1 отзыв оставили туристы

Секретный диаметр и подземный бункерНа протяжении нашей экскурсии 🧭 мы выясним, какая часть одного из диаметров строилась в строжайшем секрете; поговорим о том, что скрывалось за возведением Стадиона имени вождя народов; разберёмся в том, какой секретный бункер находится в районе Измайлово и подивимся конструкции необычной станции, на которой поезда осуществляют движение по трём путям. Прогуливаясь по нашему маршруту, мы узнаем какая станция периметра является самой безлюдной; где пролегает самый длинный перегон и какая из станций этой линии представляет собой настоящее криволинейное зазеркалье. Самая глубокая станция и ископаемые окаменелостиМы удивимся тому, какая из станций подземки признана самой глубокой на Московском метрополитене; где можно отыскать наибольшее количество древних морских окаменелостей и какую из московских станций можно назвать прекрасной сестрой старого парижского метро 🚇. Мы разузнаем, где была установлена та самая скульптура «Сталин и Геля»; куда пропал мраморный автограф вождя; от чего заводы не смогли договориться о том, кого из своих работников увековечить и почему станции метро украшают совершенно пустые медальоны. МетролегендыВ процессе нашего путешествия нас удивит потолок, который входит в Топ-30 всех иностранных путеводителей, как один из самых невероятных потолков в мире; вспомним одну из старейших метролегенд и поговорим о станциях-призраках, которыми так богаты линия Московского метро. Мы выясним, какая станция метро кажется москвичам по-настоящему бесконечной; от чего мы не можем полюбоваться на скульптуру Спартака; на какой из станций в военные годы располагалась библиотека и почему совершенно точно нельзя тереть носы металлических изваяний «на счастье». Важная информация:• Экскурсия ⛳ проводится с использованием радиогида, поэтому мы рекомендуем иметь при себе собственные наушники.

На экскурсии мы заходим в Московский метрополитен, поэтому просим вас иметь при себе проездной билет 🎫, чтобы не задерживать начало экскурсии. Оплата проезда не входит в стоимость экскурсии.

Экскурсия проводится только в общедоступных помещениях Московского метрополитена, не распространяясь на помещения технического назначения.