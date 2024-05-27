Я расскажу о торгово-ремесленном прошлом Сретенки.
Вы узнаете, как это место наводнилось притонами, криминалом и развратом и стало ассоциироваться с городским дном. Увидите храмы и бывшие публичные дома и разберётесь, как они оказались по соседству. Узнаете, где жила Эллочка-людоедка и почему так и не зазвонил Царь-колокол.
Вы узнаете, как это место наводнилось притонами, криминалом и развратом и стало ассоциироваться с городским дном. Увидите храмы и бывшие публичные дома и разберётесь, как они оказались по соседству. Узнаете, где жила Эллочка-людоедка и почему так и не зазвонил Царь-колокол.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Храм Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках, в котором, по преданию, хранится один из сребренников Иуды
- Доходный дом Страхового общества «Россия», который пощадил архитектор Ле Корбюзье, предлагавший снести почти все здания Москвы
- Дома, в которых жили Рубинштейн, Чехов и Эллочка-людоедка из «12 стульев»
- Здание с беременными кариатидами — некогда люксовый публичный дом
И узнаете:
- Какому знаменательному событию обязана своим названием Сретенка
- Почему в этом районе было самое большое сосредоточение публичных домов, а полиция боялась сюда соваться
- Какие трудности принесла крестьянам отмена крепостного права
- За что Крупская невзлюбила сказки Чуковского
- Как получила своё название Царь-пушка и почему так и не зазвонил Царь-колокол
- Кем была первая оборванка советского государства
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым (от 18 лет).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро "Тургеневская"/"Чистые пруды"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 58 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Алия, я профессиональный гид. Люблю копаться в исторических фактах, находить неожиданные повороты событий и открывать интересных личностей. Люблю Москву с её тихими улочками и громкими именами. Приглашаю вас на мои душевные и увлекательные экскурсии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Аня
27 мая 2024
Мне очень понравилось, что у Алии был незаученный и живой рассказ, она очень уместно использовала свои распечатки, в которых была дополнительная информация. В экскурсии есть отсылки и к классическим вещам
Е
Елизавета
21 мая 2024
Всё прошло замечательно! Алия - превосходная рассказчица и проводник в прошлое московских улочек. Сретенка (а откуда такое название вам расскажут) для меня теперь не просто очередной район Москвы, а место
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