1 отзыв оставили туристы

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«Станция Сталинская: загадки имперского наследия Союза Советов»

5
1 отзыв
Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Станции-призраки, секретный бункер, подземное зазеркалье, городские легенды и другие тайны Московского метрополитена мы откроем во время этой экскурсии 🧭.

Нас ждет погружение в мир загадок, ответы на которые вам предстоит найти в тоннелях и на станциях столичной подземки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚇Метро
  • 👻Мистика где-то рядом
  • Подземная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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«Станция Сталинская: загадки имперского наследия Союза Советов»
«Станция Сталинская: загадки имперского наследия Союза Советов»
Секретный диаметр и подземный бункерНа протяжении нашей экскурсии 🧭 мы выясним, какая часть одного из диаметров строилась в строжайшем секрете; поговорим о том, что скрывалось за возведением Стадиона имени вождя народов; разберёмся в том, какой секретный бункер находится в районе Измайлово и подивимся конструкции необычной станции, на которой поезда осуществляют движение по трём путям. Прогуливаясь по нашему маршруту, мы узнаем какая станция периметра является самой безлюдной; где пролегает самый длинный перегон и какая из станций этой линии представляет собой настоящее криволинейное зазеркалье. Самая глубокая станция и ископаемые окаменелостиМы удивимся тому, какая из станций подземки признана самой глубокой на Московском метрополитене; где можно отыскать наибольшее количество древних морских окаменелостей и какую из московских станций можно назвать прекрасной сестрой старого парижского метро 🚇. Мы разузнаем, где была установлена та самая скульптура «Сталин и Геля»; куда пропал мраморный автограф вождя; от чего заводы не смогли договориться о том, кого из своих работников увековечить и почему станции метро украшают совершенно пустые медальоны. МетролегендыВ процессе нашего путешествия нас удивит потолок, который входит в Топ-30 всех иностранных путеводителей, как один из самых невероятных потолков в мире; вспомним одну из старейших метролегенд и поговорим о станциях-призраках, которыми так богаты линия Московского метро. Мы выясним, какая станция метро кажется москвичам по-настоящему бесконечной; от чего мы не можем полюбоваться на скульптуру Спартака; на какой из станций в военные годы располагалась библиотека и почему совершенно точно нельзя тереть носы металлических изваяний «на счастье». Важная информация:• Экскурсия ⛳ проводится с использованием радиогида, поэтому мы рекомендуем иметь при себе собственные наушники.
  • На экскурсии мы заходим в Московский метрополитен, поэтому просим вас иметь при себе проездной билет 🎫, чтобы не задерживать начало экскурсии. Оплата проезда не входит в стоимость экскурсии.
  • Экскурсия проводится только в общедоступных помещениях Московского метрополитена, не распространяясь на помещения технического назначения.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Для Вашего комфорта экскурсия проводится с использованием радиогидов.
Что не входит
  • Проезд на метро
  • Личные расходы
Начало
🚩 В центре зала ст. м. «Партизанская».
Место завершения
🏁 Станция метро «Александровский сад».
«Станция Сталинская: загадки имперского наследия Союза Советов»
«Станция Сталинская: загадки имперского наследия Союза Советов»
«Станция Сталинская: загадки имперского наследия Союза Советов»
«Станция Сталинская: загадки имперского наследия Союза Советов»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лера Б.
Лера Б.
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1 отзыв оставили туристы

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