублёв» и чем уникальна его «Троица»
- Посетите храм 15 века с сохранившимися фрагментами фресок Рублёва
- Почувствуете атмосферу места, известного со времён Дмитрия Донского
- Узнаете, как в СССР появился музей икон
- Прочитаете историю Москвы через архитектуру и узнаете, где встречаются Сергий Радонежский, Алексий Московский и Андрей Рублёв
Организационные детали
После нашей экскурсии вы по желанию можете посетить Музей Андрея Рублёва (самостоятельно, билет для взрослого — 390 ₽, есть льготы). На территории музея есть атмосферное кафе.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Римская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Люблю делиться любовью к Москве. И делаю это красиво. Аттестованный гид и гид-переводчик, провожу экскурсии на русском и английском языках. Профессиональная ведущая и режиссёр. Мои экскурсии — увлекательные исторические сюжеты с реальными героями и гениями, которые создавали и меняли этот город. Во время прогулки мы изучаем и читаем Москву через архитектуру. Вдохновляю на новые путешествия по столице!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вместе с семьей посетили данную экскурсию. Очень символично было гулять по просыпающимся от зимы улицам под лучами солнца и голубым небом и слушать о Сергее Радонежском и Андрее Рублеве. Наталья провела экскурсию в неспешном темпе, отвечала на все вопросы. Только приятные впечатления. Советую всем!
Наталья
Ответ организатора:
Айше, благодарю вас за отзыв!
Всегда рада новым встречам❤️🙏🏻
Всегда рада новым встречам❤️🙏🏻
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