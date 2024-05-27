Сретенка: смешение святого и грешного

Прогуляться по тихим переулкам Сретенки и разобраться в их гармоничном контрасте
Я расскажу о торгово-ремесленном прошлом Сретенки.

Вы узнаете, как это место наводнилось притонами, криминалом и развратом и стало ассоциироваться с городским дном. Увидите храмы и бывшие публичные дома и разберётесь, как они оказались по соседству. Узнаете, где жила Эллочка-людоедка и почему так и не зазвонил Царь-колокол.
5
2 отзыва
Сретенка: смешение святого и грешного
Сретенка: смешение святого и грешного
Сретенка: смешение святого и грешного
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Храм Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках, в котором, по преданию, хранится один из сребренников Иуды
  • Доходный дом Страхового общества «Россия», который пощадил архитектор Ле Корбюзье, предлагавший снести почти все здания Москвы
  • Дома, в которых жили Рубинштейн, Чехов и Эллочка-людоедка из «12 стульев»
  • Здание с беременными кариатидами — некогда люксовый публичный дом

И узнаете:

  • Какому знаменательному событию обязана своим названием Сретенка
  • Почему в этом районе было самое большое сосредоточение публичных домов, а полиция боялась сюда соваться
  • Какие трудности принесла крестьянам отмена крепостного права
  • За что Крупская невзлюбила сказки Чуковского
  • Как получила своё название Царь-пушка и почему так и не зазвонил Царь-колокол
  • Кем была первая оборванка советского государства

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым (от 18 лет).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от метро "Тургеневская"/"Чистые пруды"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
27 мая 2024
Мне очень понравилось, что у Алии был незаученный и живой рассказ, она очень уместно использовала свои распечатки, в которых была дополнительная информация. В экскурсии есть отсылки и к классическим вещам
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вроде Эллочки-людоедки, и, например, к черному бумеру! Поэтому будет интересно людям разных возрастов. Мы ходили и по широким улицам, и петляли во дворах, смотрели на здания самых разных эпох и даже стучали по памятникам)) Спасибо за экскурсию, очень понравилось!

Е
21 мая 2024
Всё прошло замечательно! Алия - превосходная рассказчица и проводник в прошлое московских улочек. Сретенка (а откуда такое название вам расскажут) для меня теперь не просто очередной район Москвы, а место
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с очень интересной историей. Благодаря Алии у нас получилось сквозь века посмотреть как и почему эти улочки так менялись. Истории о них нестандартные и впечатляющие, Алия - прекрасный и приятный собеседник, показывает много фотографий из прошлого и, кажется, знает всё о местах, по которым водит:) Рекомендую!

Всё прошло замечательно! Алия - превосходная рассказчица и проводник в прошлое московских улочек. Сретенка (а откудаВсё прошло замечательно! Алия - превосходная рассказчица и проводник в прошлое московских улочек. Сретенка (а откудаВсё прошло замечательно! Алия - превосходная рассказчица и проводник в прошлое московских улочек. Сретенка (а откуда

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